El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha actualizado recientemente su aplicación CBP Home para facilitar que los extranjeros que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos puedan optar por la autodeportación voluntaria de manera segura y ordenada. Esta actualización busca ofrecer un proceso más simple, transparente y beneficioso, brindando apoyo económico y asistencia logística para quienes decidan regresar a sus países de origen.

Entre los beneficios más destacados se incluyen hasta $2,600 en apoyo económico, vuelo gratuito de regreso, condonación de multas migratorias acumuladas y la eliminación temporal de la prioridad de detención por parte de ICE, lo que permite que los participantes puedan organizar su salida sin interrupciones y de manera legal. La app también permite planificar el regreso respetando compromisos personales, laborales o educativos, convirtiéndose en una alternativa confiable y ordenada frente a los métodos tradicionales de remoción.

Con CBP Home, el DHS en EE.UU. permite a los extranjeros planificar su salida de manera segura. | Crédito: ve.usembassy.gov

Beneficios de la autodeportación a través de CBP Home

Bono de $2,600: Los participantes recibirán un pago único confirmado al regresar a su país de manera voluntaria.

Los participantes recibirán un pago único confirmado al regresar a su país de manera voluntaria. Vuelo gratis: El gobierno de EE.UU. cubrirá el costo del pasaje de regreso.

El gobierno de EE.UU. cubrirá el costo del pasaje de regreso. Sin multas: Se condonarán las multas civiles acumuladas por presencia ilegal, evitando cargos adicionales.

Se condonarán las multas civiles acumuladas por presencia ilegal, evitando cargos adicionales. No prioridad de detención: ICE eliminará temporalmente la prioridad de detención o aplicación de la ley mientras se programa la salida.

ICE eliminará temporalmente la prioridad de detención o aplicación de la ley mientras se programa la salida. Asistencia financiera y de documentos: Para quienes necesiten ayuda con trámites, la app facilita un arreglo de salida oportuno.

Cómo funciona la aplicación CBP Home

La aplicación móvil CBP Home ha sido rediseñada para que el proceso de autodeportación sea más rápido y accesible:

Cuestionario simple: Completarlo toma solo unos minutos.

Completarlo toma solo unos minutos. Recopilación de datos simplificada: Solo se solicita información esencial.

Solo se solicita información esencial. Diseño que respeta la privacidad: No se requiere ingresar Número de Extranjero ni otros identificadores personales.

Al registrarse a través de la app, los extranjeros pueden planificar su regreso como viajeros regulares, evitando arrestos, detenciones o restricciones. Esto garantiza un regreso ordenado, seguro y sin estrés, permitiendo cumplir compromisos pendientes en EE.UU. antes de su salida.

Así es la aplicación CBP Home, desarrollada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. | Crédito: CBP Home

El programa CBP Home transforma la forma en que los extranjeros sin antecedentes criminales pueden salir de EE.UU., ofreciendo una alternativa frente a la deportación tradicional. La combinación de asistencia económica, condonación de multas y vuelos gratuitos convierte este proceso en una opción atractiva y confiable para quienes buscan regresar a su hogar de manera legal y digna.

Para participar, los extranjeros que se encuentren ilegalmente en EE.UU. deben registrar su intención de salida a través de la aplicación CBP Home, completar el cuestionario y seguir los pasos indicados para garantizar un regreso sin contratiempos. La iniciativa refleja un esfuerzo del DHS por modernizar y humanizar los procesos migratorios, priorizando la seguridad y el bienestar de los participantes.

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