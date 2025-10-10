Participar en el Powerball es una actividad que realizan muchas personas de Estados Unidos. Es por eso que constantemente te doy a conocer casos de participantes que cantaron victoria en el juego. Dicho esto, ahora te voy a hablar sobre alguien que acabó ganando una fuerte suma de dinero en la lotería luego de haber comprado su boleto de la suerte en un local de New York. Presta mucha atención.

Primero que nada te recalco que el nombre de la afortunada persona de esta historia no te lo puedo brindar debido a que no ha salido a la luz, al menos de momento. Lo que sí se sabe es que participó en el sorteo del lunes 6 de octubre, cuando los números ganadores fueron 28, 29, 32, 66, 67, el Powerball 3 y el Power Play 2x.

El momento en que varias personas hacen cola en un establecimiento de Estados Unidos para comprar boletos de Powerball. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

La cantidad que ganó y la dirección del local

De todos los números mencionados, acertó los cuatro primeros más el Powerball, razón por la cual ganó $50 mil. ¿Pero dónde adquirió el ticket en cuestión? Pues según informó patch.com, citando a la Lotería de New York, el boleto se compró en Smokes 4 Less, ubicado en North Plank Road en Newburgh.

Lo llamativo de todo esto es que no es la primera vez que en ese establecimiento se vende un ticket ganador. En noviembre de 2022 vendió dos boletos de $1 millón, luego otros 2 tickets de siete cifras en enero de 2023, un boleto de Powerball de $2 millones en octubre de 2023, y en una semana de marzo de 2024 vendió dos tickets de Mega Millions ganadores de un $1 millón. Uno de ellos incluso se duplicó.

Las fechas de caducidad de los boletos de Powerball suelen variar entre 90 días y un año, dependiendo de la jurisdicción de venta. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP) / FREDERIC J. BROWN

¿Cuándo es el próximo sorteo del Powerball?

Habiéndote informado lo anterior, te comento que este sábado 11 de octubre hay un nuevo sorteo del Powerball. Para esta fecha hay un gran premio estimado de $244 millones, con la opción en efectivo de $114.2 millones. ¿Te animas a participar?

