Estados Unidos se prepara para enterrar una cápsula del tiempo que no volverá a ver la luz hasta dentro de 250 años: será sellada oficialmente como parte de las celebraciones del 250° aniversario de la Independencia y enterrada el 4 de julio de 2026 en el Independence National Historical Park, en pleno corazón histórico de Filadelfia, Pensilvania. Dentro viajarán más de 200 objetos elegidos para contarle a quienes vivan en el año 2276 cómo era la nación en este momento: cartas de gobernadores, piezas indígenas, monedas conmemorativas, innovaciones tecnológicas, memorabilia deportiva, arte popular y hasta un iPhone 17 Pro Max y un vial con ADN sintético cargado con documentos históricos digitalizados. La cápsula, liderada por la iniciativa nacional America250 creada por el Congreso, reúne aportes de los 50 estados, Washington D. C., cinco territorios y las tres ramas del gobierno federal, en un esfuerzo por dejar un “registro oficial” de la vida, la cultura y la política de Estados Unidos en 2026.

Para las comunidades latinas y de habla hispana que viven en ciudades como Filadelfia, Nueva York, Miami, Houston, Los Ángeles o Chicago, esta cápsula del tiempo también es una forma de ver reflejada la diversidad del país en su cumpleaños 250: estados con alta población hispana como California, Texas, Florida, Nuevo México y Puerto Rico enviaron objetos que hablan de su historia local, su cultura y sus símbolos cotidianos. Desde un rosario de acero inoxidable procedente de Puerto Rico hasta una receta manuscrita de biscochitos en Nuevo México o recuerdos ligados a la Ruta 66 y al trabajo agrícola, los contenidos muestran la mezcla de tradiciones, idiomas y raíces que hoy forma parte del día a día en Estados Unidos.

Dónde y cuándo se enterrará la cápsula

La cápsula forma parte de las celebraciones oficiales de America250, la iniciativa nacional creada por el Congreso para coordinar el 250° aniversario de la firma de la Declaración de Independencia.Fue diseñada y fabricada en el National Institute of Standards and Technology (NIST) en Gaithersburg, Maryland, y será enterrada el 4 de julio de 2026 en el Independence National Historical Park, en Filadelfia, Pensilvania, con reapertura prevista para el año 2276.

La estructura es un cilindro de acero inoxidable de unas 900 libras con un sello hermético de indio, cubierto bajo una “campana” de acero de 1.100 libras para crear una burbuja de aire seca y maximizar la conservación durante 250 años. La Biblioteca del Congreso definió qué materiales podían incluirse para garantizar la preservación, revisando cada pieza antes de aprobar su entrada; el Servicio de Parques Nacionales será responsable del sitio y de registrar la futura apertura en 2276.

Cómo se eligieron los contenidos

America250 lanzó una convocatoria a los 50 estados, Washington D. C. y cinco territorios para que cada uno definiera qué objetos los representarían en 2026, y organizó los envíos a través de comisiones estatales y territoriales creadas para la Semiquincentennial. La cápsula reúne cartas, objetos cívicos, artefactos culturales, innovaciones científicas, memorabilia deportiva y elementos de la vida cotidiana, normalmente empaquetados en pequeñas cajas de archivo, con los documentos en papel en un compartimento separado.

Además de los estados y territorios, incluyen aportes del Congreso, la Corte Suprema y el Poder Ejecutivo, así como programas insignia de America250 (como America’s Field Trip y America Waves) y socios nacionales como la Biblioteca del Congreso, la NFL, la MLB, la NBA, la NHL, la PGA y la Smithsonian Institution. El objetivo es dejar un “registro nacional” de cómo se veía y se pensaba Estados Unidos en su 250° aniversario, para que los habitantes de 2276 puedan reconstruir el contexto histórico, político, cultural y tecnológico de 2026.

