La muerte del activista conservador Charlie Kirk en un campus universitario de Utah sigue provocando reacciones en el gobierno estadounidense. Ahora, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que el Departamento de Estado ya está tomando medidas contra personas extranjeras que habrían celebrado el asesinato.

Rubio señaló que “sin duda ha estado negando visas” a quienes “hayan celebrado” el crimen, aunque admitió que no sabe si ya se han revocado algunas, informó el medio CNN.

“Tenemos que abordar el proceso en todos estos casos”, dijo a la prensa antes de salir de Israel este martes.

Aunque Rubio no precisó cuántas solicitudes fueron afectadas ni si algunas visas ya fueron revocadas, aseguró que el proceso seguirá adelante. (Foto: Nathan Howard / POOL / AFP)

El funcionario fue más tajante al advertir: “Estoy seguro de que habrá algunas [visas] que serán revocadas. No faltan idiotas en el mundo que han decidido que es una gran idea asesinar a alguien”.

“Por cierto, es malo que tengamos personas que son ciudadanos estadounidenses que piensen de esa manera”, añadió.

Rubio no dio detalles sobre la cantidad de visas rechazadas ni explicó cómo se determinó que ciertas personas celebraron la muerte de Kirk, pero insistió en que la medida va más allá de lo ocurrido.

Rubio subrayó que no se trata solo del caso de Kirk, sino de impedir la entrada de extranjeros que apoyen la violencia. (Foto: BENJAMIN HANSON / AFP)

“No se trata solo de Charlie Kirk”, afirmó. “Si eres un extranjero y estás por ahí celebrando el asesinato de alguien que estaba hablando en algún lugar, no te queremos en el país. ¿Por qué querríamos darle una visa a alguien que piensa que está bien que alguien haya sido asesinado en la plaza pública? Eso, para mí, es simplemente sentido común”.

Charlie Kirk, de 31 años y conocido por su apoyo al expresidente Donald Trump, fue asesinado la semana pasada mientras daba un discurso en la Universidad del Valle de Utah.

Su presunto atacante, Tyler Robinson, ya fue detenido por las autoridades.

Qué se sabe sobre Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk

Hasta ahora, las autoridades lo identifican como Tyler Robinson, de 28 años, presunto responsable del asesinato del activista conservador Charlie Kirk durante un evento en la Universidad del Valle de Utah (UVU) el 10 de septiembre.

Los investigadores revelaron que Robinson mantenía una relación con una persona transgénero que era su compañera de vivienda.

Kirk, de 31 años, fue asesinado la semana pasada en un campus universitario de Utah mientras ofrecía un discurso, y el presunto atacante, Tyler Robinson, enfrenta cargos ante la justicia. (Foto: Office of the Governor of Utah)

Horas después del ataque, envió una serie de mensajes de texto a su pareja en los que expresaba afecto y protección, mensajes que luego fueron leídos en una conferencia de prensa y que generaron controversia por su tono íntimo pese a la violencia del crimen.

Aún no se confirma un motivo claro para el asesinato. La fiscalía del condado de Utah señaló que planea presentar cargos de homicidio agravado, lo que podría conllevar una condena de cadena perpetua o incluso la pena de muerte.

