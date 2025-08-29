Francisco Longoria nunca olvidará la violenta intervención que ejecutaron los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras estaba en su vehículo junto a su hijo y su yerno. Para él, fue un momento traumático, pues narró que estas autoridades rompieron la ventana de su auto y efectuaron tres disparos. Esto obligó a que huya del lugar de los hechos. Sin embargo, días después terminó capturado.

En un video compartido por Noticias Telemundo, se observa cómo varios efectivos policiales rodean la camioneta del inmigrante y le piden que baje las ventanillas. El hombre justifica su huida explicando que sintió miedo, ya que estas autoridades no se identificaron y mostraron una actitud violenta.

Estos son los impactos de bala que recibió el vehículo de Francisco durante el operativo de ICE. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

“¿Por qué me voy a bajar si no te estás identificando? Yo no sé quién eres tú”, dijo.

Su hijo, Jonathan, recuerda que uno de estos impactos estuvo a punto de causarle un grave daño, ya que estas balas lograron perforar la zona donde se encontraba sentado. En ese momento, pensaron que ese día sería el último que se reunirían con su familia.

Jonathan estuvo a punto de recibir un impacto de bala durante este operativo. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

La DHS se pronunció

La acción que realizó Francisco durante este operativo fue la razón por la que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó el ataque que realizó uno de sus agentes federales.

“Durante un operativo policial selectivo en San Bernardino, oficiales de CBP resultaron heridos al detener un vehículo cuando el sujeto se negó a salir e intentó atropellarlos. (...) Los sujetos obligaron a un oficial de CBP a disparar su arma en defensa propia. El sujeto escapó del lugar”, se lee en el comunicado.

Pese a la defensa de esta agencia, un video inédito acabaría con dichas afirmaciones. Se visualiza que la camioneta de Francisco en ningún momento hirió a algunos de los agentes federales. No obstante, se aprecia una persecución.

Este fue el comunicado de la DHS ante el operativo realizado por los agentes federales. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Terminó capturado

En la madrugada de hoy, Francisco Longoria fue detenido por los oficiales del alguacil mediante una orden de arresto. Se le acusó de un realizar “un ataque con un arma mortal o peligrosa”, refiriéndose a su vehículo.