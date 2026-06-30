WASHINGTON.- Un congresista republicano de Nueva Jersey cuya ausencia inexplicada provocó gran cantidad de especulaciones reveló el martes 30 de junio que la razón de su ausencia fue la depresión.

Tom Kean Jr., representante republicano de Nueva Jersey, declaró que la depresión “es física, es emocional, y hasta que la experimentas tú mismo, es difícil comprender plenamente cuán poderosa puede ser esta enfermedad”.

En un discurso en el pleno de la Cámara de Representantes, indicó que había guardado silencio sobre su condición hasta ahora porque es una “persona privada por naturaleza”.

La reaparición de Kean se produjo semanas después de su victoria en unas primarias sin oposición el 2 de junio y meses después de su última votación. Su discurso puso fin al silencio sobre su condición, pero dejó preguntas sin respuesta. Kean señaló que primero ingresó al hospital debido a preocupaciones de salud y se sometió a pruebas, pero no ofreció más detalles.

Después del discurso, Kean salió rápidamente del Capitolio sin responder preguntas de los reporteros.

Kean votó por última vez en la Cámara de Representantes el 5 de marzo. Su ausencia le ha complicado las cosas para los republicanos, que han estado luchando por aprobar proyectos con su estrecha mayoría .

Al abordar su declaración anterior de que esperaba volver al trabajo en cuestión de semanas, Kean dijo que lo creía en ese momento y que era la mejor estimación de sus médicos.

“Pero como los más de 48 millones de mis compatriotas estadounidenses que están siendo tratados por esta enfermedad han llegado a descubrir, no hay un calendario para la recuperación”, apuntó Kean.

“Hoy estoy ante ustedes más sano, más fuerte y emocionado de volver al trabajo que amo”, sostuvo.

Kean, de 57 años, legislador en su segundo mandato y miembro de una familia política de Nueva Jersey, representa un distrito disputado que incluye el club de golf Bedminster del presidente Donald Trump.

Líder de la Cámara de Representantes se pronuncia sobre Kean

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, republicano de Luisiana, habló antes del discurso de Kean y predijo que la gente respondería con empatía a su revelación. Aseguró que animó a Kean a “ser transparente” cuando se dirija a sus colegas — y al público— sobre su regreso.

“No hay ninguna conspiración en esto, nada escandaloso en absoluto”, aseveró Johnson. “Si fuera yo, habría sido más específico al respecto y lo animé a que lo fuera” .

Johnson vaticinó que Kean será reelegido “fácilmente” en noviembre.

El misterio en torno a la ausencia de Kean conlleva posibles implicaciones políticas, dado el carácter competitivo del distrito que representa y el estrecho control del Partido Republicano sobre la Cámara de Representantes. Su oficina ha señalado que aún se está postulando para la reelección y que se enfrentará a la candidata demócrata Rebecca Bennett, ex piloto de helicóptero de la Marina, en la contienda de mayor perfil de Nueva Jersey en noviembre.

Los demócratas han puesto la mira en el distrito como una oportunidad para arrebatar el escaño, dado que ha cambiado de manos en las dos últimas elecciones de mitad de mandato. Kean ganó en 2022 al derrotar al demócrata Tom Malinowski, quien había vencido al republicano Leonard Lance en 2018.

Trump ha respaldado la reelección de Kean, sin mencionar su ausencia.

Kean proviene de una larga línea de servidores públicos, que se remonta 250 años hasta la fundación del país, cuando uno de sus antepasados se convirtió en el primer líder de Nueva Jersey desde la independencia.

Su bisabuelo fue senador, su abuelo fue congresista y su padre es el exgobernador Tom Kean Sr.