La cápsula será enterrada el 4 de julio, día en el que Estados Unidos celebra su aniversario 250° de Independencia (Foto: America250)

Objeto estrella: el dispositivo de ADN sintético

Uno de los elementos más innovadores es el dispositivo de almacenamiento molecular de la Biblioteca del Congreso, un pequeño vial metálico que contiene ADN sintético con copias digitales de materiales históricos. En ese soporte se codifican, entre otros, el borrador manuscrito de Thomas Jefferson de la Declaración de Independencia, la letra manuscrita de “The Star-Spangled Banner” de Francis Scott Key, un registro sonoro de 1898 de la canción interpretada por la banda de John Philip Sousa y un modelo 3D de la mano de Abraham Lincoln.

También incluye el plano de L’Enfant de 1791 para Washington D. C., el Códice Quetzalecatzin y otras piezas digitales raras de la colección de la Biblioteca; la idea es probar tecnologías de almacenamiento de datos diseñadas para sobrevivir siglos. La Biblioteca acompaña este vial con tarjetas donde estudiantes visitantes respondieron a la pregunta “¿Qué quieres que los niños del futuro sepan?”, de modo que las voces contemporáneas se preservan junto a los documentos fundacionales.

Aportes de los 50 estados y territorios

Cada estado y territorio envió una pequeña selección de objetos que, en conjunto, dibujan un mapa diverso de identidades regionales, historia local y prioridades actuales. Hay cartas de gobernadores a los habitantes del futuro, monedas conmemorativas, piezas de arte indígena, fósiles, piedras emblemáticas, banderas, mapas, poemas y recuerdos de eventos históricos o deportivos propios de cada lugar.

Ejemplos destacados por región

Alabama: serie de poemas encargados titulada “America”, del poeta James Matthew Wilson.

Alaska: un mapa histórico de New Archangel de época de la venta a EE. UU. y una copia del diseño ganador de la bandera territorial de 1927.

American Samoa: dos monedas de cuarto de dólar sin circular (2009 y 2020) con imágenes del territorio.

Arizona: lingotes de cobre con el logo “Arizona America 250”, un cuarto de dólar estatal, monedas con nano-grabado del texto completo de la Constitución y la Declaración de Independencia, y cartas del secretario de Estado y de la comisión Arizona America250.

Arkansas: una carta de la gobernadora Sarah Huckabee Sanders y un diamante encontrado en el parque estatal Crater of Diamonds, resaltando que es el único lugar de EE. UU. donde cualquiera puede buscar y conservar diamantes.

California: carta del gobernador Gavin Newsom, un segmento de superconductor de fusión fabricado en San Diego, una moneda de innovación dedicada a Steve Jobs, la carta “My California” del poeta laureado estatal, una foto satelital de California desde el espacio y la impresión en papel de un texto generado por la IA Claude con predicciones sobre el estado dentro de 250 años.

Colorado: proclamación del gobernador Jared Polis, una moneda conmemorativa de la comisión Colorado 150, monedas que recuerdan los parques nacionales y la producción de centavos en la Casa de la Moneda de Denver antes de que se dejara de acuñarlos en 2025, y postales con escenas de la vida en el estado en 2026.

Florida: cuatro “challenge coins” (Moneda del fiscal general, la agencia de supervisión fiscal, el Departamento de Agricultura y el gobernador), un pin y carta del presidente de la Cámara estatal, un folleto del Senado y otro de America250 Florida.

Georgia: monedas conmemorativas, entre ellas una relacionada con el torneo de golf The Masters.

Guam: carta de la gobernadora, un ornamento tradicional gualofan hecho con concha Spondylus y una “challenge coin” del gobernador.

Hawái: carta del gobernador y moneda conmemorativa de su oficina.

Idaho: carta del gobernador y una estrella de granate, gema oficial del estado, muy rara y encontrada solo en Idaho y otro lugar del mundo.

Illinois: carta del gobernador y un poema titulado “Dear New Blood” del poeta laureado Mark Turcotte.

Maine: carta de la gobernadora Janet Mills, un poema inaugural, un trozo de hueso de ballena de la especie ballena franca del Atlántico Norte, postales históricas de mapas y un marcador tejido de tradición wabanaki.

Maryland: moneda del gobernador Wes Moore y la orden ejecutiva que crea la comisión Maryland Two Fifty, con mandato de organizar la conmemoración más inclusiva de la historia del estado.

