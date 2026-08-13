Si estás buscando pareja en Estados Unidos a través de una agencia internacional con la intención de casarte, hay nuevas reglas que debes conocer. La administración del presidente Donald Trump estableció un procedimiento específico para investigar y sancionar a los intermediarios matrimoniales internacionales que incumplan las obligaciones destinadas a proteger a sus clientes extranjeros. A continuación, te cuento qué cambia con esta nueva medida y cuáles son las obligaciones que deberán cumplir las agencias.

El Departamento de Justicia (DOJ) publicó el martes 11 de agosto en el Federal Register una norma que establece cómo se investigarán y resolverán los casos de sanciones civiles contra estas empresas, conocidas como International Marriage Brokers (IMB).

La medida no prohíbe que los extranjeros busquen pareja o se casen con ciudadanos estadounidenses. Tampoco convierte en ilegales las relaciones que comienzan mediante una agencia. El objetivo es reforzar el cumplimiento de la International Marriage Broker Regulation Act (IMBRA) de 2005, una ley federal que establece determinadas protecciones para los extranjeros que utilizan estos servicios.

EE.UU. busca reforzar la protección de extranjeros que utilizan estos servicios para encontrar pareja. | Crédito: Magnific

¿Qué cambia con las nuevas reglas en EE.UU.?

La principal novedad es que ahora existe un procedimiento definido para llevar ante jueces administrativos los casos relacionados con posibles incumplimientos de las obligaciones que la IMBRA impone a los intermediarios matrimoniales internacionales.

Los casos podrán ser conocidos por jueces administrativos de la Office of the Chief Administrative Hearing Officer (OCAHO), que forma parte de la Executive Office for Immigration Review (EOIR). La OCAHO cuenta con jueces administrativos que resuelven distintos tipos de casos vinculados con la legislación migratoria y pueden imponer sanciones cuando corresponde.

El procedimiento se pondrá en marcha cuando un funcionario encargado del cumplimiento de la IMBRA presente una denuncia contra un intermediario matrimonial internacional.

El DOJ sostiene que este mecanismo busca disuadir los matrimonios fraudulentos y la posible explotación de inmigrantes captados mediante estos servicios, además de garantizar que las empresas cumplan las obligaciones establecidas por la legislación.

Estas son las principales novedades

Aspecto Qué establece la nueva medida A quién afecta A los intermediarios matrimoniales internacionales que entren dentro de la definición de la IMBRA Qué se controla El cumplimiento de las obligaciones destinadas a proteger a los clientes extranjeros Quién puede conocer los casos Jueces administrativos de la OCAHO Multas civiles Entre US$5,000 y US$25,000 por cada violación o intento de violación, según la información proporcionada Otras consecuencias En determinados casos también pueden existir sanciones penales A quién no prohíbe buscar pareja A los extranjeros que quieran conocer y casarse con ciudadanos estadounidenses

¿Qué deben hacer las agencias matrimoniales?

La IMBRA considera como intermediario matrimonial internacional a una persona o empresa que cobra por ofrecer servicios de citas, búsqueda de pareja o referencias sociales entre ciudadanos o residentes permanentes de Estados Unidos y extranjeros.

La definición puede abarcar tanto a negocios estadounidenses como a empresas establecidas fuera del país. Sin embargo, existen excepciones para determinados servicios de citas y organizaciones culturales o religiosas sin fines de lucro.

Una de las obligaciones más importantes consiste en realizar determinadas verificaciones antes de entregar los datos de una persona extranjera a un cliente estadounidense.

La agencia debe realizar una búsqueda en el registro público nacional de delincuentes sexuales y recopilar información sobre determinados antecedentes penales y matrimoniales del ciudadano o residente estadounidense.

Posteriormente, debe proporcionar esa información al extranjero en su idioma principal, además de entregarle material oficial sobre sus derechos y los recursos disponibles frente a la violencia doméstica y otros delitos.

También debe obtener el consentimiento escrito del extranjero antes de compartir sus datos personales.

Las agencias no pueden compartir datos de menores

Las obligaciones de protección también incluyen restricciones sobre la información que pueden manejar estos intermediarios.

Las agencias no pueden proporcionar información personal, fotografías o datos sobre menores de 18 años con el propósito de facilitar contactos matrimoniales.

De esta manera, las nuevas reglas buscan que las empresas que participan en este tipo de relaciones tengan mayores responsabilidades sobre la información que recopilan, verifican y comparten.

¿Las nuevas reglas impiden a los extranjeros casarse con estadounidenses?

No. Este punto es importante para quienes utilizan agencias internacionales para conocer a una posible pareja.

La medida está dirigida principalmente a los intermediarios matrimoniales, no a los extranjeros que utilizan sus servicios. Una persona extranjera puede seguir buscando pareja, iniciar una relación con un ciudadano estadounidense y casarse si ambos cumplen con los requisitos correspondientes.

El matrimonio, además, no garantiza por sí mismo un beneficio migratorio automático. Si la persona extranjera pretende ingresar o permanecer en Estados Unidos mediante una vía migratoria basada en su relación, deberá cumplir los requisitos establecidos por las autoridades migratorias.

Por ello, el cambio anunciado por el DOJ debe entenderse principalmente como un mecanismo para hacer cumplir las obligaciones de las agencias y reforzar las protecciones para los extranjeros que recurren a estos servicios.

EE.UU. podrá sancionar con multas a las agencias que incumplan las reglas establecidas por la ley. | Crédito: Magnific

¿Por qué EE.UU. refuerza estos controles?

El gobierno sostiene que las reglas buscan reducir los riesgos de fraude y explotación asociados con determinados servicios de intermediación matrimonial.

La preocupación no está en que un extranjero conozca a un estadounidense mediante una agencia, sino en que una empresa incumpla las obligaciones diseñadas para que la persona extranjera conozca información relevante sobre su posible pareja y sus propios derechos antes de aceptar compartir sus datos.

La nueva vía de sanciones permite que los posibles incumplimientos sean llevados a un procedimiento administrativo ante la OCAHO, en lugar de depender únicamente de mecanismos generales de cumplimiento.

En ese sentido, el cambio afecta principalmente a las empresas que cobran por conectar a estadounidenses con extranjeros, mientras que las personas que utilizan estos servicios conservan la posibilidad de buscar pareja y casarse legalmente.

¿Qué deben tener en cuenta quienes utilizan estas agencias?

Si eres extranjero y utilizas una agencia internacional para conocer a una posible pareja en Estados Unidos, conviene verificar que la empresa cumpla con las obligaciones previstas por la IMBRA.

Entre otros aspectos, la agencia debe proporcionar información relevante sobre el ciudadano estadounidense con quien pretende conectarte, entregar materiales sobre tus derechos y obtener tu consentimiento antes de compartir determinados datos personales.

La nueva medida del Departamento de Justicia refuerza precisamente la capacidad del gobierno para investigar y sancionar a las agencias que incumplan estas obligaciones, con multas civiles que pueden alcanzar los US$25,000 por cada infracción.

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