Estados Unidos dio inicio a una nueva campaña para revocar la ciudadanía estadounidense a ciertos inmigrantes naturalizados. El Departamento de Justicia (DoJ, por sus siglas en inglés) confirmó que ya presentó casos de desnaturalización en tribunales federales de distintas partes del país contra aproximadamente una docena de ciudadanos nacidos en el extranjero. La medida representa un endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la administración Trump y ha generado atención por los perfiles de las personas que ahora están en la mira. ¿Quiénes son y por qué podrían perder la ciudadanía? Aquí te lo contamos.

De acuerdo con el DoJ, entre las personas que están en la mira hay inmigrantes originarios de Bolivia, China, Colombia, Gambia, India, Irak, Kenia, Marruecos, Nigeria, Somalia y Uzbekistán. Las autoridades aseguran que los casos incluyen acusaciones relacionadas con terrorismo, espionaje, crímenes sexuales, fraude migratorio y presuntos crímenes de guerra.

EE.UU. presentó nuevos casos de desnaturalización en tribunales federales. | Crédito: KENA BETANCUR / AFP / KENA BETANCUR

Quiénes están en la mira de la revocación de ciudadanía en EE.UU.

Entre los casos mencionados por el gobierno se encuentra el de un sacerdote católico nacido en Colombia y condenado por abuso sexual contra un menor. También aparece un hombre originario de Marruecos señalado por supuestos vínculos con Al Qaeda, así como un inmigrante somalí que se declaró culpable de brindar apoyo material a Al Shabaab, organización considerada terrorista por Estados Unidos.

Otro de los nombres incluidos es el de un exagente policial de Gambia acusado de participar en crímenes de guerra. Además, el Departamento de Justicia sostiene que varias personas utilizaron identidades falsas para solicitar beneficios migratorios o participaron en matrimonios fraudulentos para obtener documentos legales.

En un anuncio separado, las autoridades también informaron que buscan retirar la ciudadanía a Manuel Rocha, exdiplomático estadounidense que admitió haber trabajado como espía para Cuba en un caso que tuvo amplia repercusión nacional.

Cómo funciona el proceso de desnaturalización en EE.UU.

La desnaturalización en EE.UU. es un procedimiento legal complejo que requiere que abogados del DoJ presenten demandas civiles o penales ante tribunales federales. El gobierno debe demostrar que la persona obtuvo la ciudadanía de manera ilegal o mediante fraude, como ocultar antecedentes o mentir durante el proceso migratorio.

Si un juez aprueba la revocación de ciudadanía, la persona pierde todos los beneficios legales de ser ciudadano estadounidense y vuelve a su estatus migratorio anterior, generalmente como residente permanente. En muchos casos, eso también puede abrir la puerta a procesos de deportación.

EE.UU. asegura que quienes obtuvieron la ciudadanía legalmente no deben preocuparse. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Trump defiende el endurecimiento de las medidas

El fiscal general interino Todd Blanche defendió la ofensiva migratoria y aseguró que solo una “pequeña parte” de los aproximadamente 24 millones de ciudadanos naturalizados en EE.UU. debería preocuparse por estas acciones.

Blanche afirmó que quienes obtuvieron su ciudadanía legalmente “no tienen nada de qué preocuparse”. También sostuvo que el gobierno busca desalentar el fraude migratorio y enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de mentir para conseguir la ciudadanía estadounidense.

Aunque la desnaturalización ha existido durante décadas en la legislación estadounidense, su aplicación ha sido limitada. Entre 1990 y 2017, el gobierno federal presentó poco más de 300 casos de este tipo, un promedio de apenas 11 por año. Con la nueva ofensiva anunciada por la administración Trump, expertos consideran que el uso de esta herramienta podría aumentar de forma significativa en los próximos meses.

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