Massachusetts: cartas de la gobernadora y de la comisión 250, impresiones del grabado de la Masacre de Boston y cartas históricas de John Hancock, John Adams y Benjamin Franklin, además de una medalla por el Día de la Evacuación.

Michigan: carta de la gobernadora, una piedra Petoskey (fósiles coralinos de 350 millones de años), cobre nativo (“float copper”) que subraya la historia minera del estado y una moneda de innovación dedicada a la industria automotriz.

Minnesota: orden ejecutiva que crea la comisión Minnesota250 y la bandera del estado.

Mississippi: carta del gobernador y cuatro monedas de latón que celebran la música, la industria aeroespacial, la literatura y los recursos marítimos del estado.

Missouri: carta del gobernador Mike Kehoe y una moneda con su firma y el sello “United We Stand, Divided We Fall”.

Montana: una viñeta con cuentas realizada por una artista crow–hidatsa–arikara que representa el paisaje y la herencia cultural del estado.

Nebraska: foto de las icónicas pinzas Vice Grip, varios juegos de cuartos, un poema “Home of Our Hands” y postales que recogen historias rurales y de la cultura del Medio Oeste.

Nevada: un documento “Battle Born” sobre su ingreso a la Unión en la Guerra Civil, una moneda ligada a la prensa de acuñación del museo estatal y fichas de casinos que cuentan la historia de la legalización del juego durante la Gran Depresión.

New Hampshire: una impresión de bandera de un regimiento de la Guerra de Independencia, un folleto de actividades conmemorativas y un póster de eventos del 4 de julio de 2026 en Concord.

Nueva Jersey: una placa de acero con un mensaje de valores como libertad, oportunidad y cooperación, y el lema “Liberty and Prosperity” traducido a ocho idiomas.

Nuevo México: carta de la gobernadora Michelle Lujan Grisham, un mapa metálico del estado, monedas (incluido un centenario de la Ruta 66), pines, una vasija de semillas de la tradición pueblo de Santa Clara, un vial de arena de White Sands, un azulejo de chile rojo, un collar de turquesa de un orfebre navajo, un bolo tie en forma del estado, un folleto con la Constitución de 2026, partituras de canciones oficiales, un poema “The Land Remembers” y una receta del biscochito, galleta oficial del estado.

Nueva York: una moneda “America 250 New York” con referencia a Kingston como primera capital del estado y un documento de reflexión.

Carolina del Norte: la primera página del poema oficial de America 250 NC y un disco de cobre grabado con la imagen del Capitolio estatal, fabricado con cobre del domo original.

Dakota del Norte: un resumen del discurso “State of the State” de 2026, una moneda por la apertura de la biblioteca presidencial Theodore Roosevelt y fotografías etiquetadas que ilustran historia y cultura local.

Islas Marianas del Norte: carta del gobernador, un collar carolinian lighatttr con cuentas y un adorno chamorro sinhi en forma de luna creciente.

Ohio: texto del discurso sobre el estado del estado, varias monedas (incluidas del sistema de montículos Hopewell y del Ferrocarril Subterráneo), tela auténtica del vuelo de los hermanos Wright en 1903 y pines de la identidad “Ohio, the Heart of it All”.

Oklahoma: proclamación del 4 de julio de 2026 como Día del Semiquincentenario, un cinturón con símbolos del estado, un pin por el campeonato NBA de los Oklahoma City Thunder en 2025 con foto del desfile, monedas de la Guardia Nacional, un pin del museo First Americans y una moneda de la Ruta 66.

Oregón: un pin “She Who Watches” creado por la artista indígena Lillian Pitt, basado en la figura Tsagaglalal que, según la tradición, protege a su pueblo.

Pensilvania: carta del gobernador Josh Shapiro y un folleto “America 250 PA Highlights” con actividades conmemorativas.

Puerto Rico: carta y tarjeta de la gobernadora Jenniffer González, un rosario de acero inoxidable, un pin con el escudo de armas, tarjetas con temas culturales e históricos y una moneda A250 PR con símbolos de la identidad puertorriqueña.

