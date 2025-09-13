La Embajada de Estados Unidos en México lanzó una seria advertencia tras detectar una tendencia peligrosa en TikTok: videos que promocionan una supuesta ruta migratoria ilegal para llegar desde Puebla hasta Los Ángeles.

Según la representación diplomática, estas publicaciones están dirigidas a personas desesperadas por cruzar la frontera y muestran un viaje que, en apariencia, parece fácil y seguro.

De acuerdo con la información oficial, un grupo identificado como “Los Trejos de Nuevo Laredo” estaría detrás de estos contenidos.

Los videos, atribuidos a “Los Trejos de Nuevo Laredo”, muestran un viaje que mezcla automóvil, avioneta y lancha. | Crédito: AFP

En sus videos, detallan un trayecto que combina varios medios de transporte: automóvil para las primeras horas de camino, una avioneta para cubrir grandes distancias y, finalmente, un cruce en lancha para intentar el ingreso a territorio estadounidense.

Los organizadores incluso presumen contar con teléfonos celulares y drones para monitorear la presencia de la Patrulla Fronteriza y evadir los sistemas de seguridad.

La embajada advirtió que esta narrativa es una trampa peligrosa. “No te arriesgues. Aunque parezca bien preparado el viaje, la seguridad en la frontera es más fuerte que nunca y no podrás pasar”, publicó la misión diplomática en sus redes sociales.

Las autoridades alertaron que es una trampa peligrosa y recordaron que la seguridad fronteriza es más estricta que nunca. | Crédito: AFP

Además, destacó que estos videos no solo ponen en riesgo la vida de las personas, sino que también alimentan redes criminales dedicadas al tráfico de migrantes.

El llamado es claro: no confiar en contenido viral que prometa rutas “fáciles” hacia Estados Unidos. Detrás de estas promesas hay engaños que pueden terminar en detenciones, deportaciones, pérdida de recursos e incluso tragedias humanas.

La embajada recordó que el uso de plataformas como TikTok por parte de grupos delictivos no es nuevo y que su objetivo es aprovecharse de la desesperación de quienes buscan mejores oportunidades.

