Una nueva advertencia de tormenta invernal mantiene bajo vigilancia a varias regiones de Estados Unidos este viernes 27 de febrero, en medio de un patrón atmosférico que continúa favoreciendo condiciones extremas. De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), distintas zonas del país podrían enfrentar ventiscas, fuertes ráfagas de viento y acumulaciones significativas de nieve en los próximos días, lo que aumentaría el riesgo en carreteras, aeropuertos y comunidades expuestas. Las autoridades meteorológicas advierten que la combinación de nieve intensa y vientos sostenidos podría reducir drásticamente la visibilidad y generar interrupciones en servicios básicos, por lo que recomiendan a la población mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales.

Alerta en la costa del mar de Beaufort

El Servicio Meteorológico Nacional Fairbanks informó que permanece vigente una vigilancia de tormenta invernal para la costa oriental del mar de Beaufort desde el viernes por la mañana hasta el lunes por la mañana.

Las comunidades bajo vigilancia incluyen:

Kaktovik

Point Thomson

Flaxman Island

El pronóstico advierte sobre:

Posibles condiciones de ventisca

Acumulaciones significativas de nieve

Vientos de hasta 65 mph (más de 100 km/h)

Visibilidad reducida a menos de 1/4 de milla

Las autoridades alertan que los viajes podrían verse severamente afectados. Además, los fuertes vientos podrían provocar cortes de energía, especialmente en áreas expuestas.

En EE.UU., varias regiones estarán bajo vigilancia por ventiscas y fuertes vientos. | Crédito: Joseph Prezioso / AFP

También habrá impacto en la costa central

En la costa central del mar de Beaufort, incluyendo Deadhorse y Prudhoe Bay, la vigilancia estará vigente desde el viernes por la mañana hasta el sábado por la mañana. En estas zonas se esperan ráfagas de hasta 50 mph y posibles ventiscas que limitarán considerablemente la visibilidad.

Omaha: dos rondas de clima invernal en camino

Más al sur, el Servicio Meteorológico Nacional de Omaha monitorea la posibilidad de dos rondas de clima invernal entre el domingo y el martes.

El pronóstico contempla:

Probabilidad de nieve entre 20% y 40% el domingo.

Una segunda ronda entre lunes por la tarde y martes, con mezcla de lluvia y nieve.

Descenso de temperaturas hacia inicios de semana.

Aunque los acumulados aún están por definirse, las autoridades recomiendan seguir las actualizaciones oficiales ante posibles cambios en la trayectoria del sistema.

El clima invernal en EE.UU. podría afectar viajes y provocar cortes de energía. | Crédito: Joseph Prezioso / AFP

Nueva York aún siente los efectos de la última nevada

En Nueva York, la ciudad todavía enfrenta las consecuencias de la nevada histórica que dejó más de dos pies de acumulación en algunas zonas esta semana. La combinación de nieve ligera y temperaturas bajo cero provocó carreteras resbaladizas y la formación de hielo negro durante la mañana del miércoles, complicando la movilidad.

Las autoridades reiteran la importancia de extremar precauciones al conducir y mantenerse atentos a los reportes oficiales, ya que el patrón invernal continuará afectando distintas regiones del país en los próximos días.