Rhode Island: carta de la comisión RI250, una moneda “Honor Flight” para veteranos y un adorno del Primer Regimiento de Rhode Island.

Carolina del Sur: moneda y pin de la comisión SC250.

Dakota del Sur: carta del gobernador Larry Rhoden y una edición especial del poema “This Far Country”, ilustrado, sobre ríos, fauna, cultura de colonos y el significado de la Declaración de Independencia para el estado.

Tennessee: un póster “Tennessee’s Original Frontier” con paisajes, símbolos culturales, hitos históricos y figuras clave del estado.

Texas: un pisapapeles de vidrio con el sello estatal, el diseño original de la bandera y el escudo de la República de Texas y una copia de la Declaración de Independencia de Texas de 1836.

Islas Vírgenes de EE. UU.: carta del gobernador Albert Bryan Jr.

Utah: un conjunto de ocho documentos (resoluciones de la Cámara, el Senado, la Corte Suprema estatal, representantes federales, tribus reconocidas y la comisión), tarjetas de empresas y sitios históricos (como la mina de cobre más grande a cielo abierto), nueve monedas, discos de granito del Capitolio y del Templo de Salt Lake, pines olímpicos de Salt Lake 2002, una medalla con el Padrenuestro entregada en 1869 y una baraja de 101 tarjetas con figuras clave de la historia de Utah, además de una guía legislativa de 2026.

Vermont: adornos de sitios históricos como Mount Independence, el campo de batalla de Hubbardton, la “Old Constitution House” y el monumento a la batalla de Bennington.

Virginia: una moneda “America, Made in Virginia” que subraya la idea de que la nación “se forjó” en este estado.

Washington: proclamación del gobernador Bob Ferguson y carta del vicegobernador Denny Heck dirigida al futuro.

Virginia Occidental: el ensayo ganador del concurso “Letter to Our Founders” escrito por una estudiante de secundaria, y vidrio artesanal de la empresa Blenko, incluyendo una mini botella de agua y un adorno “suncatcher” con la silueta del estado.

Wisconsin: cartas del gobernador Tony Evers y otros funcionarios, una pluma de águila y una foto de “Old Abe”, una moneda del club Harley Owners Group, un llavero de la comunidad Potawatomi, un pin del Consejo Intertribal de los Grandes Lagos, un pin para veteranos, un parche “Waaswaaganing Zhimaaganishag” y tarjetas con sellos de 11 naciones y tribus.

Wyoming: carta del gobernador Mark Gordon a los estadounidenses de 2276.

Aportes de las tres ramas del gobierno federal

Desde el Legislativo, se incluye una copia archivística de la ley Semiquincentennial Act de 2016 que creó la comisión, firmada por el liderazgo del Congreso, junto con una agenda de la reunión de la Comisión en mayo de 2026 con firmas de los comisionados. También hay fotografías del encuentro de la Comisión y un comunicado de prensa nombrando como copresidentes honorarios a los expresidentes George W. Bush y Barack Obama y a ex primeras damas, así como una carta de la dirigencia de America250.

La Corte Suprema aporta una impresión de bolsillo de la Constitución de Estados Unidos con la página de firmas suscrita por once jueces actuales y pasados, mientras que el original se conserva en condiciones de museo fuera de la cápsula. Desde el Ejecutivo se suman referencias a la coordinación con la Casa Blanca (por ejemplo, tarjetas del público recogidas en una exhibición de America250 en el Centro de Visitantes de la Casa Blanca sobre innovaciones futuras).

Programas de America250: educación, cultura y participación

La cápsula también preserva los principales programas de America250 para que en 2276 se entienda cómo se celebró el aniversario 250.Entre ellos figura un informe de America’s Field Trip con descripción del programa educativo y ejemplos de trabajos de estudiantes (dibujos, poemas, ensayos) en respuesta a “¿Qué significa América para ti?”.

Desde America Waves se incluye una pequeña bandera de mano usada en el Desfile de las Rosas de 2026 en Pasadena, como símbolo de las más de 73.000 banderas distribuidas en todo el país.Otros reportes documentan iniciativas como America Gives, Our American Story (un programa de historia oral), America’s Soundtrack (con la partitura firmada de la obra “American Promise” de Karen LeFrak) y America’s Startup, que destaca a jóvenes emprendedores e innovadores de 2026.

