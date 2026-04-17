El panorama meteorológico en Estados Estados se tornará especialmente inestable desde este viernes 17 de abril, con la llegada de un frente frío que interactuará con masas de aire cálido y húmedo, creando un escenario propicio para tormentas intensas. Esta combinación atmosférica favorecerá la formación de fenómenos severos capaces de generar daños en distintas regiones del país, justo en el inicio del fin de semana, cuando millones de personas se desplazan o realizan actividades al aire libre.

Tormentas severas y riesgo de fenómenos extremos en EE.UU.

Las condiciones atmosféricas apuntan a la formación de tormentas eléctricas organizadas en el Medio Oeste y las llanuras centrales. Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), entre el viernes y el sábado existe un alto potencial de tornados, algunos con intensidad considerable, impulsados por la cizalladura del viento en diferentes niveles de la atmósfera.

A este escenario se suma la probabilidad de caída de granizo de gran tamaño, especialmente en sectores de las llanuras del centro y sur. Durante la noche del viernes, el sistema tenderá a intensificarse, aumentando el riesgo de ráfagas de viento dañinas que podrían provocar cortes de energía y daños estructurales.

En paralelo, la alta concentración de humedad en la atmósfera incrementará la probabilidad de lluvias intensas en cortos períodos, elevando el riesgo de anegamientos repentinos en varias zonas.

El avance de un frente frío mantiene en alerta a varias regiones de EE.UU. | Crédito: HEATHER DIEHL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Inundaciones repentinas y zonas más afectadas

Las precipitaciones podrían alcanzar ritmos de entre 25 y 50 milímetros por hora, lo que configura un escenario favorable para inundaciones repentinas. Este riesgo se extiende desde la región de los Grandes Lagos hasta sectores del sur de las llanuras.

Entre los estados con mayor vulnerabilidad destacan Missouri, Kansas, Arkansas y Oklahoma, donde el suelo ya presenta altos niveles de saturación, limitando la absorción de nuevas lluvias.

Para el sábado 18 de abril, el peligro comenzará a disminuir gradualmente a medida que el frente frío avance hacia el este, aunque persistirán focos aislados en el sureste de Texas y el valle inferior del Mississippi.

Cómo afectarán las tormentas al noreste y sureste el domingo

El domingo 19 de abril marcará un cambio importante en las condiciones meteorológicas en el noreste y sureste del país:

Lluvias y tormentas: los chubascos y tormentas eléctricas se desplazarán hacia el noreste y el Atlántico Medio, extendiéndose también hacia la Costa del Golfo.

los chubascos y tormentas eléctricas se desplazarán hacia el noreste y el Atlántico Medio, extendiéndose también hacia la Costa del Golfo. Caída de temperaturas: el frente frío pondrá fin al calor inusual, con máximas que caerán a niveles por debajo del promedio.

el frente frío pondrá fin al calor inusual, con máximas que caerán a niveles por debajo del promedio. Rango térmico: se prevén temperaturas entre 4°C y 10°C en el norte, y entre 15,5°C y 21°C en el sur.

Este último día del fin de semana marcará la transición hacia un ambiente más fresco y húmedo en el tercio este de Estados Unidos, a medida que el sistema frontal complete su avance hacia el Atlántico.

Lluvias intensas, tornados y granizo amenazan distintas zonas de EE.UU. |Crédito: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / MARIO TAMA

Contrastes climáticos: nieve, incendios y calor

El viernes 17 de abril también estará marcado por contrastes climáticos extremos en distintas regiones del país:

Calor intenso: gran parte del centro y este registrará temperaturas muy por encima del promedio, con máximas entre 21°C y 26,6°C en el Medio Oeste y hasta 32°C en las llanuras del sur.

gran parte del centro y este registrará temperaturas muy por encima del promedio, con máximas entre 21°C y 26,6°C en el Medio Oeste y hasta 32°C en las llanuras del sur. Riesgo crítico de incendios: en las llanuras altas del sur, la combinación de vientos fuertes y baja humedad generará un riesgo elevado de incendios.

en las llanuras altas del sur, la combinación de vientos fuertes y baja humedad generará un riesgo elevado de incendios. Nieve y mezcla invernal: en contraste, se esperan condiciones invernales tardías en el Alto Medio Oeste, los Grandes Lagos y las Montañas Rocosas, con acumulaciones de nieve de ligera a moderada.

Este escenario refleja la intensidad del sistema atmosférico que impulsa el frente frío, capaz de generar desde calor extremo hasta nieve en distintas partes del país en cuestión de horas, antes de dar paso a un fin de semana dominado por tormentas y condiciones más frescas.

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