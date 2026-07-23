El gobierno de Estados Unidos ha reforzado su política migratoria con la aplicación de multas civiles a inmigrantes indocumentados que incumplen órdenes finales de deportación. Esta medida forma parte de la estrategia impulsada por la administración de Donald Trump para incentivar la salida voluntaria del país y reducir los costos de los procesos tradicionales de deportación. En los primeros 18 meses de esta política, las sanciones han alcanzado cifras sin precedentes tanto por la cantidad de multas emitidas como por el monto económico acumulado, convirtiéndose en una de las acciones más contundentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

De acuerdo con información obtenida por Fox News Digital, el DHS ha emitido 103.000 multas civiles desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Según un funcionario de la agencia citado por ese medio, las sanciones suman aproximadamente 84.000 millones de dólares, mientras que hasta julio se habían recaudado cerca de US$1.200 millones en pagos.

Multas emitidas Más de 103.000 Monto total de las sanciones Aproximadamente US$84.000 millones Recaudación hasta julio Cerca de US$1.200 millones Multa por incumplir una orden final de deportación US$998 por día

¿Por qué el DHS está imponiendo estas multas?

Según la información publicada, poco después del regreso de Donald Trump a la presidencia, la administración anunció que los inmigrantes indocumentados con una orden final de deportación que no abandonen voluntariamente Estados Unidos o incumplan dicha orden podrán recibir una multa de 998 dólares por cada día que permanezcan en el país.

El DHS también ha indicado que estas multas deben pagarse antes de que la persona sea deportada. Además, la agencia advirtió que puede confiscar bienes de quienes no cumplan con el pago de las sanciones.

El DHS asegura que millones de inmigrantes han salido del país entre deportaciones y autodeportaciones. | Crédito: AFP / SGT. GRIFFIN PAYNE

La estrategia de autodeportación de la administración Trump

Las multas forman parte de una serie de medidas implementadas por la administración Trump para promover la llamada autodeportación. De acuerdo con el DHS, este programa resulta considerablemente menos costoso que los procedimientos tradicionales de deportación y busca incentivar que los inmigrantes abandonen el país por iniciativa propia.

Como parte de esta estrategia, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) difundió un folleto sobre el uso de la aplicación CBP Home, en el que explica los beneficios y las consecuencias de optar por la salida voluntaria.

Según el DHS, los inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales que se autodeporten podrán conservar el dinero que ganaron mientras estuvieron en Estados Unidos y mantener la posibilidad de solicitar una vía legal de inmigración en el futuro. Además, algunos podrían acceder a vuelos subsidiados si no cuentan con recursos para regresar a su país de origen.

En cambio, el folleto advierte que quienes no se autodeporten podrán ser detenidos por el DHS sin oportunidad de organizar previamente sus asuntos personales.

La administración Trump impulsa sanciones económicas para incentivar la autodeportación. | Crédito: FILIP SINGER / POOL / AFP

Más de 3 millones de inmigrantes habrían salido del país

Fox News Digital también informó, con base en cifras del DHS, que más de 3 millones de inmigrantes indocumentados abandonaron Estados Unidos durante el primer año del regreso de Donald Trump al poder. De ese total, alrededor de 2,2 millones lo hicieron mediante autodeportación.

Asimismo, el DHS señaló que, hasta el 17 de mayo, la administración había deportado cerca de 900.000 inmigrantes y arrestado a más de 900.000 personas. Según la agencia, estos datos reflejan el impacto de la política migratoria implementada tras el incremento de cruces fronterizos irregulares registrado durante la administración del expresidente Joe Biden.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!