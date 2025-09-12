En medio de la conmoción por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, el gobierno de Donald Trump lanzó una advertencia contundente que podría tener implicaciones para extranjeros con visas en Estados Unidos.

El Departamento de Estado sugirió que podría revocar o negar visas a quienes “glorifiquen” o se burlen del crimen, una medida que refleja el endurecimiento de las políticas migratorias bajo esta administración.

El subsecretario de Estado Christopher Landau escribió en la red social X que ha ordenado a los funcionarios consulares “tomar las acciones apropiadas” ante comentarios de este tipo.

“Me ha disgustado ver a algunos en redes sociales elogiando, justificando o trivializando el hecho”, publicó. “Por favor, envíenme esos comentarios de extranjeros para que el @StateDept pueda proteger al pueblo estadounidense”, añadió.

Un portavoz del Departamento de Estado confirmó a ABC News que la administración de Trump no considera adecuado otorgar visas a personas cuya presencia en EE. UU. “no se alinee con los intereses de seguridad nacional”.

Esta postura se enmarca en un proceso de “evaluación y control ampliado” que desde hace meses revisa las redes sociales de los solicitantes de visas, pidiéndoles incluso hacer públicos sus perfiles para detectar mensajes considerados antiestadounidenses o antisemitas.

El endurecimiento no es nuevo: a principios de este año, el secretario de Estado Marco Rubio anunció que estudiantes internacionales y otros extranjeros que mostraran apoyo a Hamas podrían perder su visa.

Además, el Departamento ha recurrido a tecnología de inteligencia artificial para monitorear publicaciones en redes que puedan considerarse contrarias a los intereses de EE. UU.

Esta política, sin embargo, no ha estado exenta de críticas y desafíos legales. Diversos expertos en derechos civiles han señalado que podría entrar en conflicto con las protecciones de la Primera Enmienda y con el debido proceso.

A pesar de ello, la administración sostiene que el otorgamiento de visas es un privilegio discrecional, no un derecho, y que estas medidas buscan salvaguardar la seguridad nacional.

