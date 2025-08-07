La cadena estadounidense Claire’s, especializada en accesorios juveniles, ha solicitado protección por bancarrota en un tribunal federal del estado de Delaware. Se trata de la segunda vez que la empresa se acoge al Capítulo 11 del Código de Quiebras en menos de diez años.

Fundada en 1974, Claire’s fue durante décadas un referente para adolescentes en centros comerciales de Estados Unidos y otros países. Sin embargo, la marca no ha logrado adaptarse al cambio de hábitos de consumo ni al auge del comercio electrónico, dominado por plataformas como Amazon, Temu y Shein.

La cadena de accesorios juveniles Claire’s enfrenta una nueva crisis financiera tras perder terreno frente a plataformas como Amazon, Shein y Temu. (Foto: Claire’s)

¿Por qué Claire’s volvió a declararse en quiebra?

De acuerdo con declaraciones recogidas por CNN, el director ejecutivo de la empresa, Chris Cramer, señaló que la decisión fue “difícil pero necesaria”. Entre los factores que precipitaron esta medida se encuentran la alta competencia digital, las tendencias cambiantes del mercado y la baja rentabilidad de muchas tiendas físicas.

Según AP News, Claire’s mantendrá el pago de salarios a sus empleados durante el proceso. No obstante, arrastra una deuda de 496 millones de dólares con vencimiento en 2026, y ha dejado de pagar intereses y alquileres en locales no rentables, según datos de Debtwire.

¿Qué ocurrió con la primera bancarrota de Claire’s?

La empresa ya se había declarado en bancarrota en 2018, cuando operaba más de 4.500 tiendas a nivel mundial. En aquel momento, la compañía aseguró que reestructuraría sus operaciones para volverse más rentable y sólida. Pese a ese intento, los desafíos del sector minorista físico y los cambios en los canales de venta volvieron a impactar su viabilidad.

Con este nuevo proceso, Claire’s busca reorganizar su estructura financiera y adaptarse a un entorno comercial donde las ventas en línea siguen ganando terreno, especialmente entre el público joven, su principal audiencia.