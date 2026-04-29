El gobierno de Donald Trump ha decidido reforzar la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos con el envío de cientos de agentes federales a Texas. La medida se produce ante una amenaza en la zona fronteriza de Laredo, lo que ha llevado a las autoridades a desplegar a cientos de agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). A continuación, la razón de la acciones inmediatas.

¿Por qué están enviando más agentes del DHS a la frontera de Texas?

Según el DHS, el objetivo principal es reforzar la vigilancia en áreas donde los cruces ilegales han crecido en las últimas semanas. En particular, el foco está en el sector de Laredo, una zona fronteriza donde el río facilita el paso de personas al no existir barreras naturales que frenen el ingreso.

Autoridades de Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) confirmaron que los agentes fueron trasladados desde otros puntos del país en misiones temporales de 30 días. En total, al menos 200 efectivos participarán en este despliegue para enfrentar el incremento de cruces y ubicar a los llamados “gotaways”, es decir, personas que logran ingresar sin ser detenidas.

DHS despliega personal en Texas para enfrentar una situación en la frontera de EE.UU. | Foto por DAVID SWANSON / AFP

El desafío de los “gotaways”

Uno de los principales problemas para las autoridades es rastrear a quienes evaden los controles. Estos casos son difíciles de contabilizar, ya que justamente se trata de personas que evitan ser detectadas.

Para intentar controlarlo, la CBP utiliza sensores terrestres, cámaras de vigilancia y tecnología avanzada que permite detectar movimientos en zonas remotas o de alto tránsito. Aun así, el fenómeno sigue siendo complejo de medir con exactitud.

La estrategia del DHS para acabar con los cruces ilegales

El despliegue de agentes forma parte de una estrategia más amplia: concentrar personal y recursos en las zonas donde más se necesitan. En este caso, áreas como Laredo se han vuelto puntos clave cuando las rutas de tráfico migratorio cambian.

Desde el gobierno aseguran que las políticas migratorias más estrictas han tenido impacto. El DHS informó que los cruces ilegales han caído a niveles no vistos en más de 50 años, con una fuerte reducción en las detenciones durante los últimos meses.

En EE.UU., el DHS aumenta su presencia en Texas como parte de nuevas medidas de control. | Foto por SAUL LOEB / AFP

Cifras recientes de la frontera de Texas

Datos oficiales indican que en marzo se registraron 8,268 detenciones en la frontera suroeste, una cifra significativamente menor en comparación con años anteriores. Según el DHS, esto representa una caída del 90% frente al promedio mensual de las últimas décadas.

Además, marzo marcó el mes número 14 consecutivo con menos de 9,000 detenciones, con un promedio diario de 267 casos. Las autoridades destacan que incluso estas cifras son más bajas que los picos registrados durante la administración de Joe Biden.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!