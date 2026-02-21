El gobierno de Estados Unidos está considerando una medida que podría cambiar drásticamente la vida de miles de solicitantes de asilo: el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) presentó una propuesta para eliminar los permisos de trabajo a quienes pidan asilo si sus casos tardan demasiado en procesarse. Según la propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), las solicitudes de permisos de empleo se pondrían en pausa cuando el tiempo de procesamiento de los pedidos de asilo supere los 180 días. Actualmente, la agencia estima que alcanzar el nivel para reanudar la emisión de permisos podría tomar entre 14 y 173 años, aunque otros factores podrían acortar ese cronograma, reportó Reuters. La intención del gobierno es frenar las solicitudes frívolas que buscan aprovechar el sistema para trabajar en el país sin una base de asilo legítima.

Según el DHS, “durante demasiado tiempo, una solicitud de asilo fraudulenta ha sido una vía fácil para trabajar en Estados Unidos, saturando nuestro sistema de inmigración con solicitudes sin fundamento”.

La propuesta, que busca una reforma del sistema de asilo, enfatiza que los solicitantes de asilo no tendrían derecho a trabajar mientras se procesan sus casos, reforzando la investigación de antecedentes y restaurando la integridad de los procesos de autorización de trabajo, de acuerdo con un comunicado oficial.

USCIS reporta más de 1.4 millones de solicitudes de asilo pendientes en el país. | Crédito: Frederic J. BROWN / AFP

El gobierno explica que las solicitudes de autorización de empleo basadas en asilo pendiente han alcanzado un máximo histórico, sobrecargando los recursos de USCIS.

Actualmente, la agencia tiene más de 1.4 millones de solicitudes de asilo afirmativas pendientes, equivalente a toda la población del estado de New Hampshire, según datos oficiales.

“Esta norma, de aprobarse, reduciría el incentivo para presentar solicitudes frívolas, fraudulentas o infundadas, al modificar los requisitos de presentación y elegibilidad para los extranjeros que buscan autorización de empleo”, agrega el comunicado.

La medida busca reducir fraudes y agilizar el sistema de asilo en EE.UU. | Crédito: ETIENNE LAURENT / AFP

Además, el DHS asegura que la medida permitirá concentrar los recursos limitados en la revisión de solicitudes de asilo pendientes, incluyendo casos atrasados, y priorizar a quienes realmente buscan refugio.

La propuesta será publicada en el Registro Federal, donde personas y organizaciones interesadas podrán compartir sus comentarios antes de que se convierta en regla definitiva, con posibles ajustes incorporados según las observaciones recibidas.

