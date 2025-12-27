La caridad es tomar una actitud solidaria con el sufrimiento ajeno, llevándonos a ayudar al prójimo desinteresadamente. Tomando en cuenta esta breve definición, la plataforma online de finanzas personales WalletHub analizó las donaciones caritativas de los 50 estados de EE.UU. ¿Cuáles lideran la lista? En los siguientes párrafos, la respuesta basada en 17 métricas como el voluntariado, el porcentaje de ingresos donados y las organizaciones caritativas per cápita.

De los estados más ricos, solamente dos entran en el Top 10 (Foto: Pixabay)

LISTA DE LOS ESTADOS MÁS CARITATIVOS DE ESTADOS UNIDOS

Aunque muchos podrían pensar que los estados que lideran la lista de los más caritativos son los que tienen residentes con más dinero, lo cierto es que solamente dos se encuentran en el top 10. Estos son Maryland y Colorado, que pese a tener mayores ingresos familiares, no están al frente. Los otros estados ricos como California y Nueva Jersey ocupan el puesto 37 y 35, respectivamente, publica USA Today.

¿Cuál ocupa el primer lugar? El estado que lidera la lista de estados caritativos es Wyoming por la generosidad de sus residentes, ya que el 34% dedica un promedio de 29 horas de voluntariado al año. Asimismo, sus habitantes se caracterizan por destinar el 4% de sus ingresos brutos ajustados a donaciones.

Este estado también cuida de los necesitados, al tener el segundo mayor número de bancos de alimentos per cápita y el 82% de su población sin hogar se encuentra en albergues.

“Los estados más caritativos no son solo aquellos donde la gente dona las mayores cantidades de dinero. La proporción de la población que contribuye y el porcentaje de sus ingresos individuales que están dispuestos a destinar a ayudar a los demás son factores clave que demuestran la caridad de las personas”, precisó Chip Lupo, analista de WalletHub.

Segundo lugar es para Utah. Se caracteriza por tener una tasa promedio de voluntariado del 47%, equivalente a 46 horas al año. Sus residentes aseguran haber ayudado a sus amigos y vecinos en algún momento, ya sea en el cuidado de niños, casas y/o prestando equipos y herramientas.

Respecto a la donación de dinero, los habitantes de Utah destinan un promedio del 3.5% de sus ganancias a la caridad.

¿Quiénes siguen la lista de los estados más caritativos de EE.UU.?

En el tercer lugar está Maryland.

En la cuarta ubicación se encuentra Minnesota.

En el quinto puesto está Virginia.

En el sexto lugar se encuentra Colorado.

En la ubicación siete está Delaware.

En el puesto ocho, Maine.

Pensilvania y Oregón están en el noveno y décimo lugar, respectivamente.

Entregar ayuda a los más necesitados es una muestra de la caridad de las personas (Foto: Pixabay)

LISTA BASÁNDOSE EN OTROS ASPECTOS

Si nos basamos solamente en voluntariado, el orden es el que sigue: Utah, Vermont y en el tercer lugar hubo un empate entre Minnesota y Nebraska.

Respecto a ingresos donados se encuentran Wyoming y Utah, ambos en el primer puesto, seguidos de Arkansas, Georgia y Nueva York.

Basándonos en mayor recaudación y distribución de alimentos, Dakota del Norte, Indiana y Ohio ocupan los tres primeros lugares.

En cuanto a la mayor cantidad de organizaciones benéficas per cápita están: Delaware, Vermont, Montana y Wyoming.

De acuerdo con Rick Cohen, director de operaciones del Consejo Nacional de Organizaciones sin Fines de Lucro, “las personas que han recibido ayuda en el pasado suelen ser las más generosas porque saben lo mucho que significa y quieren devolver el favor”, publica USA Today.

