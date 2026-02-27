Una nueva propuesta federal tiene en alerta a miles de familias inmigrantes en Estados Unidos que dependen de la asistencia para pagar su vivienda cada mes. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) está evaluando eliminar los subsidios federales de vivienda para hogares donde viva al menos una persona indocumentada. De concretarse, la medida impactaría directamente a familias con estatus migratorio mixto, es decir, aquellas en las que conviven ciudadanos estadounidenses o residentes legales junto a miembros que no cuentan con documentos migratorios. Aunque la propuesta todavía no está en vigor, el simple hecho de que esté bajo consideración ya genera incertidumbre y preocupación en comunidades que dependen de este apoyo para mantener estabilidad y evitar el riesgo de perder su hogar.

¿La propuesta ya está en vigor?

No. Es importante subrayarlo: no habrá cambios inmediatos.

La propuesta debe pasar por un periodo de comentarios públicos de 60 días antes de que pueda aprobarse. Hasta entonces, los subsidios continúan sin interrupciones para las familias que actualmente reciben asistencia.

La propuesta de HUD en EE.UU. aún no entra en vigor y sigue en periodo de comentarios públicos. | Crédito: Frederic J. BROWN / AFP

¿Cómo funciona hoy el subsidio?

Actualmente, las familias con estatus mixto solo reciben ayuda federal por los integrantes que sí califican legalmente. Las personas indocumentadas no reciben el beneficio, pero su presencia en el hogar no elimina automáticamente la asistencia para los demás miembros elegibles.

El gobierno estima que aproximadamente 24,000 inmigrantes no son elegibles, mientras que otros 20,000 hogares de estatus mixto reciben asistencia parcial.

En la región de Los Ángeles, según explicó Emilio Salas, director ejecutivo de la Autoridad de Desarrollo del Condado de Los Ángeles, alrededor de 100,000 familias reciben subsidios federales, y entre 3,000 y 4,000 serían de estatus mixto.

Un punto que genera preocupación

Además de eliminar el subsidio en estos casos, la propuesta también exigiría a las autoridades locales notificar al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) cuando identifiquen a un inquilino que no cumpla con los requisitos migratorios.

Este punto ha encendido las alarmas entre defensores de derechos de inmigrantes.

Elena Popp, directora de la Red de Defensa contra Desalojos, advirtió que probablemente habría demandas para frenar la implementación. También alertó que algunos propietarios podrían intentar usar la situación para hostigar o discriminar a inquilinos inmigrantes.

Por su parte, la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles señaló que la propuesta “va contra el sentido común” y recordó que ya entrega información anual a HUD para verificar la elegibilidad y prevenir fraude.

Miles de hogares inmigrantes en EE.UU. podrían verse afectados si la medida se aprueba. | Crédito: Frederic J. BROWN / AFP

Qué recomiendan las autoridades locales

La recomendación principal es clara: no tomar decisiones apresuradas.

Emilio Salas pidió a las familias que no retiren a ningún miembro del hogar sin antes consultar con las agencias correspondientes para explorar posibles soluciones.

La Autoridad de Desarrollo del Condado de Los Ángeles sugiere que, si la medida se aprueba, las familias consulten directamente con el departamento de vivienda local que administra su asistencia.

La situación aún está en evaluación. Pero para miles de familias inmigrantes, el debate ya genera incertidumbre. Informarse, conocer sus derechos y buscar asesoría oficial será clave en las próximas semanas.

