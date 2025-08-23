Florida es mundialmente conocida por sus playas, pero más allá de Miami Beach y otros destinos populares, existen rincones que sorprenden incluso a los viajeros más exigentes. Uno de ellos es Siesta Beach, una joya natural que se ha ganado el reconocimiento internacional y que, para muchos, es una de las mejores del planeta.

ES EL SITIO PERFECTO PARA DESCONECTARSE Y RELAJARSE

La playa ofrece un extenso arenal de arena blanca, tan fina como el polvo, y aguas cristalinas que invitan a sumergirse sin prisas. Lo mejor es que, a diferencia de otras playas del estado, rara vez está abarrotada, lo que la convierte en un refugio tranquilo en medio del bullicio turístico de Florida.

Los reconocimientos no tardaron en llegar. De acuerdo con un ranking de Time Out, Siesta Beach se encuentra entre las 30 mejores playas del mundo. Por su parte, TripAdvisor la nombró como la cuarta mejor del planeta, consolidando su fama como un destino que combina belleza natural con comodidad para los visitantes.

Para llegar desde Miami, tendrá acceso directo por carretera en un recorrido que no supera las cuatro horas (Foto: AFP)

¿DÓNDE SE UBICA ESTA PLAYA?

Ubicada en la costa oeste de Florida, dentro del condado de Sarasota y al sur de Tampa, esta playa ofrece algo más que descanso. Para quienes buscan actividad física, es posible recorrer sus aguas en kayak o practicar remo, con alquileres que rondan los 60 dólares. Una experiencia que permite apreciar desde otra perspectiva el turquesa intenso del Golfo de México.

Llegar desde Miami tampoco es complicado. La ruta en carretera es directa y no supera las cuatro horas, lo que convierte a Siesta Beach en una escapada perfecta de fin de semana para quienes desean conocer otra cara de Florida sin necesidad de viajar demasiado lejos.

Pero Siesta Beach no es la única playa de Florida que deslumbra a locales y turistas. Según TripAdvisor, Clearwater Beach, ubicada en el extremo oeste del estado, también ocupa un lugar privilegiado entre las favoritas. Su arena blanca y suave, junto con aguas cálidas, poco profundas y de un azul turquesa, hacen que sea ideal para familias y amantes del mar.

Además, Clearwater Beach es famosa por su ambiente relajado y sus espectaculares puestas de sol, que se convierten en un espectáculo inolvidable para los visitantes. Entre actividades de pesca, paseos por el muelle y su inigualable belleza, esta playa confirma que el verdadero tesoro de Florida no siempre está en los lugares más conocidos, sino en rincones que combinan naturaleza, serenidad y magia.

