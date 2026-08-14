El gobierno de Estados Unidos anunció un importante cambio migratorio que modifica las consecuencias de viajar al extranjero con un permiso conocido como “Advance Parole”. La nueva decisión podría afectar a miles de inmigrantes que utilizan este documento para salir temporalmente del país y regresar mientras avanzan con sus trámites migratorios. A continuación, el castigo que podría enfrentar un inmigrante que viaje con Advance Parole en EE.UU. bajo la nueva regla migratoria.

La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) revocó este jueves una interpretación vigente durante aproximadamente 14 años, bajo la cual determinados inmigrantes podían viajar fuera de Estados Unidos con Advance Parole y regresar legalmente para continuar sus procesos migratorios.

El cambio se deriva del fallo conocido como DelCarmen-Lara, que revocó un dictamen anterior que permitía a determinados beneficiarios de DACA realizar viajes internacionales por razones humanitarias, educativas o laborales sin que el viaje tuviera las mismas consecuencias migratorias que ahora contempla la nueva interpretación.

El nuevo criterio de EE.UU. podría afectar a quienes viajen con Advance Parole. | Crédito: Magnific

¿Qué cambia para quienes viajen con Advance Parole?

La principal consecuencia es que determinados viajes realizados con Advance Parole podrían desencadenar las llamadas sanciones de presencia ilegal de 3 o 10 años.

De acuerdo con la explicación del abogado de inmigración Gustavo Mora, quienes hayan acumulado al menos seis meses de presencia ilegal en Estados Unidos podrían quedar sujetos a una prohibición de reingreso de tres años. Si la presencia ilegal acumulada alcanza un año o más, la penalidad podría ser de 10 años.

“Y causa que ellos tengan un castigo de entre 3 a 10 años, donde no puedan arreglar a menos de que pidan un perdón”, explicó Mora a a Telemundo52.

Los puntos clave del cambio

Aspecto Qué establece la nueva regla Advance Parole El permiso permite viajar y solicitar el reingreso a EE.UU., pero ya no evita determinadas consecuencias por presencia ilegal 6 meses o más de presencia ilegal Puede generar un castigo de 3 años 1 año o más de presencia ilegal Puede generar un castigo de 10 años ¿Se puede continuar con el trámite migratorio? En determinados casos será necesario obtener un perdón para superar la prohibición Costo mencionado por el abogado La solicitud del perdón cuesta casi US$1,000, según Gustavo Mora ¿A quiénes afecta? A inmigrantes que viajen en el futuro con Advance Parole y posteriormente busquen regularizar su situación Viajes anteriores La decisión no afecta a quienes viajaron fuera del país antes del 13 de agosto con Advance Parole, según la información proporcionada

¿Quiénes podrían verse afectados?

La nueva interpretación puede tener consecuencias para inmigrantes que cuentan con un permiso temporal para salir de Estados Unidos y regresar legalmente mientras mantienen pendiente algún procedimiento migratorio.

Entre los grupos que podrían verse afectados se encuentran personas que están intentando obtener la residencia permanente y determinados inmigrantes con estatus temporal que planean regularizar su situación después de regresar al país.

El abogado Gustavo Mora señaló que la decisión incluso puede alcanzar a personas que ya tienen una solicitud de residencia permanente pendiente.

También mencionó el caso de inmigrantes con TPS (Estatus de Protección Temporal), muchos de los cuales utilizan Advance Parole para viajar fuera de Estados Unidos y posteriormente regresar.

“Esto va a afectar a cualquier persona que tenga un Advance Parole, obviamente sabemos que muchas personas que tienen TPS también salen del país”, explicó Mora.

¿Qué pasa si se activa el castigo de 3 o 10 años?

La consecuencia puede ser especialmente importante para quienes esperaban utilizar su regreso con Advance Parole para continuar un proceso de ajuste de estatus.

Si el viaje provoca la aplicación de la prohibición correspondiente, la persona podría quedar impedida de obtener determinados beneficios migratorios durante el periodo establecido, a menos que pueda obtener un perdón migratorio.

“Ellos van a tener que archivar un perdón como parte de su proceso”, explicó Mora, quien añadió que solamente la solicitud puede costar casi US$1,000.

Por ello, contar con Advance Parole no significa necesariamente que cualquier viaje internacional sea seguro desde el punto de vista migratorio. El historial de presencia ilegal de cada persona puede ser determinante.

Advance Parole permite viajar fuera de EE.UU., pero ahora podría tener consecuencias migratorias. | Crédito: Magnific

¿Quién puede solicitar un perdón?

Según la explicación proporcionada por el abogado, únicamente determinados inmigrantes que tengan padres o esposos legalmente presentes en Estados Unidos podrían solicitar el perdón correspondiente para intentar superar la prohibición antes de que transcurran los 3 o 10 años.

Esto significa que no todas las personas afectadas tendrían automáticamente una vía para evitar las consecuencias del castigo.

La posibilidad de obtener un perdón depende de las circunstancias particulares del caso y de los requisitos establecidos por las leyes migratorias.

¿La nueva decisión afecta a quienes ya viajaron?

No. De acuerdo con la información proporcionada, la nueva interpretación no afecta a los inmigrantes que viajaron fuera de Estados Unidos antes del 13 de agosto utilizando Advance Parole.

El cambio está dirigido a los viajes que se realicen posteriormente y puede tener consecuencias para quienes, después de regresar, pretendan regularizar su situación migratoria.

Por esta razón, los inmigrantes que estén considerando utilizar Advance Parole deberían revisar previamente su historial migratorio y la cantidad de presencia ilegal acumulada antes de salir del país.

¿Qué deben hacer los inmigrantes antes de viajar?

El cambio introduce un riesgo que puede ser especialmente relevante para quienes tienen una solicitud de residencia pendiente o cuentan con un estatus temporal y utilizan Advance Parole para viajar.

Antes de salir de Estados Unidos, es recomendable analizar el caso individual con un abogado de inmigración, especialmente si la persona ha acumulado presencia ilegal.

Un viaje que anteriormente se consideraba una herramienta para salir y regresar mientras continuaba un trámite migratorio podría ahora tener consecuencias adicionales para determinados inmigrantes.

La decisión DelCarmen-Lara marca así un cambio importante en la interpretación de las consecuencias migratorias asociadas al uso del Advance Parole y obliga a quienes planeen viajar a evaluar cuidadosamente su situación antes de abandonar Estados Unidos.

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