La efeméride de los 250 años se acompaña de una comisión creada por el Congreso y una campaña nacional que pretende involucrar a comunidades, escuelas y organizaciones en todo el territorio estadounidense (Foto: Freepik)
La efeméride de los 250 años se acompaña de una comisión creada por el Congreso y una campaña nacional que pretende involucrar a comunidades, escuelas y organizaciones en todo el territorio estadounidense (Foto: Freepik)
Judith Vicente
Judith Vicente

, Estados Unidos no solo celebra un más: conmemora 250 años desde que nació como nación, un cuarto de milenio de historia, luchas, avances y cambios profundos que marcaron al país. Es una fecha cargada de simbolismo que invita tanto a volver sobre los ideales que dieron origen al proyecto estadounidense como a reflexionar sobre qué tipo de país quiere ser en los próximos años. En este contexto especial, te contamos qué es el Semiquincentenario o America250 y cuál es su origen y significado.

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Conoce qué hay detrás del Semiquincentenario y de la marca America250 que acompañará la celebración (Foto: Pexels)
Conoce qué hay detrás del Semiquincentenario y de la marca America250 que acompañará la celebración (Foto: Pexels)

¿QUÉ ES EL SEMIQUINCENTENARIO O AMERICA250?

Aunque en la práctica apuntan a la misma realidad, no son exactamente el mismo tipo de concepto.

  • Semiquincentenario es el nombre del aniversario; es decir, el término histórico que designa los 250 años de la independencia de Estados Unidos (el 250.º aniversario de la Declaración de Independencia). Es la efeméride en sí.
  • America250 es el nombre de la iniciativa y la marca oficial creada por ley en 2016 para organizar y comunicar esa conmemoración: incluye la comisión encargada por el Congreso, la campaña pública, los eventos y la identidad visual asociada al 250.º aniversario, .

En otras palabras: Semiquincentenario es el aniversario número 250; y America250 es el proyecto institucional que se encarga de celebrarlo y darle forma en todo el país.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL TÉRMINO Y DE LA INICIATIVA?

La palabra “Semiquincentennial” viene del latín: semi (medio), quin (cinco) y centennial (100 años), literalmente “la mitad de cinco siglos”, es decir, 250 años.

En 2016, el Congreso de Estados Unidos creó por ley la U.S. Semiquincentennial Commission para planificar y ejecutar las conmemoraciones del 250 aniversario, apoyada por la organización sin fines de lucro America250 y un grupo bipartidista de legisladores y ciudadanos.

Semiquincentenario es el nombre del aniversario; America250, el proyecto que lo organiza (Foto: imagen creada con Gemini IA)
Semiquincentenario es el nombre del aniversario; America250, el proyecto que lo organiza (Foto: imagen creada con Gemini IA)

SIGNIFICADO HISTÓRICO Y SIMBÓLICO

La conmemoración busca celebrar 250 años de independencia, libertad y democracia, pero también invitar a reflexionar sobre el camino recorrido y los desafíos hacia el futuro.

America250 se presenta como una oportunidad “una vez en la generación” para rescatar historias locales, conectar generaciones, reconocer a las personas y movimientos que han marcado la historia del país y reforzar los valores fundacionales.

ASÍ SE CELEBRA LOS 250 AÑOS ESTE 4 DE JULIO

Están previstos actos nacionales el 4 de julio de 2026, como desfiles, conciertos, ceremonias oficiales, fuegos artificiales, símbolos con el número 250, también proyectos comunitarios, cápsulas del tiempo y programas educativos en los 50 estados.

La simbología oficial incluye banderas y logotipos con el número 250 integrado en cintas rojo, blanco y azul, que buscan representar unidad, orgullo y continuidad de la experiencia estadounidense.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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