Una poderosa tormenta invernal ha generado alerta en gran parte de los Estados Unidos , obligando a dieciséis gobernadores en declarar el estado de emergencia de manera inmediata. Ante el avance imparable de este fenómeno climático, las autoridades han activado protocolos con el propósito de proteger a sus respectivas poblaciones y garantizar los servicios básicos en las zonas más vulnerables. En los siguientes párrafos, te invito a descubrir el listado de los estados que tomaron esta medida y qué recomendaciones deberás acatar desde este preciso momento.

FOX Weather indicó que el paso de este evento meteorológico traerá acumulaciones de nieve, tormentas de hielo y lluvias heladas en diversas áreas del país. Lo alarmante es que más de 235 millones de estadounidenses están bajo riesgo.

Ante el inminente peligro, los gobernadores de diversos estados tomaron la iniciativa con el propósito de liberar y movilizar recursos para mantenerse preparados ante la llegada de la megatormenta invernal durante horas de la tarde de este viernes 23 de enero.

De acuerdo a CNN, entre las regiones que han declarado el estado de emergencia son Missouri, Arkansas, Mississippi, Tennessee, Alabama, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, Nueva York, Nueva Jersey, Kentucky, Maryland, Texas y Kansas. Sin embargo, el número se podría incrementar con el paso de las horas.

Más de 15 estados del país han declarado el estado de emergencia durante este fin de semana por las severas condiciones que traerá esta megatormenta invernal. (Crédito: djfarrelly/Flickr)

Las acciones tomadas por gobernadores estatales ante el peligro de tormenta invernal en EE. UU.

Texas será uno de los estados que resultarán gravemente afectados por el paso de este evento invernal. Por consecuente, su gobernador Greg Abbott emitió una declaratorio de desastre en 134 condados del estado. La medida permitirá que las autoridades locales y estatales movilicen recursos de emergencia para hacer frente a este riesgo climático.

En Nueva York, su gobernadora Kathy Hochul también tomó medidas ante la posibilidad de acumulaciones de nieve entre 12 y 18 pulgadas. Se confirmó la suspensión de la votación anticipada para las elecciones especiales del 3 de febrero de la ciudad de Nueva York.

Además, los trabajadores estatales no esenciales tendrán la posibilidad de laborar remotamente este lunes 26 de enero y se dispuso equipos especializados para retirar nieve y hielo en las calles del estado durante este fin de semana.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, compartió una serie de medidas que se aplicará durante este fin de semana ante la tormenta invernal que se pronostica. (Crédito: AFP) / ANGELA WEISS

El gobernador de Maryland, Wes Moore , comunicó que ya existen coordinaciones entre la gestión de emergencias, el transporte, las fuerzas del orden y la salud pública del estado para que estén listos ante la llegada de esta tormenta invernal.

“La seguridad de nuestros residentes es nuestra máxima prioridad. Por favor, manténgase alerta, escuchen a las autoridades, usen el sentido común y completen los preparativos de emergencia lo antes posible”, declaró el funcionario Moore.

