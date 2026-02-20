El clima vuelve a poner en alerta a varias regiones de Estados Unidos este sábado 21 de febrero. Las autoridades advierten sobre tormentas invernales, ventiscas y ráfagas intensas que podrían complicar los viajes, provocar cortes de energía y reducir drásticamente la visibilidad en distintas zonas del país. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), múltiples vigilancias y avisos están activos ante condiciones severas que impactarán especialmente regiones montañosas del norte de California, amplias áreas de Alaska y parte del noreste del país.

Tormenta invernal en el norte de California

En el norte de California, particularmente en sectores montañosos del condado de Siskiyou y zonas elevadas cercanas a Trinidad del Norte, se mantiene una vigilancia de tormenta invernal desde la noche del sábado hasta el domingo, e incluso el lunes por la mañana en algunos sectores.

El pronóstico contempla:

Nevadas intensas por encima de los 4,500 pies de altitud.

Acumulaciones estimadas entre 6 y 17 pulgadas en áreas altas.

en áreas altas. Ráfagas de viento de hasta 60 millas por hora en zonas expuestas.

en zonas expuestas. Posibles cierres de carreteras y exigencia de cadenas para neumáticos en pasos montañosos.

Las autoridades recomiendan evitar viajes innecesarios en elevaciones altas y mantenerse atentos a los comunicados oficiales, ya que las condiciones pueden deteriorarse rápidamente.

EE.UU. enfrenta nevadas intensas y hielo peligroso este sábado 21 de febrero. | Crédito: kena betancur / AFP

Alaska bajo ventiscas y visibilidad casi nula

El estado de Alaska enfrenta un fin de semana crítico por condiciones de ventisca. Regiones como la Costa Ártica Occidental, la Península de Seward y áreas cercanas a Kotzebue y Nome están bajo aviso de clima invernal.

Se prevé:

Nevadas de hasta 10 pulgadas .

. Visibilidad reducida a menos de un cuarto de milla en momentos de mayor intensidad.

Posibles interrupciones del servicio eléctrico.

En el sureste de Alaska, incluyendo Juneau y Skagway, rige además un aviso de viento con ráfagas que podrían alcanzar las 70 mph. Estas condiciones, combinadas con una sensación térmica extremadamente baja, aumentan el riesgo de daños menores en estructuras y caída de ramas.

Sistema invernal rumbo al noreste

Mientras tanto, una tormenta avanzará desde la región de los Grandes Lagos hacia el noreste de EE.UU. entre el viernes y el sábado. El sistema dejará una mezcla de lluvia, aguanieve y nieve desde el norte del estado de Nueva York hasta el sur de Maine.

Las condiciones podrían complicar desplazamientos durante el fin de semana, especialmente en carreteras secundarias y zonas donde la temperatura oscile cerca del punto de congelación.

Además de intensas nevadas, los vientos alcanzarían velocidades que superan las 70 mph. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Alertas marítimas en el mar de Bering y Beaufort

A nivel marítimo, también hay advertencias activas en el estrecho de Bering y el mar de Beaufort. Se esperan vientos de hasta 45 nudos y visibilidad reducida a una milla náutica o menos, lo que obliga a embarcaciones pequeñas a extremar precauciones.

Las autoridades insisten en la importancia de revisar el pronóstico local antes de salir, preparar un kit de emergencia y evitar traslados innecesarios en zonas bajo advertencia. El clima invernal en EE.UU. este sábado podría impactar tanto en tierra como en mar, por lo que la prevención será clave.

