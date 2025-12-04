Jimmy John’s se sumó al furor anual de Spotify Wrapped con una promoción pensada para los amantes de la música y para cualquiera que quiera disfrutar de un almuerzo gratis. La cadena presentó el Wrap Exchange, una oferta por tiempo limitado que permite intercambiar tus estadísticas musicales del 2025 por un wrap sin costo.

A partir del miércoles 3 de diciembre, los fans solo necesitan enviar por mensaje privado sus resultados de Spotify Wrapped a @jimmyjohns en Instagram. La marca responderá con un código promocional válido para recibir un wrap gratis, disponible mientras duren las existencias.

La oferta está limitada a 20,225 unidades, un guiño humorístico al cierre de 2025.

Un portavoz de Jimmy John’s explicó que el objetivo de la campaña es invitar a los seguidores a sentirse orgullosos de su gusto musical, sin importar lo caótico que pueda parecer.

Según el representante, “aunque tu artista favorito solo haya sido escuchado por el 6% de los usuarios de Spotify, tu Wrapped tenga un toque emo-nostálgico o tus hijos hayan usado tu cuenta todo el año, Jimmy John’s quiere que ‘reclames tu identidad musical’ y seas recompensado por ello.”

La iniciativa también sirve para destacar la creciente variedad de wraps de la cadena, una opción más ligera y personalizable dentro del menú tradicional.

Entre ellos se encuentran el Kickin’ Ranch Chicken Wrap, preparado con pollo, provolone, la reconocida salsa Kickin’ Ranch, pimientos, cebolla, lechuga, tomate y mayonesa en una tortilla de harina.

Otra alternativa es el Chicken Caesar Wrap, que incluye pollo, parmesano, aderezo César, mini crutones, lechuga, tomate y mayonesa en un wrap de ajo y hierbas.

También está el Tuscan Italian Wrap, elaborado con salami, capicola, jamón, parmesano, lechuga, cebolla, tomate, mayonesa, aceite y vinagre, todo envuelto en una tortilla con orégano, albahaca y ajo.

Dónde se encuentra el local más cercano de Jimmy John’s

Cabe agregar que Jimmy John’s es una de las cadenas de restaurantes de sándwiches más grandes y populares de Estados Unidos, famosa por preparar sus sándwiches rápidamente con ingredientes frescos, incluyendo pan horneado en el local, y por su enfoque en la entrega a domicilio (delivery).

Fue fundada en 1983 por Jimmy John Liautaud y su sede actual se encuentra en Champaign, Illinois. Hoy en día, la compañía es propiedad de Inspire Brands.

En cuanto a su ubicación en el país, Jimmy John’s opera en prácticamente todo Estados Unidos. La cadena cuenta con más de 2,600 locales distribuidos en 45 estados del país, además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes.

Los estados con la mayor concentración de restaurantes son Illinois (donde se fundó), seguido de Michigan y Texas. Algunas ciudades con un gran número de locales incluyen Chicago, Houston e Indianápolis.

Puedes encontrar un local cerca de ti buscando en el sitio web oficial de Jimmy John’s.

