La mayoría de madres sienten que su mundo se desmorona cuando una tragedia golpea a sus hijos. Esta angustia la vivió una madre que reside en Texas al enterarse que su hijo de 17 años había sido detenido por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

La mujer, cuya identidad no ha sido revelada, es originaria de México y llegó al territorio estadounidense junto a su hijo, buscando una mejor calidad de vida. Fue así que este adolescente consiguió un empleo como jardinero.

Este menor de edad no había infringido alguna ley en este país, pues no cuenta con antecedentes criminales. Sin embargo, tuvo la mala fortuna de ser arrestado por las autoridades migratorias mientras cumplía con sus labores. Es importante mencionarte que contaba con un permiso de trabajo vigente.

Este adolescente no tuvo la posibilidad de explicar a las autoridades que era un menor de edad. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Se enteró de la forma menos esperada

La madre jamás imaginó que su hijo sería el siguiente objetivo de ICE hasta que recibió un mensaje de texto donde se le informaba sobre su detención. Esto ocasionó que entre en desesperación y no sabía qué hacer al respecto.

“Estaba desesperada. No sabía que podría pasar. Pensé a también me iba a arrestar”, fueron sus palabras al medio Univision Noticias.

Como todo acto de madre, emprendió el rumbo para buscarlo. Si bien tuvo la fortuna de que este menor sea liberado, no todo fue perfecto: ahora portará un grillete sin motivo alguno y deberá usarlo hasta enero del 2026.

La madre y su hijo decidieron ocultar su identidad cuando declararon al medio citado. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

¿Qué dijo el menor de 17 años?

Este adolescente contó que las autoridades migratorias no tuvieron conocimiento alguno de que estaban tratando con un menor de edad, pues fueron con el objetivo de arrestarlo.

“No me dieron tiempo de decirles que era menor de edad. Llegaron y dijeron: ‘Por el momento, vas a estar detenido. Date la vuelta, te vamos a poner las esposas’”, indicó al medio televisivo citado.

No es la primera que agentes del ICE están interviniendo a menores de edad. En una nota anterior que redacté, conté el caso de un menor de tan solo 10 años que tenía temor de ser deportado tras ser buscado . Este es un caso más que sitúa a esta agencia en el ojo de la tormenta.