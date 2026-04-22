Estados Unidos se mantiene bajo alerta meteorológica por un nuevo episodio de invierno tardío que sigue sorprendiendo a varias regiones del país, pese a que la primavera ya comenzó oficialmente hace más de un mes. El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) advierte que cuatro estados del oeste y norte del país enfrentarán fuertes nevadas que podrían alcanzar hasta 18 pulgadas, además de ráfagas de viento que en zonas altas llegarían a los 90 mph. Aunque inicialmente las precipitaciones más intensas se concentrarán en áreas montañosas, el sistema se desplazará hacia el norte a partir del miércoles, extendiéndose hacia otras regiones y manteniendo condiciones peligrosas al menos hasta el jueves, con impactos en carreteras, pasos de montaña y actividades cotidianas.

Estados afectados por las nevadas

Las condiciones invernales impactarán principalmente zonas montañosas y carreteras de alta altitud en los siguientes estados:

Estado Zonas afectadas Impacto previsto Idaho Bear River Range, Caribou Range, Island Park Hasta 10 pulgadas de nieve, baja visibilidad Montana Regiones de Missoula y alrededores Hasta 12 pulgadas, alerta por viajes peligrosos Nevada Área de Lake Tahoe y montañas altas 3 a 8 pulgadas, ráfagas fuertes en cumbres Wyoming Tetons y pasos de montaña Hasta 18 pulgadas, condiciones “muy difíciles”

En EE.UU., cuatro estados están bajo vigilancia por acumulaciones de nieve que podrían alcanzar hasta 18 pulgadas. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Fechas y evolución del temporal

El sistema invernal avanzará desde el miércoles, intensificándose durante la noche y alcanzando su mayor impacto el jueves.

Día Horario estimado Condición Miércoles Tarde y noche Inicio del sistema, nieve en zonas altas y lluvia en zonas bajas Miércoles noche Noche avanzada Mezcla de nieve en valles altos del norte de las Rocosas Jueves Durante el día Nevadas más intensas en montañas y acumulaciones máximas Fin de semana — Mejora gradual del sistema en la mayoría de regiones

Lo que advierte el NWS

El NWS ha señalado que la situación puede generar interrupciones en la movilidad, cierres de carreteras y condiciones peligrosas para conductores, especialmente en pasos de montaña como Teton Pass y Togwotee Pass en Wyoming.

En Montana, se recomienda máxima precaución por la visibilidad reducida y acumulación de nieve, mientras que en Nevada se advierte por los fuertes vientos en zonas elevadas del área de Lake Tahoe, donde incluso las ráfagas podrían alcanzar los 90 mph en las cimas más expuestas.

Las autoridades en EE.UU. advierten condiciones peligrosas en carreteras y zonas montañosas durante los próximos días. | Crédito: Joseph Prezioso / AFP

Recomendaciones del NWS

Evitar viajes innecesarios en zonas de montaña

Revisar el estado de carreteras antes de conducir

Prepararse para posibles cierres o retrasos

Mantenerse informado con actualizaciones del NWS

Este nuevo sistema invernal refuerza la inestabilidad climática de transición en EE.UU., donde incluso a finales de la temporada primaveral continúan registrándose eventos extremos en regiones del oeste y norte del país.

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