Ante el avance de una fuerte tormenta invernal, las autoridades de Nueva York y Nueva Jersey activaron protocolos de emergencia para reducir riesgos y asistir a la población. El sistema amenaza con nevadas abundantes, vientos intensos y posibles condiciones de ventisca que podrían afectar la movilidad y los servicios básicos. En Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul declaró el estado de emergencia en más de 20 condados, incluyendo zonas de la ciudad de Nueva York, Long Island y el valle del Hudson. Como parte de la respuesta, se movilizó a la Guardia Nacional y se coordinaron recursos estatales y municipales para atender eventuales emergencias.

Las autoridades neoyorquinas pusieron a disposición varias vías de información y ayuda. Los residentes pueden llamar al 311 para conocer la ubicación de centros de calentamiento, refugios y servicios municipales activos, o al 211 para asistencia en otras regiones del estado. También se recomienda registrarse en Notify NYC y consultar el portal oficial de nieve de la ciudad (nyc.gov/snow) para seguir las tareas de limpieza y respuesta.

Además, se emitieron advertencias de tormenta invernal para condados como Westchester, Rockland, Orange y Putnam.

Las autoridades movilizaron a la Guardia Nacional y reforzaron refugios, centros de calentamiento y servicios de asistencia. (Foto: EFE / EPA / OLGA FEDOROVA)

En esas áreas se prevén acumulaciones de entre 10 y 15 pulgadas de nieve, acompañadas de ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 45 millas por hora, lo que incrementa el riesgo de cortes de energía y complicaciones en el tránsito.

En Nueva Jersey, la gobernadora Mikie Sherrill declaró el estado de emergencia en los 21 condados a partir del mediodía del domingo 22 de febrero de 2026.

“Si ya no está en casa, es hora de volver a casa. Por favor, manténgase alejado de las carreteras y quédese en casa”, exhortó la mandataria.

Se esperan fuertes ráfagas de viento y posibles cortes de energía en varias zonas. (Foto: EFE / EPA / OLGA FEDOROVA)

Para los residentes de Nueva Jersey, las autoridades recomiendan comunicarse con el 2-1-1 para asistencia general, consultar ready.nj.gov para guías y refugios, revisar el estado de las carreteras en 511NJ y seguir las actualizaciones de NJ Transit. En caso de apagones, se deben verificar los reportes de la Junta de Servicios Públicos del estado.

Tanto en Nueva York como en Nueva Jersey, se pide a la población seguir los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, activar alertas de emergencia en los teléfonos móviles y preparar suministros básicos ante posibles cortes de electricidad.

La recomendación central es evitar desplazamientos durante los momentos más intensos de la tormenta y mantenerse informado únicamente a través de fuentes oficiales.

La prohibición de viajes en la ciudad fue levantada

El alcalde Zohran Mamdani informó este lunes en la red social X que la prohibición de viajes en la ciudad ya fue levantada, aunque advirtió que las condiciones en las calles siguen siendo peligrosas.

La autoridad señaló que muchas vías permanecen cubiertas de hielo y pidió a quienes deban conducir que lo hagan con extrema precaución, a baja velocidad y atentos a otros vehículos y peatones. Aun así, las autoridades continúan recomendando a los residentes permanecer en casa el mayor tiempo posible para evitar accidentes.

Según la actualización oficial, la tormenta dejó entre 14 y 20 pulgadas de nieve, con la mayoría de las zonas reportando acumulaciones de 16 a 19 pulgadas.

El alcalde anunció que las escuelas públicas suspendieron las clases y se decretó un “snow day” tradicional para proteger a estudiantes y familias. (Foto: AFP)

Además, se espera que caigan entre 1.5 y 2.3 pulgadas adicionales, mientras que las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 55 millas por hora.

El alcalde instó a la población a mantenerse informada a través de Notify NYC, el sistema de alertas de la ciudad, para conocer en tiempo real cualquier cambio en las condiciones y medidas de emergencia.

