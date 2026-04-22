Estados Unidos se mantiene bajo alerta meteorológica por un nuevo episodio de invierno tardío que sigue sorprendiendo a varias regiones del país, pese a que la primavera ya comenzó oficialmente hace más de un mes. El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) advierte que cuatro estados del oeste y norte del país enfrentarán fuertes nevadas que podrían alcanzar hasta 18 pulgadas, además de ráfagas de viento que en zonas altas llegarían a los 90 mph. Aunque inicialmente las precipitaciones más intensas se concentrarán en áreas montañosas, el sistema se desplazará hacia el norte a partir del miércoles, extendiéndose hacia otras regiones y manteniendo condiciones peligrosas al menos hasta el jueves, con impactos en carreteras, pasos de montaña y actividades cotidianas.
Estados afectados por las nevadas
Las condiciones invernales impactarán principalmente zonas montañosas y carreteras de alta altitud en los siguientes estados:
|Estado
|Zonas afectadas
|Impacto previsto
|Idaho
|Bear River Range, Caribou Range, Island Park
|Hasta 10 pulgadas de nieve, baja visibilidad
|Montana
|Regiones de Missoula y alrededores
|Hasta 12 pulgadas, alerta por viajes peligrosos
|Nevada
|Área de Lake Tahoe y montañas altas
|3 a 8 pulgadas, ráfagas fuertes en cumbres
|Wyoming
|Tetons y pasos de montaña
|Hasta 18 pulgadas, condiciones “muy difíciles”
Fechas y evolución del temporal
El sistema invernal avanzará desde el miércoles, intensificándose durante la noche y alcanzando su mayor impacto el jueves.
|Día
|Horario estimado
|Condición
|Miércoles
|Tarde y noche
|Inicio del sistema, nieve en zonas altas y lluvia en zonas bajas
|Miércoles noche
|Noche avanzada
|Mezcla de nieve en valles altos del norte de las Rocosas
|Jueves
|Durante el día
|Nevadas más intensas en montañas y acumulaciones máximas
|Fin de semana
|—
|Mejora gradual del sistema en la mayoría de regiones
Lo que advierte el NWS
El NWS ha señalado que la situación puede generar interrupciones en la movilidad, cierres de carreteras y condiciones peligrosas para conductores, especialmente en pasos de montaña como Teton Pass y Togwotee Pass en Wyoming.
En Montana, se recomienda máxima precaución por la visibilidad reducida y acumulación de nieve, mientras que en Nevada se advierte por los fuertes vientos en zonas elevadas del área de Lake Tahoe, donde incluso las ráfagas podrían alcanzar los 90 mph en las cimas más expuestas.
Recomendaciones del NWS
- Evitar viajes innecesarios en zonas de montaña
- Revisar el estado de carreteras antes de conducir
- Prepararse para posibles cierres o retrasos
- Mantenerse informado con actualizaciones del NWS
Este nuevo sistema invernal refuerza la inestabilidad climática de transición en EE.UU., donde incluso a finales de la temporada primaveral continúan registrándose eventos extremos en regiones del oeste y norte del país.
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