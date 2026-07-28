La Administración del presidente Donald Trump anunció recientemente una nueva regla sobre “carga pública”, una medida que podría tener impacto en algunos procesos migratorios en Estados Unidos, especialmente en solicitudes de residencia permanente (Green Card) y visas de inmigrante. La medida ha generado interrogantes entre inmigrantes y expertos, principalmente sobre cuáles serán los criterios específicos que utilizarán los oficiales de inmigración para evaluar cada caso y cómo se aplicarán estos nuevos elementos en las solicitudes migratorias.

La nueva disposición entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026 y permitirá que los oficiales de inmigración revisen distintos aspectos de la situación personal y económica de los solicitantes antes de tomar una decisión sobre ciertos trámites.

El análisis no se limitará únicamente a los ingresos actuales, sino que podrá considerar un conjunto de factores relacionados con la capacidad de una persona para mantenerse económicamente en Estados Unidos.

La regla de “carga pública” en EE.UU. podría influir en algunas solicitudes de Green Card y visas de inmigrante. | Crédito: Magnific

¿Qué factores podrían evaluar bajo la regla de “carga pública”?

Las autoridades migratorias podrán analizar elementos como la edad, el estado de salud, la situación familiar, los recursos económicos, la educación y las habilidades laborales del solicitante.

Factor evaluado ¿Qué podrían analizar las autoridades? Edad La etapa de vida del solicitante y su capacidad para incorporarse al mercado laboral. Estado de salud Condiciones médicas que puedan influir en la capacidad de trabajar o mantenerse económicamente. Situación familiar Número de integrantes del hogar, personas dependientes y responsabilidades económicas. Ingresos Nivel de ingresos actuales y estabilidad financiera. Patrimonio Recursos económicos disponibles y bienes del solicitante. Educación Formación académica y preparación profesional. Habilidades laborales Experiencia, capacidades y posibilidades de empleo en EE.UU.

¿Qué es la regla de “carga pública”?

La regla de “carga pública” es una evaluación utilizada por las autoridades migratorias estadounidenses para determinar si una persona podría convertirse en una dependencia principalmente del gobierno para su sustento.

Bajo esta medida, algunos funcionarios pueden considerar diferentes circunstancias del solicitante al decidir determinados beneficios migratorios, como la residencia permanente o una visa de inmigrante.

La regla no afecta a todos los inmigrantes

Aunque la nueva normativa amplía los elementos que pueden ser revisados, no todas las personas inmigrantes están sujetas a esta evaluación.

Existen categorías que cuentan con exenciones, entre ellas varios casos de protección humanitaria, como refugiados y asilados. Por ello, el impacto de la medida dependerá del tipo de proceso migratorio y de la situación particular de cada persona.

El presidente Donald Trump impulsa una nueva regla de “carga pública” en EE.UU. que amplía la evaluación de algunos solicitantes migratorios. | Crédito: SAUL LOEB / AFP / SAUL LOEB

¿Qué deben tener en cuenta los solicitantes?

Las personas que se encuentren en un proceso migratorio o planeen solicitar la residencia permanente en Estados Unidos deben informarse sobre cómo esta modificación podría influir en su caso.

La recomendación es revisar la situación individual antes de tomar decisiones relacionadas con beneficios públicos, ya que la aplicación de la regla puede variar según la categoría migratoria, los antecedentes del solicitante y otros factores evaluados por las autoridades.

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