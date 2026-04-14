Miles de viajeros siguen confiando en la visa láser, también conocida como Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), para ingresar a Estados Unidos sin mayores complicaciones. Sin embargo, una reciente aclaración de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) volvió a encender las alertas en abril de 2026. Lo que muchos consideran un documento cotidiano tiene, en realidad, limitaciones estrictas que no siempre son bien comprendidas. Ignorarlas puede derivar en rechazos inmediatos en aeropuertos o pasos fronterizos, e incluso en consecuencias más graves como sanciones migratorias o la deportación.

¿Qué es la visa láser?

La visa láser, o Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), es un documento en forma de tarjeta inteligente que emite Estados Unidos a ciudadanos mexicanos. Combina una visa B1/B2 (turismo/negocios) y permite el ingreso ágil por tierra. Generalmente permite estancias de hasta 30 días y no requiere pasaporte si el viaje es corto y cerca de la frontera.

La visa láser para mexicanos tiene límites que muchos viajeros desconocen. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos

Dónde sí y dónde no podés usar la visa láser en EE.UU.

El punto clave es entender que la visa láser no permite el ingreso libre a todo el territorio estadounidense. Su uso está restringido principalmente a zonas cercanas a la frontera.

Con este documento, los ciudadanos mexicanos pueden:

Ingresar por vía terrestre

Permanecer en áreas fronterizas

Quedarse hasta 30 días dentro de esas zonas

Pero existen límites geográficos bien definidos:

Hasta 25 millas en California y Texas

Hasta 75 millas en Arizona

Hasta 55 millas en Nuevo México

Salir de estas áreas utilizando únicamente la BCC puede considerarse una infracción migratoria, lo que podría traer consecuencias como la deportación o restricciones para futuros ingresos.

El error más común: intentar viajar en avión solo con la BCC

Uno de los errores más frecuentes, y también más graves, es pensar que la visa láser sirve para viajar en avión o por vía marítima. Las autoridades han sido claras: este documento no es válido para vuelos ni cruceros.

Cualquier persona que intente abordar un avión o ingresar por mar usando únicamente la BCC será rechazada automáticamente, incluso si el destino está dentro de las zonas permitidas.

Para estos casos, es obligatorio contar con:

Pasaporte mexicano vigente

Visa B1/B2 o una combinación válida con la BCC

Sin estos documentos adicionales, el ingreso queda completamente bloqueado.

La visa láser se puede usar para ingresar por vía terrestre y permanecer en zonas fronterizas de EE.UU. dentro de los límites establecidos. | Crédito: Darryl Dyck/The Canadian Press vía AP

Cómo evitar problemas migratorios en 2026

Para evitar inconvenientes, lo más importante es entender que la visa láser no reemplaza a una visa tradicional en todos los escenarios. Su uso depende del tipo de viaje y de la distancia que se planea recorrer dentro del país.

Los especialistas recomiendan:

Verificar si el ingreso será por tierra, aire o mar

Confirmar la distancia a recorrer dentro de Estados Unidos

Llevar documentación adicional si se planea salir de la zona fronteriza

Usada correctamente, la BCC puede ser una herramienta útil. De hecho, al combinarla con un pasaporte vigente, se eliminan las restricciones geográficas y se puede permanecer hasta 180 días en el país. Entender estas diferencias es clave para evitar errores que, aunque comunes, pueden salir muy caros.

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