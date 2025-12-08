En los últimos años, algunos estados de EE.UU. se han presenciado tramos morados en los estacionamientos frente a edificios gubernamentales y negocios privados, un color que realmente no es habitual observarlo. Sin embargo, estos pintados tienen un propósito específico y vital: apoyar una comunidad esencial.

La primera vez que se visualizó un aparcamiento morado en los estacionamientos data en el 2015, específicamente en Warren, Ohio, según información otorgada por Reader’s Digest. Desde aquel momento, esta iniciativa se ha ejecutado en distintas regiones del país.

Con lo indicado, a continuación, te indicaré por qué se han creado estos espacios en los estacionamientos y a quiénes están dirigidos específicamente. Presta atención.

No es común visualizar espacios morados en distintos estacionamientos de EE.UU. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Por qué se crearon los estacionamientos morados y quiénes pueden usarlos

Estos espacios de estacionamiento de ‘Corazón Púrpura’ son una iniciativa destinada a rendir homenaje a los veteranos estadounidenses que resultaron heridos en combate. Aunque muchos de estos veteranos ya califican para estacionarse en los tradicionales espacios azules para discapacitados con sus placas especiales, esto lugares ‘morados’ ofrecen un reconocimiento más específico.

Según Brian Thomas, veterano condecorado con el Corazón Púrpura que sirvió en la 1ra División de Infantería durante la Operación Libertad Iraquí, la principal ventaja de estos espacios es la eliminación del estigma. Por lo tanto, los estacionamientos morados honran el servicio del personal herido sin centrarse en sus capacidad físicas.

“Estos espacios no solo alivian la culpa asociada con los espacios para personas con discapacidad, o la señalización y el juicio percibido en torno a ellos, sino que a menudo fomentan un sentimiento de orgullo”, fueron las palabras del veterano citado.

Estos estacionamientos morados están dirigidos hacia aquellos veteranos estadounidenses heridos. (Foto: Freepik)

¿Existen sanciones en caso una persona común ocupe un estacionamiento morado?

A diferencias de las normativas que regulan los espacios de estacionamiento para personas con discapacidad, actualmente no existe una legislación federal que exija la creación de zonas de parqueo con el sello de ‘Corazón Púrpura’. Por lo tanto, estas zonas están siendo implementadas por los gobiernos locales y estatales.

Ante la falta de una ley oficial, el uso de estos espacios morados puede variar de una jurisdicción a otra. En algunos lugares, los veteranos deben presentar una identificación o placa específica para estacionarse; sin embargo, en otras áreas no se exigen ningún tipo de acreditación.

Respecto a las sanciones, estas también tiene ciertas diferencias. En contadas ciudades sí aplican sanciones económicas o trabajos comunitarios, mientras que otras no.

