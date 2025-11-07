Un pasajero que vuela con Arajet a Santo Domingo espera para registrarse en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty el viernes 7 de noviembre de 2025 en Newark, Nueva Jersey (AP Foto/Andres Kudacki)
Un pasajero que vuela con Arajet a Santo Domingo espera para registrarse en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty el viernes 7 de noviembre de 2025 en Newark, Nueva Jersey (AP Foto/Andres Kudacki)
/ Andres Kudacki
Agencia AP
Agencia AP

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) está obligando a las aerolíneas a reducir el 10% de sus vuelos en 40 de los aeropuertos más concurridos del país para reducir la presión sobre los controladores de tráfico aéreo durante el cierre del gobierno en curso y garantizar que volar siga siendo seguro.

Los recortes entraron en vigor el viernes. Los viajeros deben consultar con sus aerolíneas para ver si su vuelo ha sido cancelado. Aquí hay una lista de los aeropuertos afectados:

  1. Anchorage International en Alaska
  2. Hartsfield-Jackson Atlanta en Georgia
  3. Boston Logan International en Massachusetts
  4. Baltimore/Washington International en Maryland
  5. Charlotte Douglas International en Carolina del Norte
  6. Cincinnati / Northern Kentucky International en Kentucky
  7. Dallas Love Field en Texas
  8. Ronald Reagan Washington National en Virginia
  9. Denver International en Colorado
  10. Dallas/Fort Worth International en Texas
  11. Detroit Metropolitan Wayne, en Michigan
  12. Newark Liberty International en Nueva Jersey
  13. Fort Lauderdale/Hollywood International en Florida
  14. Honolulu International en Hawai
  15. Houston Hobby en Texas
  16. Washington Dulles International en Virginia
  17. George Bush Houston Intercontinental en Texas
  18. Indianapolis International en Indiana
  19. John F. Kennedy International en Nueva York
  20. Harry Reid Internacional en Las Vegas
  21. Los Angeles International en California
  22. LaGuardia en Nueva York
  23. Orlando International en Florida
  24. Chicago Midway International en Illinois
  25. Memphis International en Tennessee
  26. Miami International en Florida
  27. Minneapolis/St Paul International en Minnesota
  28. Oakland International en California
  29. Ontario International en California
  30. Chicago O’Hare International en Illinois
  31. Portland International en Oregon
  32. Philadelphia International en Pensilvania
  33. Phoenix Sky Harbor International en Arizona
  34. San Diego International en California
  35. Louisville International en Kentucky
  36. Seattle/Tacoma International en Washington
  37. San Francisco International en California
  38. Salt Lake International City en Utah
  39. Teterboro en Nueva Jersey
  40. Tampa International en Florida

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC