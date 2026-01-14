El Gobierno de Estados Unidos informó que ha decidido congelar el procesamiento de visas para ciudadanos de 75 países, una medida que ya comienza a generar dudas entre quienes tenían planes de viaje o trámites en curso. Aunque las autoridades estadounidenses han confirmado la existencia de esta decisión, hasta ahora no han dado mayores alcances sobre su implementación, el tipo de visas involucradas ni el impacto real en los solicitantes. La falta de detalles oficiales ha dejado un amplio margen de incertidumbre, especialmente en embajadas y consulados, donde miles de personas dependen de estos procesos para ingresar legalmente a EE.UU.

La información fue difundida inicialmente por Fox News, que citó un memorando del Departamento de Estado en el que se ordena suspender el procesamiento de visas para visitantes. Según el reporte, la medida comenzó a aplicarse a partir del 21 de enero, aunque el documento no especifica por cuánto tiempo se mantendrá vigente ni si se trata de una pausa temporal o de un cambio más duradero en la política migratoria.

EE.UU. aún no ha detallado el alcance ni la duración de la medida migratoria. | Crédito: AlxeyPnferov / iStock / AlxeyPnferov

De acuerdo con el informe, Somalia, Rusia, Irán, Afganistán, Brasil, Nigeria y Tailandia se encuentran entre los países que podrían verse afectados. Sin embargo, la lista completa de los 75 países aún no ha sido publicada de manera oficial, por lo que se espera que el detalle definitivo se conozca una vez que el Departamento de Estado emita un comunicado formal o instrucciones públicas para sus representaciones diplomáticas.

El memorando citado por Fox News indica que las embajadas estadounidenses deben denegar visados conforme a la legislación vigente, mientras el Departamento de Estado lleva a cabo una reevaluación de sus procedimientos internos. Hasta el momento, no se ha proporcionado un plazo concreto para el levantamiento de la suspensión.

Representantes del Departamento de Estado no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre el contenido del memorando ni sobre los criterios utilizados para definir a los países afectados, lo que refuerza la falta de claridad en torno a la medida.

La congelación del procesamiento de visas se produce en el contexto de una ofensiva más amplia contra la inmigración, impulsada por el presidente Donald Trump desde su regreso al poder. La administración ha reiterado su intención de endurecer los controles migratorios como parte de su agenda de seguridad.

EE.UU. mantiene en reserva la lista oficial de países afectados. | Crédito: adrian825 / iStock / TUDOR RAICIU

En noviembre, Trump prometió “detener permanentemente” la inmigración procedente de países del llamado “Tercer Mundo”, luego de un tiroteo cerca de la Casa Blanca protagonizado por un ciudadano afgano, en el que murió un miembro de la Guardia Nacional. Ese episodio fue citado por el mandatario como justificación para avanzar en medidas más restrictivas.

Por ahora, la lista definitiva de países afectados y el alcance total de la suspensión siguen sin detallarse, y solo se conocerán cuando la decisión sea oficializada con mayor precisión por el Gobierno de EE.UU.

The State Department will pause immigrant visa processing from 75 countries whose migrants take welfare from the American people at unacceptable rates. The freeze will remain active until the U.S. can ensure that new immigrants will not extract wealth from the American people. — Department of State (@StateDept) January 14, 2026

