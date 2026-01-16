El gobierno de Estados Unidos anunció un ajuste importante en las reglas migratorias que afecta directamente a pastores, sacerdotes, monjas, rabinos y otros trabajadores religiosos que sirven a congregaciones en el país. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dio a conocer una nueva norma pensada para reducir los tiempos de espera fuera del país para quienes tienen la visa R-1, una categoría temporal utilizada por clérigos y profesionales de organizaciones religiosas. El cambio llega en un contexto marcado por el endurecimiento de muchas otras vías migratorias, lo que lo convierte en una señal relevante para comunidades de fe que dependen de estos trabajadores. Pero, ¿De qué se trata esta modificación?

Hasta ahora, las reglas migratorias establecían que los titulares de la visa R-1 que alcanzaban el límite máximo de cinco años de permanencia debían salir obligatoriamente de Estados Unidos y permanecer al menos un año en el extranjero antes de poder solicitar el reingreso bajo el mismo estatus. Esa exigencia generaba pausas forzadas que afectaban tanto a los trabajadores religiosos como a las comunidades a las que servían.

La nueva norma, anunciada por el DHS el 14 de enero, elimina ese período mínimo obligatorio fuera del país. Esto significa que los trabajadores religiosos siguen teniendo que salir de EE.UU. al cumplir los cinco años, pero ya no estarán obligados a esperar un año completo en el extranjero para intentar regresar con una nueva visa R-1. El objetivo es acortar los tiempos de espera y reducir el impacto de la salida obligatoria.

La nueva medida en EE.UU. flexibiliza el proceso de salida y reingreso para quienes tienen visa religiosa temporal. | Crédito: OLIVIER DOULIERY / AFP

Desde el DHS destacaron la importancia del rol que cumplen estos líderes religiosos. En un comunicado oficial, un portavoz señaló que “pastores, sacerdotes, monjas y rabinos son esenciales para el tejido social y moral del país” y reafirmó el compromiso del gobierno de apoyar a estas organizaciones para que continúen su labor.

No obstante, la medida también ha generado críticas. Adam Klein, exasesor principal de política migratoria del DHS, dijo a Newsweek que el lenguaje utilizado parece centrarse en religiones judeocristianas, aunque la norma sí aplica también a musulmanes, hindúes y otros credos, aun cuando no se los mencione explícitamente.

La regla provisional fue publicada a mediados de enero en el Federal Register y entró en vigor de inmediato. Además, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) abrió un período de 60 días para recibir comentarios públicos sobre este cambio.

Este ajuste ocurre en medio de importantes retrasos en la categoría de visas de inmigrante EB-4, utilizada por muchos trabajadores religiosos para solicitar la residencia permanente. Debido a estos atrasos, algunos solicitantes agotan su estatus temporal R-1 antes de que haya una visa de residencia disponible, lo que los deja en una situación migratoria compleja.

Es importante aclarar que la nueva regla no modifica las cuotas de green cards ni los límites legales de la visa R-1. Los problemas de fondo relacionados con los retrasos para obtener la residencia permanente continúan, y tanto defensores como legisladores siguen impulsando soluciones legales que permitan extender el estatus temporal mientras las solicitudes de residencia están pendientes.

Con este ajuste, EE.UU. busca reducir los tiempos de espera asociados a la visa de clérigos y líderes de fe. | Crédito: Kena Betancur / AFP

Todo esto se da mientras el Departamento de Estado mantiene en pausa el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, en el marco de una revisión del criterio de “carga pública”, que permite negar visas a personas que podrían depender de beneficios gubernamentales. La suspensión es indefinida y afecta a países como Somalia, Rusia, Irán, Afganistán, Brasil, Egipto, Nigeria, Tailandia y Yemen.

Desde el DHS reiteraron que, bajo el liderazgo de la secretaria Kristi Noem, la agencia está comprometida con proteger la libertad religiosa y garantizar que las organizaciones de fe puedan seguir ofreciendo los servicios de los que dependen millones de personas en Estados Unidos.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!