Una transformación en las reglas de tránsito ha llegado a una localidad de Illinois , lo que significa un cambio en la forma en que los conductores deberán recorrer las autopistas. Desde este 1 de marzo, se estableció un nuevo límite de velocidad de 25 mph (40 kmh) para redefinir la convivencia entre los vehículos y los peatones; sin embargo, ¿qué motivó realmente a las autoridades a tomar esta decisión y qué áreas podrían resultar “afectadas”? En esta nota, te revelaré los detalles completos de esa nueva medida vial.

Según el medio CBS News , esta medida se implementó en la localidad de Skokie, ubicada en el condado de Cook. Previo a esta fecha, los conductores manejaban sus vehículos a una velocidad de 30 mph (48 kmh) en gran parte de las calles residenciales.

Ahora con esta nueva disposición, los habitantes de dicha localidad que cuenten con un coche tendrán que adaptarse hacia esta modalidad como parte de un esfuerzo para crear vecindarios más seguros.

La nueva velocidad permitida en la localidad de Skokie será de 25 mph. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Qué calles de Skokie resultarán afectadas?

Debes saber que la restricción de velocidad de 25 mph entrará en vigor en la mayor parte de las vías residenciales, aunque se han definido excepciones específicas que te las mencionaré a continuación.

Carreteras que son propiedad del estado o del condado de Cook.

Calles señalizadas con velocidad de 20 mph.

Calles que mantienen consideraciones de tráfico únicas.

El propósito de esta nueva medida es crear espacios seguros para familias que residen en calles residenciales. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Por qué se implementó este nuevo cambio en esta localidad de Illinois

En un comunicado otorgado por las autoridades de Skokie explicaron que este nuevo ajuste se debe a un reciente informe sobre el tráfico en esta localidad, el cual reveló que el comportamiento de sus conductores es mayoritariamente prudente, ya que el 96% circulan a una velocidad máxima de 40 km/h por las calles residenciales.

Entonces, con la disminución de velocidad, se pretende alinear la señalización con la conducta real de los conductores. Por consecuente, se creará carreteras más seguras y garantizará una mayor protección para los peatones en la vía pública.

