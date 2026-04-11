Estados Unidos ha comenzado a aplicar una nueva política migratoria que ya está teniendo efectos directos en la emisión de visas. Las autoridades han confirmado que determinadas personas ahora enfrentarán prohibiciones de entrada al país como parte de un endurecimiento de los controles, en una medida que deja de ser solo una advertencia y pasa a ejecutarse de forma inmediata.

El Departamento de Estado sostiene que estas acciones responden a preocupaciones crecientes sobre seguridad y cumplimiento de normas internacionales, y que buscan enviar un mensaje claro sobre quiénes no serán admitidos en territorio estadounidense. El anuncio ha generado atención global, especialmente porque la aplicación ya está en marcha y no se trata de una propuesta futura, sino de decisiones activas caso por caso.

El Gobierno ha reforzado el control de visas como parte de una política migratoria más estricta. | Crédito: adrian825 / iStock / adrian825

La medida ya está siendo aplicada

El Departamento de Estado confirmó que las restricciones de visa ya se están implementando contra individuos señalados por su participación en violaciones de libertad religiosa. El asesor principal para Libertad Religiosa Global, Mark Walker, explicó que la política anunciada en diciembre por el secretario de Estado ya está en ejecución y que los casos están siendo evaluados bajo nuevos niveles de control.

Según la norma, las restricciones pueden aplicarse a personas que hayan “dirigido, autorizado, financiado, apoyado significativamente o ejecutado” acciones relacionadas con violaciones de derechos religiosos. En ciertos casos, las medidas también pueden extenderse a familiares cercanos.

Un enfoque global con atención a varios países

Aunque Nigeria ha sido mencionado como un punto crítico debido a los reportes de violencia contra comunidades cristianas, las autoridades estadounidenses han aclarado que la política no está limitada a un solo país. La aplicación es global y puede activarse en cualquier región donde se identifiquen casos de violencia o abusos relacionados.

Autoridades advierten que las visas serán denegadas de forma inmediata en casos que entren en los nuevos criterios establecidos. | Crédito: a_Taiga / iStock / a_Taiga

La base legal de esta decisión se encuentra en la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE.UU., que permite negar el ingreso cuando existen implicaciones importantes para la política exterior.

Qué viene ahora

Las autoridades han indicado que la política ya está en vigor y continuará aplicándose de manera individual, evaluando cada caso según la información disponible. Esto implica que nuevas restricciones pueden activarse de inmediato para personas vinculadas a estos hechos en cualquier parte del mundo.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!