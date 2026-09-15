Un momento que parecía formar parte de una tarde normal en familia terminó en cuestión de segundos cuando un automóvil se estrelló contra la cerca de una vivienda en Fort Worth, Texas. Al otro lado de esa estructura estaban tres niños: un pequeño de 2 años y sus hermanos gemelos de 5, quienes jugaban en la piscina.

El accidente ocurrió el domingo 13 de septiembre, cerca de las 7 p. m., en el área del bloque 1500 de Heritage Trace. De acuerdo con la Policía de Fort Worth, los agentes acudieron tras recibir el reporte de un accidente grave y encontraron que el vehículo había impactado contra la cerca de la propiedad.

El auto atravesó la cerca mientras los niños estaban afuera

Las imágenes de una cámara de seguridad muestran la secuencia del incidente. En el video aparecen dos de los niños dentro de la piscina, mientras el pequeño de 2 años se encontraba cerca del borde. Poco después, el vehículo irrumpió a través de la cerca y varios fragmentos salieron despedidos en dirección al menor.

La familia Van Dusen describió el episodio como algo más grave que un simple accidente.

“Lo que le ocurrió a nuestra familia no fue simplemente un accidente. Fue un aterrador recordatorio de lo rápido que una conducción imprudente puede convertirse en una tragedia”, señaló la familia según CBS News.

Un niño de 2 años estaba cerca del lugar del impacto y sus hermanos gemelos de 5 años jugaban en la piscina. (Foto: CBS19 / YouTube)

Los padres explicaron que su hijo de 2 años estaba a pocos centímetros del punto donde el automóvil atravesó la cerca, mientras que los gemelos permanecían en la piscina.

Según su declaración, un conductor de 22 años circulaba a exceso de velocidad por el vecindario, perdió el control del vehículo y terminó impactando contra el patio trasero.

“Nuestro hijo podría haber muerto. Nuestros gemelos podrían haber resultado heridos o muertos”, afirmaron.

La familia cuestiona la sanción al conductor

El Departamento de Policía de Fort Worth informó que había dos personas dentro del automóvil. El pasajero fue trasladado a un hospital, aunque las autoridades no dieron a conocer su condición. Ninguna de las personas que se encontraban en la vivienda resultó herida.

La policía indicó que el conductor recibió una citación por manejo imprudente. Para los Van Dusen, sin embargo, la respuesta resulta insuficiente debido al riesgo al que estuvieron expuestos sus hijos.

“Lo que nos parece inaceptable es la idea de que algo tan peligroso pueda terminar en poco más que una citación y una multa de US$200”, expresó la familia.

Los padres también destacaron que los daños materiales pueden repararse, pero una vida no. “Una cerca puede repararse. Las propiedades pueden reemplazarse. Pero la vida de un niño no”, dijeron.

Aun así, aclararon que no buscan únicamente señalar culpables, sino aprovechar lo ocurrido para impulsar cambios que ayuden a evitar otro caso similar.

Buscan medidas para evitar otro accidente

La familia aseguró que está agradecida de que sus tres hijos estén a salvo y que pretende utilizar su experiencia para exigir mayores medidas de seguridad.

“No estamos interesados simplemente en señalar culpables. Queremos convertir lo que le ocurrió a nuestra familia en un cambio significativo”, señalaron.

El concejal de Fort Worth Charlie Lauersdorf también planteó una respuesta ante las preocupaciones por la velocidad de los vehículos en la zona. “El objetivo inmediato es colocar una señal de alto”, afirmó.

Según el funcionario, las nuevas urbanizaciones que cuentan con tramos largos de carretera sin elementos que obliguen a reducir la velocidad pueden convertirse en un problema de seguridad.