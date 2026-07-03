Este 4 de julio, Estados Unidos no solo celebra un Día de la Independencia más: conmemora 250 años desde que nació como nación, un cuarto de milenio de historia, luchas, avances y cambios profundos que marcaron al país. Es una fecha cargada de simbolismo que invita tanto a volver sobre los ideales que dieron origen al proyecto estadounidense como a reflexionar sobre qué tipo de país quiere ser en los próximos años. En este contexto especial, te contamos qué es el Semiquincentenario o America250 y cuál es su origen y significado.
¿QUÉ ES EL SEMIQUINCENTENARIO O AMERICA250?
Aunque en la práctica apuntan a la misma realidad, no son exactamente el mismo tipo de concepto.
- Semiquincentenario es el nombre del aniversario; es decir, el término histórico que designa los 250 años de la independencia de Estados Unidos (el 250.º aniversario de la Declaración de Independencia). Es la efeméride en sí.
- America250 es el nombre de la iniciativa y la marca oficial creada por ley en 2016 para organizar y comunicar esa conmemoración: incluye la comisión encargada por el Congreso, la campaña pública, los eventos y la identidad visual asociada al 250.º aniversario, publica NBC News.
En otras palabras: Semiquincentenario es el aniversario número 250; y America250 es el proyecto institucional que se encarga de celebrarlo y darle forma en todo el país.
¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL TÉRMINO Y DE LA INICIATIVA?
La palabra “Semiquincentennial” viene del latín: semi (medio), quin (cinco) y centennial (100 años), literalmente “la mitad de cinco siglos”, es decir, 250 años.
En 2016, el Congreso de Estados Unidos creó por ley la U.S. Semiquincentennial Commission para planificar y ejecutar las conmemoraciones del 250 aniversario, apoyada por la organización sin fines de lucro America250 y un grupo bipartidista de legisladores y ciudadanos.
SIGNIFICADO HISTÓRICO Y SIMBÓLICO
La conmemoración busca celebrar 250 años de independencia, libertad y democracia, pero también invitar a reflexionar sobre el camino recorrido y los desafíos hacia el futuro.
America250 se presenta como una oportunidad “una vez en la generación” para rescatar historias locales, conectar generaciones, reconocer a las personas y movimientos que han marcado la historia del país y reforzar los valores fundacionales.
ASÍ SE CELEBRA LOS 250 AÑOS ESTE 4 DE JULIO
Están previstos actos nacionales el 4 de julio de 2026, como desfiles, conciertos, ceremonias oficiales, fuegos artificiales, símbolos con el número 250, también proyectos comunitarios, cápsulas del tiempo y programas educativos en los 50 estados.
La simbología oficial incluye banderas y logotipos con el número 250 integrado en cintas rojo, blanco y azul, que buscan representar unidad, orgullo y continuidad de la experiencia estadounidense.
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