La administración del presidente Donald Trump analiza la posibilidad de emitir una orden ejecutiva que obligaría a los bancos en Estados Unidos a verificar de manera obligatoria el estatus de ciudadanía de sus clientes. De concretarse, el cambio representaría un giro profundo en la forma en que actualmente operan las instituciones financieras, ya que no solo implicaría nuevos requisitos para quienes abran cuentas en el futuro, sino también para millones de personas que ya son cuentahabientes. La medida, según reportes recientes, busca endurecer los controles de identificación y podría tener un impacto significativo en la comunidad inmigrante y en el propio sistema bancario.

¿Qué plantea exactamente la propuesta?

De acuerdo con un informe publicado por The Wall Street Journal, la iniciativa pretende que las entidades financieras recopilen información sobre la ciudadanía de sus clientes junto con los datos de identificación que ya solicitan de forma habitual.

Esto significaría que, además de verificar nombre, dirección, fecha de nacimiento y número de identificación fiscal, los bancos tendrían que confirmar si la persona es ciudadana estadounidense o no, y exigir documentación que lo pruebe.

Pero el punto más polémico es su posible carácter retroactivo. Es decir, no solo afectaría a quienes deseen abrir una nueva cuenta, sino que obligaría a los bancos a pedir pruebas documentales también a sus clientes actuales.

La posible medida en EE.UU. podría afectar a millones de cuentahabientes. | Crédito: Freepik

Un cambio radical frente a las normas actuales

Hoy en día, las leyes federales contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo exigen que las instituciones identifiquen a sus clientes, pero no prohíben que personas sin ciudadanía estadounidense —o incluso sin estatus migratorio legal— puedan abrir cuentas bancarias.

De hecho, muchas instituciones aceptan documentos como:

Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN)

Pasaportes extranjeros

Otros documentos oficiales de identificación

Sin embargo, fuentes citadas por The Wall Street Journal y el medio digital Semafor señalan que, bajo la nueva directriz en discusión, documentos como el REAL ID —que no certifica ciudadanía— podrían dejar de ser suficientes. En su lugar, se requerirían pruebas más contundentes, como pasaportes estadounidenses o certificados de naturalización.

Impacto en la comunidad inmigrante

La posible orden ejecutiva ha generado preocupación inmediata entre organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes. Expertos legales advierten que, en la práctica, la medida podría dificultar la vida cotidiana de personas indocumentadas, al limitar su acceso a servicios financieros básicos.

Sin cuenta bancaria, actividades comunes como:

Recibir salario mediante depósito directo

Pagar facturas

Ahorrar dinero

Solicitar servicios financieros

podrían volverse mucho más complejas.

Algunos analistas sostienen que la propuesta forma parte de una estrategia más amplia para restringir el acceso de inmigrantes sin estatus legal a servicios esenciales dentro del país.

Organizaciones advierten que el impacto en inmigrantes en EE.UU. sería significativo. | Crédito: Freepik

Resistencia desde el sector financiero

La medida no solo enfrenta críticas sociales. Representantes del sector bancario han expresado serias dudas sobre su viabilidad operativa. Según fuentes citadas en los reportes, la industria financiera considera que implementar una verificación masiva de ciudadanía sería una “pesadilla operativa”, tanto por los costos administrativos como por la carga logística que implicaría revisar millones de cuentas existentes.

Además, expertos señalan que podría abrir la puerta a demandas legales y a cuestionamientos sobre privacidad y discriminación.

¿Qué sigue?

Por ahora, se trata de una propuesta en evaluación. No se ha anunciado formalmente la firma de una orden ejecutiva, pero el simple hecho de que esté bajo estudio ya ha generado debate político, social y económico.

De avanzar, el cambio marcaría uno de los ajustes más significativos en la relación entre el sistema bancario y la política migratoria en Estados Unidos en los últimos años.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!