Tecnología y cultura pop: del iPhone 17 al cristal de Año Nuevo

La cápsula incluye un iPhone 17 Pro Max, aportado a través de la iniciativa America Innovates, como símbolo del estado del arte en computación móvil, fotografía digital y conectividad en 2026.Junto al dispositivo hay una selección de tarjetas con respuestas del público a la pregunta “¿Qué innovaciones prevés para los próximos 250 años?”, recogidas en el Centro de Visitantes de la Casa Blanca.

Otro objeto llamativo es un cristal del Ball Drop de Times Square en la víspera de Año Nuevo de 2026, pensado como emblema del inicio simbólico del año del Semiquincentennial. También van cinco challenge coins con temas de America250 (servicio militar, tierras públicas, historia icónica), pines con el logo de America250 y una moneda en forma de bandera con la bandera de EE. UU. en un lado y el logotipo de America250 en el otro.

Deportes: NFL, MLB, NBA, NHL y golf

El deporte, central en la cultura estadounidense, también tiene su espacio en la cápsula. La NFL aporta una moneda NFL–America250 utilizada en el sorteo inicial de los playoffs de 2026, una pieza que será leída en 2276 como símbolo de la popularidad del fútbol americano en este período.

La MLB envía una carta del comisionado Rob Manfred y una copia de la tarjeta de alineación de la jornada inaugural de 2026, con el partido entre Philadelphia Phillies y Texas Rangers. La NBA incluye una carta del comisionado Adam Silver, mientras que la NHL envía una carta de Gary Bettman y fotos de la serie de partidos Stadium Series de 2026, celebrados en estadios al aire libre.

El golf está representado por la PGA of America, que aporta una herramienta “divot” del PGA Championship 2026 en Aronimink Golf Club (Pensilvania) y una foto del campeón Aaron Rai con su caddie, y por el PGA Tour, que envía el calendario completo de la temporada 2026 y la tarjeta de score del campeón del The PLAYERS Championship, Cameron Young.

Ciencia, museos y cultura

El Smithsonian aporta una carta de su secretario, una muestra de smithsonita (un mineral nombrado en honor a James Smithson, cuya donación fundó la institución) y un programa de una reunión de la junta con los directores de la serie documental de Ken Burns “The American Revolution”. NIST incluye foto y carta del ingeniero jefe y de todo el equipo que fabricó la cápsula, la cubierta protectora y los contenedores especiales interiores.

El National Endowment for the Arts contribuye con un libro del programa National Heritage Fellows 2025, que documenta a artistas tradicionales y sus obras. Además, se conservan fotografías y documentación del equipo local que desarrolló el sitio donde se enterrará la cápsula junto a la futura escultura “Join or Die”.

La cápsula será enterrada el 4 de julio, día en el que Estados Unidos celebra su aniversario 250° de Independencia (Foto: America250)

Por qué importa esta cápsula para las comunidades latinas

Aunque el comunicado oficial no desglosa contenidos por comunidad étnica, muchos de los objetos reflejan la diversidad cultural de los Estados Unidos en 2026, incluyendo aportes de estados con grandes poblaciones latinas como California, Texas, Florida, Nuevo México y Puerto Rico. Desde la vasija de semillas pueblo en Nuevo México hasta los temas de manufactura y música en las tarjetas de Puerto Rico o las referencias a la Ruta 66 y a comunidades tribales, la cápsula preserva señales de cómo se vivía, trabajaba y celebraba la identidad en territorios donde la presencia hispana es significativa.

Para audiencias hispanas en EE. UU., esta cápsula es una invitación a ver el 250° aniversario no solo como una efeméride nacional, sino como un momento en que las historias locales, los idiomas y las tradiciones de comunidades diversas –incluida la latina– quedarán registradas para quienes abran el cilindro en 2276. Quien visite Filadelfia en 2026 podrá ver el lugar exacto donde la cápsula quedará enterrada, en pleno corazón del distrito histórico que miles de turistas y residentes recorren cada año.

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