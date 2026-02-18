Según el Centro Nacional de Avalanchas, cada invierno mueren entre 25 y 30 personas por aludes en Estados Unidos. Casi todas esas muertes se producen durante actividades recreativas en terrenos públicos, como el esquí, el snowboard, las caminatas invernales o el uso de motos de nieve fuera de pista. Aunque también se registran casos vinculados a carreteras de montaña, zonas residenciales o instalaciones turísticas, el riesgo suele aumentar cuando las personas se adentran en áreas con nieve inestable sin la preparación adecuada. Si bien este fenómeno natural forma parte de la dinámica de los ecosistemas de alta montaña, sus consecuencias pueden ser devastadoras cuando coinciden con la presencia humana. En este contexto, te contamos cuáles han sido las avalanchas más mortíferas en la historia del país norteamericano.

EN 1910: WELLINGTON, WASHINGTON (96 MUERTOS)

La avalancha de Wellington, también conocida como la avalancha de Stevens Pass, ocurrió el 1 de marzo de 1910 en el estado de Washington. Es conocida como la más devastadora porque acabó con la vida de 96 personas (35 pasajeros, 58 empleados del ferrocarril que dormían en los trenes y 3 trabajadores que estaban en edificaciones cercanas).

Todo ocurrió cuando un enorme alud descendió por la ladera de Windy Mountain y arrastró, unos 150 pies (45 metros), dos trenes de la Great Northern Railway que estaban varados varios días por la nieve. El saldo: vagones destruidos y pasajeros y trabajadores ferroviarios enterrados bajos la nieve. Solo 23 personas sobrevivieron porque ante el mal clima decidieron ir caminando al pueblo.

EN 1898: CHILKOOT TRAIL, ALASKA (UN PROMEDIO DE 65 MUERTOS)

La avalancha en el Chilkoot Trail, Alaska, ocurrió el 3 de abril de 1898, un Domingo de Ramos. Se le recuerda como el “Palm Sunday Avalanche” y es considerado uno de los desastres más mortales vinculados a la Fiebre del Oro del Klondike, ya que tras una serie de deslizamientos de nieve murieron un promedio de 65 personas.

Ocurrió exactamente entre los campamentos de Sheep Camp y The Scales, en la ruta que seguían miles de buscadores de oro hacia el Yukón. La cifra de víctimas no es exacta, ya que fuentes históricas no coinciden con precisión; mientras algunas mencionan más de 60, otras señalan entre 60 y 65 fallecidos, muchos de ellos mineros y porteadores que descansaban o dormían en sus tiendas.

EN 1981: MONTE RAINIER, WASHINGTON (11 MUERTOS)

Un grupo de cinco guías de escalada y 20 clientes fue golpeado por una avalancha de hielo en la cima del monte Rainer, el 21 de junio de 1981. Un total de 11 personas (diez escaladores y un guía) murieron. No se recuperaron los cuerpos.

La investigación oficial determinó que la tragedia fue causada por el colapso repentino de enormes bloques de hielo en el glaciar Ingraham, un desprendimiento que los expertos calificaron como un hecho aleatorio imposible de prever con exactitud.

EN 2026: CASTLE PEAK, CALIFORNIA (8 MUERTOS)

El 17 de febrero de 2026, una excursión en la Sierra Nevada de California, cerca de Lake Tahoe, terminó en tragedia cuando una avalancha sepultó a un grupo de 15 esquiadores que realizaban una travesía guiada en la zona de alta montaña. De ellos, seis lograron sobrevivir tras quedar parcial o totalmente enterrados en la nieve, mientras que ocho perdieron la vida y uno continúa desaparecido.

De acuerdo con la empresa Blackbird Mountain Guides, que guió al grupo de esquiadores a la zona rural, explicó que retornaban una excursión de tres días al lago Frog.

Un equipo de rescate de esquí dirigiéndose a la zona de una avalancha en la zona de Castle Peak en Truckee, California, el 17 de febrero de 2026 (Foto: HANDOUT / Oficina del Sheriff del Condado de Nevada / AFP)

EN 1962: TWIN LAKES, COLORADO (7 MUERTOS)

Una avalancha ocurrida en el pueblo de Twin Lakes, cerca de Independence Pass, en Colorado, causó la muerte de siete residentes, incluidos cinco niños, que se encontraban durmiendo. Este suceso ocurrió el 21 de enero de 1962 y solamente dos personas sobrevivieron.

Todo se originó tras una tormenta con vientos muy fuertes que desestabilizó la nieve acumulada provocando que un alud se desprendiera de las laderas de la zona de Parry Peak y bajara por un canal natural conocido como Gordon Gulch. El resultado: vehículos arrastrados y cuatro casas destruidas.

EN 1982: ALPINE MEADOWS, CALIFORNIA (7 MUERTOS)

Esta avalancha ocurrió el 31 de marzo de 1982, cuando impactó el centro de esquí Alpine Meadows, cerca de Lake Tahoe. Siete personas murieron, entre ellos cuatro empleados del complejo que estaban en el lugar, pese a que había cerrado por las condiciones peligrosas.

El alud inició en la ladera conocida como The Buttress y otras rutas cercanas. Debido a su fuerza destruyó el edificio Summit y alcanzó parte del lodge y el estacionamiento. Una serie documental de Netflix de 2022 llamada “Buried: The 1982 Alpine Meadows Avalanche” muestra el deslizamiento y los trabajos de búsqueda.

