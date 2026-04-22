EE.UU. enfrenta una nueva alerta por fuertes nevadas y vientos extremos en varias regiones del norte y oeste. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
EE.UU. enfrenta una nueva alerta por fuertes nevadas y vientos extremos en varias regiones del norte y oeste. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Estados Unidos se mantiene bajo alerta meteorológica por un nuevo episodio de invierno tardío que sigue sorprendiendo a varias regiones del país, pese a que la primavera ya comenzó oficialmente hace más de un mes. El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) advierte que cuatro estados del oeste y norte del país enfrentarán fuertes nevadas que podrían alcanzar hasta 18 pulgadas, además de ráfagas de viento que en zonas altas llegarían a los 90 mph. Aunque inicialmente las precipitaciones más intensas se concentrarán en áreas montañosas, el sistema se desplazará hacia el norte a partir del miércoles, extendiéndose hacia otras regiones y manteniendo condiciones peligrosas al menos hasta el jueves, con impactos en carreteras, pasos de montaña y actividades cotidianas.

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Estados afectados por las nevadas

Las condiciones invernales impactarán principalmente zonas montañosas y carreteras de alta altitud en los siguientes estados:

EstadoZonas afectadasImpacto previsto
IdahoBear River Range, Caribou Range, Island ParkHasta 10 pulgadas de nieve, baja visibilidad
MontanaRegiones de Missoula y alrededoresHasta 12 pulgadas, alerta por viajes peligrosos
NevadaÁrea de Lake Tahoe y montañas altas3 a 8 pulgadas, ráfagas fuertes en cumbres
WyomingTetons y pasos de montañaHasta 18 pulgadas, condiciones “muy difíciles”
En EE.UU., cuatro estados están bajo vigilancia por acumulaciones de nieve que podrían alcanzar hasta 18 pulgadas. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
En EE.UU., cuatro estados están bajo vigilancia por acumulaciones de nieve que podrían alcanzar hasta 18 pulgadas. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Fechas y evolución del temporal

El sistema invernal avanzará desde el miércoles, intensificándose durante la noche y alcanzando su mayor impacto el jueves.

DíaHorario estimadoCondición
MiércolesTarde y nocheInicio del sistema, nieve en zonas altas y lluvia en zonas bajas
Miércoles nocheNoche avanzadaMezcla de nieve en valles altos del norte de las Rocosas
JuevesDurante el díaNevadas más intensas en montañas y acumulaciones máximas
Fin de semanaMejora gradual del sistema en la mayoría de regiones

Lo que advierte el NWS

El NWS ha señalado que la situación puede generar interrupciones en la movilidad, cierres de carreteras y condiciones peligrosas para conductores, especialmente en pasos de montaña como Teton Pass y Togwotee Pass en Wyoming.

En Montana, se recomienda máxima precaución por la visibilidad reducida y acumulación de nieve, mientras que en Nevada se advierte por los fuertes vientos en zonas elevadas del área de Lake Tahoe, donde incluso las ráfagas podrían alcanzar los 90 mph en las cimas más expuestas.

Las autoridades en EE.UU. advierten condiciones peligrosas en carreteras y zonas montañosas durante los próximos días. | Crédito: Joseph Prezioso / AFP
Las autoridades en EE.UU. advierten condiciones peligrosas en carreteras y zonas montañosas durante los próximos días. | Crédito: Joseph Prezioso / AFP

Recomendaciones del NWS

  • Evitar viajes innecesarios en zonas de montaña
  • Revisar el estado de carreteras antes de conducir
  • Prepararse para posibles cierres o retrasos
  • Mantenerse informado con actualizaciones del NWS

Este nuevo sistema invernal refuerza la inestabilidad climática de transición en EE.UU., donde incluso a finales de la temporada primaveral continúan registrándose eventos extremos en regiones del oeste y norte del país.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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