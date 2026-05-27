La temporada de bodas ya empezó en Estados Unidos y, si vives en Nueva York, sabes que, entre bautizos, quinceañeras, bodas en parques como Prospect o Central Park, y recepciones en salones de Brooklyn o Queens, conseguir un vestido bonito y económico puede ser una verdadera odisea. Muchas prefieren no repetir atuendo, pero tampoco pagar cientos de dólares por una sola noche; entre gastos de taxi, propinas y arreglos exprés, el presupuesto se va. Por eso las opciones de moda circular y reventa se han vuelto esenciales para la comunidad hispana de la ciudad: permiten lucir bien, cuidar el bolsillo y, de paso, reducir el impacto ambiental. La plataforma ThredUp anunció un pop-up llamado “The Guest List” en pleno SoHo, donde ofrecerá vestidos desde US$20 por un solo día; abajo te explico con detalle dónde queda, cómo reservar tu entrada gratuita, qué beneficios y actividades habrá, y por qué muchos latinos en la ciudad ya están compartiendo el evento en grupos de WhatsApp y en Instagram.

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LA TIENDA TEMPORAL DE THREDUP QUE VENDERÁ VESTIDOS DESDE US$20

La propuesta se llama “The Guest List” y será una venta pop-up enfocada en invitados de bodas y eventos. El espacio elegido es 21Greene, en SoHo, una zona donde muchos latinos van a buscar prendas únicas, inspiración y buenas fotos para redes. ThredUp promete piezas de segunda mano seleccionadas cuidadosamente, con descuentos que pueden llegar hasta el 50%. La idea es ofrecer alternativas más económicas y sostenibles frente a la moda rápida, ideal si quieres ahorrar para otros gastos típicos de la ciudad.

Dirección y horario del evento:

Detalle Información Lugar 21Greene Fecha Sábado 30 de mayo Horario 11:00 a.m. – 6:00 p.m. Precio de los vestidos Desde US$20 Entrada Gratuita con reserva previa

Esta es la programación y toda la información para el sábado 30 (Foto: ThredUp)

¿CÓMO RESERVAR TU VISITA GRATUITA?

La entrada es gratuita, pero recomiendan reservar por la alta demanda entre seguidores de moda sustentable y comunidades latinas que comparten eventos por WhatsApp e Instagram. Reserva tu cupo directamente en la plataforma oficial de ThredUp: https://www.thredup.com . Lleva captura de tu reserva y llega con tiempo para evitar filas—en Manhattan los pop-ups se llenan rápido, sobre todo los sábados.

HABRÁ VESTIDOS GRATIS PARA LOS PRIMEROS ASISTENTES

Las primeras 100 personas en llegar recibirán un vestido completamente gratis. Sí, gratis. Si piensas ir, coordina con amigas o familia (es común en la comunidad hispana ir en grupo) para mejorar las chances de estar entre las primeras en entrar.

OTRAS ACTIVIDADES DENTRO DEL EVENTO

Entre las actividades pensadas para que la visita sea una experiencia estarán:

Espacio para crear bouquets personalizados.

Mini pasteles gratuitos de la pastelería From Lucie.

Asesoría de estilo sobre códigos de vestimenta para bodas.

Acceso al “Dress Code Decoder”, una herramienta de ThredUp para interpretar invitaciones con códigos de vestimenta confusos.

TAMBIÉN PODRÁS INTERCAMBIAR VESTIDOS USADOS POR CRÉDITO

ThredUp permitirá que lleves vestidos que ya no uses y los cambies por crédito dentro de la plataforma. La dinámica, según la organización, es sencilla:

Requisito Beneficio Llevar un vestido en buen estado Crédito adicional de US$15 La prenda debe ser reutilizable Crédito válido para futuras compras Solo prendas de ocasión Participan vestidos de invitada y similares

El objetivo es mantener prendas en circulación y promover un consumo más sostenible dentro de la moda.

POR QUÉ ESTO IMPORTA PARA LA COMUNIDAD HISPANA EN NYC

En Nueva York la red de amigos, la iglesia y los grupos culturales marcan la agenda social. Muchas celebraciones se anuncian con pocas semanas de antelación; poder conseguir un vestido bonito y económico en Manhattan cambia la vida de quienes trabajan con horarios ajustados o presupuestos reducidos. Además, las tiendas pop-up y la reventa permiten encontrar piezas únicas —perfecto para quienes no quieren repetir atuendo en bodas o quinceañeras— y son una alternativa práctica frente a tiendas de lujo o grandes almacenes.

ThredUp está promocionando esta iniciativa para vender la ropa a precio bajo (Foto: ThredUp)

CONSEJOS PRÁCTICOS ANTES DE IR

Llega temprano: si quieres uno de los 100 vestidos gratis o las mejores tallas, llega a la apertura.

Planea transporte: SoHo conecta bien por subway (A, C, E, R, 6 — revisa la estación más cercana según la dirección exacta de 21Greene).

Lleva efectivo y tarjeta: aunque los precios arrancan en US$20, quizá quieras accesorios o pagar ajustes.

Ve en grupo: ir con amigas o familia facilita probarse y decidir.

Etiqueta en redes: si subes hallazgos a Instagram o TikTok, etiqueta a @thredup y usa hashtags locales (#NYCModa, #BodasNYC).

REVENTA EN ALZA EN ESTADOS UNIDOS

La reventa y la moda circular crecen entre consumidores jóvenes y familias que buscan estirar el presupuesto. En barrios con alta densidad hispana como Washington Heights, Elmhurst o Sunset Park, los grupos comunitarios comparten recomendaciones de ventas y pop-ups; estas iniciativas se difunden rápido en esas redes informales.

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