Estados Unidos anunció una ampliación de su programa de fianzas para solicitantes de visas de corta duración B‑1 (negocios) y B‑2 (turismo) que entrará en vigor el 2 de abril de 2026 y requerirá que ciudadanos de 12 nuevos países depositen una fianza de hasta $15,000 como condición para que sus solicitudes sean consideradas. Esta medida fue confirmada por un funcionario del Departamento de Estado y forma parte de una política más amplia del gobierno del presidente Donald Trump para reducir el número de personas que permanecen en el país más tiempo del permitido por sus visas, una estrategia que ya había comenzado con la inclusión de otros 38 países el año pasado. La fianza, que es reembolsable siempre que el visitante cumpla con los términos de su visa o si la solicitud es denegada, ha sido presentada por las autoridades como un mecanismo para desalentar el uso indebido de los programas de visas y mejorar el cumplimiento migratorio. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han criticado la medida por su impacto económico y por lo que consideran restricciones excesivas al derecho de viajar, mientras que defensores de la administración sostienen que contribuye a la seguridad interna y a una gestión migratoria más rigurosa.

¿Qué países están incluidos en la ampliación?

A partir del 2 de abril de 2026, los siguientes países se suman a la lista de naciones cuyos ciudadanos podrán ser requeridos a depositar una fianza de entre $5,000 y $15,000 (la cantidad exacta la decide el oficial consular durante la entrevista) si desean solicitar una visa B‑1 o B‑2 para entrar a Estados Unidos:

Camboya

Etiopía

Georgia

Granada

Lesoto

Mauricio

Mongolia

Mozambique

Nicaragua

Papúa Nueva Guinea

Seychelles

Túnez

Estos 12 nuevos países elevan a 50 el total de naciones incluidas en el programa de fianzas, que inicialmente abarcaba 38 y ha ido creciendo gradualmente con adiciones desde agosto de 2025 hasta inicios de 2026.

Los ciudadanos de Nicaragua y otros nuevos países deberán pagar la fianza antes de obtener su visa en EE.UU. | Crédito: iStock / Getty Images

Las naciones incluidas anteriormente son Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Bangladesh, Benin, Bután, Botswana, Burundi, Cabo Verde, República Centroafricana, Costa de Marfil, Cuba, Djibouti, Dominica, Fiji, Gabón, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Kirguistán, Malawi, Mauritania, Namibia, Nepal, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Tayikistán, Tanzania, ​Togo, Tonga, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Zambia y Zimbabwe.

¿Cómo funciona el programa de fianzas?

El programa, conocido como Visa Bond Pilot Program, no se aplica a todos los solicitantes de visa de forma automática, sino que se activa cuando el oficial consular lo determina según criterios como probabilidad de sobreestadía o cumplimiento de las condiciones del visado. La fianza debe pagarse a través de la plataforma oficial del Departamento del Tesoro de EE.UU. (Pay.gov) después de una directiva de la oficina consular y antes de emitir la visa.

Si la visa es denegada, si el solicitante no viaja a Estados Unidos o si la persona entra y sale del país dentro del plazo autorizado, la fianza es reembolsada en su totalidad. En caso contrario, puede ser perdida o confiscada por incumplimiento de los términos.

El programa de fianza de visa en EE.UU. busca controlar la estadía de visitantes de nuevos países como Nicaragua. | Crédito: adrian825 / iStock / TUDOR RAICIU

¿Por qué se implementa esta medida?

El objetivo principal que han destacado las autoridades estadounidenses es reducir la cantidad de personas que se quedan más tiempo de lo permitido después de entrar al país con una visa de negocios o turismo, un fenómeno conocido como overstay, que según el gobierno afecta a la seguridad migratoria y los recursos administrativos. El mismo Departamento de Estado ha señalado que el programa ha sido efectivo para aumentar las tasas de cumplimiento en países donde ya está en vigor.

No obstante, la expansión de esta política se da en el contexto de una agenda migratoria más estricta impulsada por la administración Trump desde su regreso al poder en enero de 2025, que ha incluido medidas como revisiones más severas de solicitudes, campañas de deportaciones y restricciones adicionales en otras categorías de visas.

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