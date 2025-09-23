La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos lanzó una fuerte advertencia a los migrantes: no crean en videos falsos ni mensajes engañosos que circulan en redes sociales. Las autoridades recalcaron que la frontera con México permanece cerrada y que quienes intenten ingresar de manera irregular serán detenidos y podrían enfrentar cargos criminales.

Roberto B. Domínguez Jr., subjefe en funciones de la Patrulla Fronteriza, explicó que grupos criminales manipulan videos antiguos para convencer a los migrantes de que el asilo está disponible, con el objetivo de cobrar por cruces ilegales.

La Patrulla Fronteriza alertó sobre videos falsos que engañan a migrantes para intentar ingresar sin autorización. | Crédito: AFP

“No hay asilo, no se van a dar permisos y no hay ninguna protección temporal. Al contrario, se les presentará cargos criminales”, afirmó a Univision.

Domínguez Jr. advirtió además que pagar a traficantes ligados a organizaciones criminales puede considerarse apoyo material al terrorismo, lo que agrava las consecuencias para quienes caigan en estas redes. Según datos recientes, cerca del 80 % de las personas detenidas en estas circunstancias son de origen mexicano.

Autoridades recordaron que quienes crucen ilegalmente enfrentarán sanciones y hasta cargos criminales. | Crédito: AFP

En redes sociales, la Patrulla Fronteriza también reforzó el mensaje con publicaciones y videos. “¿Rumores sobre la frontera abierta? No se equivoquen, la frontera está cerrada y la entrada ilegal puede resultar en arresto y deportación”, publicó el sector de El Paso.

El jefe de la corporación, Walter N. Slosar, añadió en un video que la seguridad fronteriza es ahora una de las más estrictas registradas: “Nuestra frontera es la más segura en la historia. Hemos cerrado la frontera. Tenemos a nuestros compañeros del Departamento de Defensa y a nuestros agentes patrullando 24/7, los 365 días del año”.

