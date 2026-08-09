Después de más de un siglo recibiendo pasajeros en pleno Lower Manhattan, la estación Chambers St de las líneas J y Z finalmente se encamina hacia una restauración integral. Inaugurada en 1913, esta parada, situada cerca de oficinas públicas, tribunales y el ritmo constante del downtown, se convirtió con los años en uno de los ejemplos más notorios del deterioro acumulado en el Metro de Nueva York. Para quienes se mueven a diario desde Brooklyn, Queens y otros puntos de la ciudad —incluidos muchos trabajadores hispanohablantes que dependen del subway para llegar a Manhattan—, la intervención promete transformar un espacio marcado por filtraciones, escaleras desgastadas y acabados históricos afectados por el paso del tiempo.

La gobernadora Kathy Hochul anunció que la Metropolitan Transportation Authority (MTA) busca contratistas para diseñar, construir y ejecutar la rehabilitación completa de Chambers St. La iniciativa forma parte del Programa de Capital 2020-2024 de la agencia y será financiada con recursos generados por el sistema de congestion pricing, que comenzó a operar en enero de 2025.

LA RESTAURACIÓN SERÁ DE ARRIBA ABAJO

No se trata de una remodelación limitada. Según la MTA, el plan prevé una renovación total de la infraestructura y de los acabados arquitectónicos, con la meta de modernizar el lugar sin borrar los detalles que le dan valor patrimonial.

Chambers St figura en el Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos, una designación otorgada por el U.S. Department of the Interior. Además, recibe un promedio de 18,196 pasajeros durante un día laborable.

La autoridad de transporte reconoce que el sitio requiere atención urgente por daños causados por el agua, filtraciones y décadas de desgaste estructural que han afectado la experiencia de quienes pasan por allí.

Vistas actuales de la Chambers St station de la línea J (Foto: MTA) / Marc A. Hermann

¿QUÉ TRABAJOS INCLUYE EL PROYECTO?

La intervención abarcará prácticamente todos los espacios públicos y componentes principales del complejo.

Principales mejoras en Chambers St Alcance Pintura completa Incluida Nuevos acabados de pisos En áreas seleccionadas de los entrepisos públicos Reemplazo o reparación de escaleras Incluida Nuevas puertas y otros elementos de acceso Incluida Recuperación de mosaicos y cerámica histórica Incluida Reparaciones estructurales Incluida Control de filtraciones Incluida Mejoras en techos Incluida Sistema de iluminación renovado Incluida Nuevas cámaras y actualización del CCTV Incluida Preparación para futuras obras de arte Incluida

Uno de los puntos centrales será la recuperación de piezas originales, entre ellas mosaicos, decoraciones de terracota, mármol, concreto y revestimientos cerámicos. Estos detalles forman parte de la identidad visual que ha acompañado a los viajeros desde principios del siglo XX.

Así se ven algunas partes de la estación (Foto: MTA) / Marc A. Hermann

¿CUÁNDO COMENZARÁN LAS OBRAS?

La MTA informó que el contrato de diseño y construcción será adjudicado antes de que termine 2026. Hasta ahora, no se ha comunicado una fecha concreta para el inicio de las labores.

El calendario dependerá de la conclusión de esa licitación y de la posterior etapa de planificación con la empresa seleccionada. Por ello, el arranque se producirá después de la adjudicación, aunque el proceso ya avanza con la búsqueda de compañías interesadas.

Etapa Fecha prevista Búsqueda de contratistas En curso Adjudicación del contrato Antes de finalizar 2026 Inicio de los trabajos Después de la adjudicación

KATHY HOCHUL Y LA MTA DEFIENDEN LA INVERSIÓN

La gobernadora Kathy Hochul aseguró que Chambers St representa décadas de falta de inversión en el transporte público y sostuvo que el financiamiento proveniente del congestion pricing permitirá revertir esa situación.

“Prometí a los neoyorquinos que el congestion pricing no solo limpiaría el aire y reduciría el tráfico, sino que también generaría miles de millones de dólares para mejorar el sistema de transporte”, afirmó Hochul.

El presidente y director ejecutivo de la MTA, Janno Lieber, fue aún más directo al describir la parada como “el ejemplo más claro de una estación del metro en estado de abandono”.

¿POR QUÉ ESTE PROYECTO IMPORTA EN NUEVA YORK?

Más allá de recuperar una estructura antigua, el plan tiene un peso simbólico para una ciudad que depende del subway para llegar al trabajo, a clases, a una cita médica o a cualquier compromiso en Manhattan. Chambers St sirve a empleados municipales, personal de oficinas, visitantes y residentes que circulan por Lower Manhattan.

La MTA también anunció otros proyectos respaldados por los ingresos del cobro por congestión, entre ellos mejoras de accesibilidad con ascensores en estaciones del Bronx y futuras intervenciones en distintos puntos de Brooklyn.

La renovación de Chambers St no solo rescatará una parada inaugurada en 1913. También se perfila como una de las primeras muestras visibles de cómo los fondos del nuevo programa de peajes pueden traducirse en mejoras concretas para los usuarios del transporte público neoyorquino.

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