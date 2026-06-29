El calor volverá a apretar con fuerza en Nueva York durante los próximos días y promete ser uno de los episodios más intensos del verano hasta ahora. Si tienes planes de salir —una parrillada en el parque con la familia, las procesiones y misas al aire libre en Queens, las celebraciones del 4 de julio en el East River o simplemente desplazarte en metro y caminando por la ciudad— conviene estar muy atento a los pronósticos. Los meteorólogos advierten que la combinación de altas temperaturas y humedad muy elevada puede generar condiciones potencialmente peligrosas: golpe de calor, deshidratación y empeoramiento de problemas cardíacos o respiratorios. Por eso es clave prepararse con tiempo: revisar los avisos antes de salir, llevar una botella de agua fría, buscar sombra durante paseos por el barrio y planear actividades fuera de las horas de mayor calor, sobre todo si vas con niños o adultos mayores. También vale la pena pensar en quiénes en tu comunidad pueden necesitar ayuda: vecinos mayores, trabajadores de reparto, vendedores ambulantes y lancheros en el Hudson suelen ser los más expuestos.

“El calor extremo supone un riesgo enorme si no se toma en serio”, advirtió la gobernadora Kathy Hochul, que pidió a los residentes mantenerse hidratados y cuidar de los vecinos mayores, especialmente en barrios de alta densidad como el Bronx, Queens y Brooklyn.

El comisionado de Salud del estado, Dr. James McDonald, recordó que “las altas temperaturas pueden representar graves riesgos para la salud, especialmente para las personas con enfermedades crónicas”, y pidió a los neoyorquinos “limitar la actividad física intensa al aire libre durante las horas de más calor”.

JUEVES Y VIERNES: LOS DÍAS MÁS PELIGROSOS PARA NUEVA YORK

De acuerdo con NBC New York, los días más complicados serán el jueves y el viernes, cuando las temperaturas podrían llegar e incluso superar los 100 °F (unos 38 °C). Pero lo que más preocupa a los especialistas es el índice de calor —que combina temperatura y humedad—, ya que la sensación térmica podría ubicarse entre 105 y 110 °F. Ese rango representa riesgo notable para cualquier persona que permanezca largo tiempo al aire libre o realice trabajo físico intenso.

Pronóstico para los días más calurosos:

Día Temperatura máxima prevista Sensación térmica Jueves Hasta 100 °F o más Entre 105 y 110 °F Viernes Hasta 100 °F o más Entre 105 y 110 °F Sábado (4 de julio) Ligera disminución del calor Aún con ambiente muy caluroso

NBC New York también advierte que, aunque el sábado podría registrarse una leve mejoría, la humedad mantendrá un ambiente tropical en la ciudad.

Así estarán las temperaturas en la ciudad de Nueva York (Foto: NBC New York)

¿POR QUÉ HARÁ TANTO CALOR ESTA SEMANA?

Según NBC New York, el evento se explica por una “cúpula de calor”: una extensa zona de alta presión que impide que el aire caliente ascienda y se disperse, dejando el calor atrapado cerca de la superficie. FOX Weather añade que una enorme cresta de alta presión avanzará desde el centro de EE. UU. hacia la costa este, lo que favorecerá temperaturas muy superiores a lo habitual justo antes del feriado del 4 de julio.

EL CALOR NO AFECTARÁ SOLO A NUEVA YORK

FOX Weather indica que millones de personas sentirán este episodio, con temperaturas extremas desde el Medio Oeste hasta la Costa Este. Entre los datos destacados están:

Más de 70 millones de personas quedarán bajo alertas por calor extremo durante buena parte de la semana.

Ciudades como Chicago, Washington D.C. y Nueva York podrían rondar o superar los 100 °F.

En Raleigh, Carolina del Norte, existe posibilidad de alcanzar 106 °F, un registro que podría romper récords históricos.

PRECAUCIONES RECOMENDADAS POR LAS AUTORIDADES

NBC New York y FOX Weather coinciden en que este será un episodio peligroso para adultos mayores, niños pequeños, personas con enfermedades crónicas y trabajadores al aire libre. Estas son las medidas principales que recomiendan:

Beber agua durante todo el día, aunque no se tenga sed.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros.

Evitar actividades físicas intensas durante las horas de mayor calor.

Buscar sombra o permanecer en lugares con aire acondicionado.

Aplicar protector solar si se permanece al aire libre.

Ciudades como Nueva York vienen soportando una dura ola de calor (Foto: AFP) / TIMOTHY A. CLARY

QUÉ HACER SI TIENES UN GOLPE DE CALOR EN NUEVA YORK

Si sospechas que alguien está sufriendo un golpe de calor, actúa rápido. Sigue estos pasos inmediatos:

Llama al 911 si la persona está inconsciente, tiene convulsiones, vomita repetidamente o muestra confusión grave.

Traslada a la persona a un lugar fresco y con sombra o a un edificio con aire acondicionado.

Retira el exceso de ropa y fresca la piel con paños húmedos o ducha fría, si es posible.

Abana a la persona y aplica compresas frías en cuello, axilas e ingles para bajar la temperatura.

Ofrece agua si la persona está consciente y puede tragar; evita bebidas con alcohol o cafeína.

No le des medicamentos para bajar la fiebre sin indicación médica.

Si los síntomas no mejoran rápidamente, busca atención médica de emergencia o lleva a la persona a la sala de urgencias más cercana.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA COMUNIDAD HISPANA EN NYC

Si vas a una parrillada en el parque (por ejemplo, Crotona Park en el Bronx o McCarren Park en Williamsburg), arma un kit: agua fría, sombrilla o toldo, abanicos manuales y paños húmedos.

Para las celebraciones del 4 de julio en el waterfront, llega temprano y ubica puntos con sombra; muchos bodegones y restaurantes en Washington Heights, El Barrio y Sunset Park ofrecen espacios con aire acondicionado donde puedes resguardarte.

Si trabajas al aire libre (construcción, reparto, vendedores ambulantes), conversa con tu empleador sobre pausas adicionales, hidratación y horario flexible durante estos días.

Vigila a los mayores de la familia: ofrece bebidas con electrolitos, evita que salgan en las horas pico (14:00–18:00) y asegúrate de que pasen tiempo en lugares frescos.

Ten a mano una lista de centros de enfriamiento (cooling centers) del NYC Emergency Management si en tu edificio no hay aire acondicionado.

SÍNTOMAS DE ALARMA Y QUÉ HACER

Presta atención si alguien presenta mareos, náuseas, confusión, pulso rápido, piel caliente y seca o pérdida de conocimiento. En esos casos:

Traslada a la persona a un lugar fresco.

Aplica paños fríos y abanico constante.

Ofrece líquidos si la persona está consciente y puede beber.

Llama al 911 si la persona no mejora o está inconsciente.

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