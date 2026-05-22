La administración Trump prepara una nueva normativa que podría elevar hasta 18,000 dólares las multas contra migrantes con órdenes finales de deportación en Estados Unidos. La medida busca recuperar los costos de arrestos, detenciones y expulsiones del país, pero también tiene otro objetivo: presionar a las personas para que abandonen voluntariamente territorio estadounidense utilizando la aplicación CBP Home. De acuerdo con funcionarios federales, quienes no salgan por cuenta propia podrían enfrentar sanciones económicas mucho más altas que las actuales, aun cuando el propio gobierno reconoce que difícilmente logrará cobrar la mayor parte de ese dinero.

Multas a inmigrantes subirían de 5,130 a 18,000 dólares en EE.UU.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó la propuesta el 20 de mayo en el Registro Federal y el borrador permanecerá abierto para comentarios públicos hasta el 22 de junio. Actualmente, las multas ascienden a 5,130 dólares, pero las autoridades federales proponen incrementarlas hasta 18,000 dólares después de calcular el costo estimado de localizar, arrestar, detener y deportar a una sola persona.

Según funcionarios del DHS, estas sanciones aplicarían principalmente a migrantes que recibieron una orden de deportación definitiva en ausencia, es decir, personas que no acudieron a sus audiencias ante un juez de inmigración. Solo el año pasado, más de 300,000 personas recibieron órdenes de deportación en ausencia y alrededor de 23,670 terminaron detenidas y programadas para ser expulsadas del país.

Además, autoridades federales informaron a USA TODAY que entre el 20 de enero de 2025 y el 18 de marzo de este año ya se habían impuesto multas por aproximadamente 36,000 millones de dólares a cerca de 65,000 personas.

EE.UU. busca que más migrantes usen CBP Home para salir voluntariamente del país. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

El verdadero objetivo: impulsar la autodeportación con CBP Home

Funcionarios de la Casa Blanca han reconocido anteriormente que estas multas buscan incentivar que los migrantes abandonen voluntariamente Estados Unidos antes de ser arrestados.

“Nuestro mensaje es claro: los inmigrantes indocumentados que se encuentran ilegalmente en el país deben irse ahora o enfrentarán consecuencias”, señalaron funcionarios del DHS a USA TODAY.

El abogado de inmigración Armando Olmedo explicó a Univision34 que la propuesta pretende ejercer presión sobre quienes tienen órdenes de deportación activas para que utilicen la aplicación CBP Home y regresen a sus países voluntariamente.

“Esta multa se aplica a personas que tienen una orden de deportación emitida y se han desaparecido, no la han encontrado, no han salido del país. La ley sí lo indica, la ley de inmigración dice que se le tiene que aplicar una multa a esas personas para recobrar los costos que serían asignados para la deportación de la persona”, explicó Olmedo.

El experto también recordó que el monto original rondaba los 5,000 dólares y que ahora la propuesta busca elevarlo hasta 18,000 dólares, aunque el propio gobierno reconoce que será complicado recaudar esas cantidades, especialmente porque en países como México el ingreso anual per cápita ronda los 5,000 dólares, según ISI Markets.

CBP Home se ha convertido en una herramienta clave para la política migratoria de EE.UU. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Qué pasa si el migrante se autodeporta a través de CPB Home?

De acuerdo con Olmedo, el DHS ha señalado que las personas que decidan salir voluntariamente mediante CBP Home podrían recibir el perdón de estas multas.

“Si la persona se autodeporta esa multa se perdonaría”, indicó el abogado. También advirtió que el gobierno estadounidense sí cuenta con mecanismos legales para intentar recuperar ese dinero si el migrante permanece en el país y entra formalmente en un proceso de remoción.

El especialista recomendó que quienes ya enfrentan una orden de deportación busquen asesoría legal y tomen decisiones anticipadas sobre sus bienes y su familia, debido a que una detención migratoria puede derivar rápidamente en la expulsión del país.

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