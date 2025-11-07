La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) está obligando a las aerolíneas a reducir el 10% de sus vuelos en 40 de los aeropuertos más concurridos del país para reducir la presión sobre los controladores de tráfico aéreo durante el cierre del gobierno en curso y garantizar que volar siga siendo seguro.
Los recortes entraron en vigor el viernes. Los viajeros deben consultar con sus aerolíneas para ver si su vuelo ha sido cancelado. Aquí hay una lista de los aeropuertos afectados:
- Anchorage International en Alaska
- Hartsfield-Jackson Atlanta en Georgia
- Boston Logan International en Massachusetts
- Baltimore/Washington International en Maryland
- Charlotte Douglas International en Carolina del Norte
- Cincinnati / Northern Kentucky International en Kentucky
- Dallas Love Field en Texas
- Ronald Reagan Washington National en Virginia
- Denver International en Colorado
- Dallas/Fort Worth International en Texas
- Detroit Metropolitan Wayne, en Michigan
- Newark Liberty International en Nueva Jersey
- Fort Lauderdale/Hollywood International en Florida
- Honolulu International en Hawai
- Houston Hobby en Texas
- Washington Dulles International en Virginia
- George Bush Houston Intercontinental en Texas
- Indianapolis International en Indiana
- John F. Kennedy International en Nueva York
- Harry Reid Internacional en Las Vegas
- Los Angeles International en California
- LaGuardia en Nueva York
- Orlando International en Florida
- Chicago Midway International en Illinois
- Memphis International en Tennessee
- Miami International en Florida
- Minneapolis/St Paul International en Minnesota
- Oakland International en California
- Ontario International en California
- Chicago O’Hare International en Illinois
- Portland International en Oregon
- Philadelphia International en Pensilvania
- Phoenix Sky Harbor International en Arizona
- San Diego International en California
- Louisville International en Kentucky
- Seattle/Tacoma International en Washington
- San Francisco International en California
- Salt Lake International City en Utah
- Teterboro en Nueva Jersey
- Tampa International en Florida