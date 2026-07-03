Este 4 de julio, Estados Unidos no solo celebra un Día de la Independencia más: conmemora 250 años desde que nació como nación, un cuarto de milenio de historia, luchas, avances y cambios profundos que marcaron al país. Es una fecha cargada de simbolismo que invita tanto a volver sobre los ideales que dieron origen al proyecto estadounidense como a reflexionar sobre qué tipo de país quiere ser en los próximos años. En este contexto especial, te contamos qué es el Semiquincentenario o America250 y cuál es su origen y significado.

Conoce qué hay detrás del Semiquincentenario y de la marca America250 que acompañará la celebración (Foto: Pexels)

¿QUÉ ES EL SEMIQUINCENTENARIO O AMERICA250?

Aunque en la práctica apuntan a la misma realidad, no son exactamente el mismo tipo de concepto.

Semiquincentenario es el nombre del aniversario; es decir, el término histórico que designa los 250 años de la independencia de Estados Unidos (el 250.º aniversario de la Declaración de Independencia). Es la efeméride en sí.

America250 es el nombre de la iniciativa y la marca oficial creada por ley en 2016 para organizar y comunicar esa conmemoración: incluye la comisión encargada por el Congreso, la campaña pública, los eventos y la identidad visual asociada al 250.º aniversario, publica NBC News.

En otras palabras: Semiquincentenario es el aniversario número 250; y America250 es el proyecto institucional que se encarga de celebrarlo y darle forma en todo el país.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL TÉRMINO Y DE LA INICIATIVA?

La palabra “Semiquincentennial” viene del latín: semi (medio), quin (cinco) y centennial (100 años), literalmente “la mitad de cinco siglos”, es decir, 250 años.

En 2016, el Congreso de Estados Unidos creó por ley la U.S. Semiquincentennial Commission para planificar y ejecutar las conmemoraciones del 250 aniversario, apoyada por la organización sin fines de lucro America250 y un grupo bipartidista de legisladores y ciudadanos.

Semiquincentenario es el nombre del aniversario; America250, el proyecto que lo organiza (Foto: imagen creada con Gemini IA)

SIGNIFICADO HISTÓRICO Y SIMBÓLICO

La conmemoración busca celebrar 250 años de independencia, libertad y democracia, pero también invitar a reflexionar sobre el camino recorrido y los desafíos hacia el futuro.

America250 se presenta como una oportunidad “una vez en la generación” para rescatar historias locales, conectar generaciones, reconocer a las personas y movimientos que han marcado la historia del país y reforzar los valores fundacionales.

ASÍ SE CELEBRA LOS 250 AÑOS ESTE 4 DE JULIO

Están previstos actos nacionales el 4 de julio de 2026, como desfiles, conciertos, ceremonias oficiales, fuegos artificiales, símbolos con el número 250, también proyectos comunitarios, cápsulas del tiempo y programas educativos en los 50 estados.

La simbología oficial incluye banderas y logotipos con el número 250 integrado en cintas rojo, blanco y azul, que buscan representar unidad, orgullo y continuidad de la experiencia estadounidense.

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