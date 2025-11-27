WASHINGTON.- Un ciudadano afgano fue acusado de disparar a dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental a pocas cuadras de la Casa Blanca, en un flagrante acto de violencia efectuado en un momento en que la presencia de tropas en la capital de la nación y otras ciudades del país se ha convertido en un punto de conflicto político.

Jeanine Pirro, la fiscal federal del Distrito de Columbia, dijo el jueves en una conferencia de prensa que los miembros de la guardia heridos fueron la especialista Sarah Beckstrom, de 20 años, y el sargento primero Andrew Wolfe, de 24 años. Ambos fueron hospitalizados en estado crítico después del tiroteo del miércoles por la tarde.

Pirro dijo que el sospechoso, Rahmanullah Lakanwal, atravesó el país para lanzar un ataque “de estilo emboscada” con un revólver Smith & Wesson.357. Actualmente enfrenta cargos de agresión con intención de matar estando armado y posesión de un arma de fuego durante un crimen violento. Pirro dijo que “es demasiado pronto para decir” cuáles fueron los motivos del sospechoso.

La gravedad de los cargos podría aumentar, dijo Pirro, y agregó: “Oramos para que sobrevivan y que el cargo más alto no tenga que ser homicidio premeditado. Pero no se equivoquen, si ello no ocurre, ese ciertamente será el cargo ”.

El inusual tiroteo de miembros de la Guardia Nacional en suelo estadounidense, un día antes de Acción de Gracias, se produce en medio de batallas judiciales y un debate más amplio sobre la política pública respecto al uso de las fuerzas armadas por parte del gobierno del presidente Donald Trump para combatir lo que las autoridades describen como un problema de delincuencia incontrolada.

El gobierno de Trump ordenó rápidamente el despliegue de 500 miembros más de la Guardia Nacional en Washington.

El sospechoso, que estaba bajo custodia, también fue herido de bala y tenía heridas que no se creía que pusieran en riesgo su vida, según un miembro de las fuerzas de seguridad que no estaba autorizado para discutir el asunto públicamente y habló con la AP bajo condición de anonimato.

El ataque se investiga como un acto terrorista

El director del FBI, Kash Patel, dijo que el tiroteo está siendo investigado como un acto de terrorismo. Los agentes han ejecutado una serie de órdenes de registro, y Patel la calificó como una “investigación de costa a costa”.

Pirro dijo: “Hemos estado en contacto constante con sus familias y les hemos proporcionado todos los recursos necesarios durante este difícil momento”.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, interpretó el tiroteo como un ataque directo a Estados Unidos en sí mismo, y no específicamente a las políticas de Trump.

“Alguien atravesó el país y vino a Washington D.C. para atacar a Estados Unidos”, señaló. “Esa persona será procesada con todo el peso de la ley”.

El sospechoso trabajó con la CIA en la guerra de Afganistán

El sospechoso, de 29 años y ciudadano afgano, ingresó a Estados Unidos en 2021 a través de la Operación Bienvenidos Aliados, un programa del gobierno de Joe Biden que evacuó y reasentó a decenas de miles de afganos tras la retirada de Estados Unidos del país, dijeron los funcionarios.

La iniciativa llevó aproximadamente a 76.000 personas a Estados Unidos, muchas de las cuales habían trabajado junto a las tropas y diplomáticos estadounidenses como intérpretes y traductores. Desde entonces, el programa ha enfrentado un intenso escrutinio por parte de Trump y sus aliados, republicanos del Congreso y algunos organismos de control del gobierno debido a las lagunas en el proceso de verificación y la rapidez de las admisiones, incluso cuando los defensores dicen que ofreció un salvavidas a personas en riesgo de represalias de los talibanes.

Lakanwal había vivido en Bellingham, Washington, a unos 127 kilómetros (79 millas) al norte de Seattle, con su esposa y cinco hijos, dijo su exarrendadora Kristina Widman.

Antes de su llegada a Estados Unidos en 2021, el sospechoso trabajó con el gobierno estadounidense, incluida la CIA, “como miembro de una fuerza asociada en Kandahar”, dijo John Ratcliffe, director de la agencia de espionaje, en un comunicado. No especificó qué trabajo realizó el sospechoso, pero dijo que la relación “terminó poco después de la caótica evacuación” de los miembros del servicio estadounidense de Afganistán.

Kandahar, en el sur de Afganistán, es el bastión talibán del país. Allí se produjeron intensos combates entre los talibanes y las fuerzas de la OTAN tras la invasión liderada por Estados Unidos en 2001 emprendida después de los ataques de Al Qaeda el 11 de septiembre de 2001. La CIA empleaba personal afgano para labores de traducción, administración y combate en primera línea junto con sus propios agentes paramilitares en la guerra.

El miércoles por la noche, en un mensaje en video publicado en las redes sociales, el presidente Donald Trump pidió que todos los refugiados afganos que ingresaron durante el gobierno de Biden fueran investigados de nuevo.

“Si no pueden amar a nuestro país, no los queremos”, dijo, agregando que el tiroteo fue “un crimen contra toda nuestra nación”.

Jeffery Carroll, jefe asistente ejecutivo de la policía de D.C., dijo el miércoles que los investigadores no tenían información sobre un motivo. Señaló que el agresor “dobló la esquina” y comenzó a disparar inmediatamente a las tropas, citando un video revisado por los investigadores.

Las tropas retuvieron al tirador

El tiroteo ocurrió aproximadamente dos cuadras al noroeste de la Casa Blanca cerca de una estación de metro. Al escuchar los disparos, otros soldados en el área corrieron y detuvieron al pistolero después de que fue herido de bala, dijo Carroll.

“Al parecer, se trata de un pistolero solitario que levantó un arma de fuego y emboscó a estos miembros de la Guardia Nacional”, dijo Carroll, agregando que no estaba claro si uno de los miembros de la guardia o un policía disparó al sospechoso.

“En este momento no tenemos otros sospechosos”, dijo Carroll en una conferencia de prensa.

Al menos uno de los miembros de la guardia intercambió disparos con el tirador, dijo otro agente de la ley que no estaba autorizado para discutir el asunto públicamente y habló bajo condición de anonimato.

Un video en redes sociales compartido inmediatamente después mostró a los rescatistas realizando RCP a uno de los soldados y atendiendo al otro en una acera cubierta de vidrios rotos.