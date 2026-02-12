Si estás pendiente del clima y quieres saber qué esperar en las próximas horas, el panorama ya comienza a definirse. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este viernes 13 de febrero y confirmó que varias regiones de Estados Unidos mantendrán condiciones invernales. Mientras algunas zonas verán caer nieve de forma persistente, otras enfrentarán intensas lluvias e incluso temperaturas inusualmente cálidas para esta época del año. Aquí te cuento cómo estará el clima y qué áreas deben prepararse ante estos cambios del tiempo que podrían afectar tu rutina diaria.

Nevadas en los Grandes Lagos y el noreste

De acuerdo con el Centro de Predicción Meteorológica del NWS, el ingreso de aire frío detrás de un sistema de baja presión favorecerá la presencia de nieve en la región de los Grandes Lagos desde este jueves y durante la madrugada del viernes.

“Siguen cayendo nevadas sin intensificación sobre los Grandes Lagos hoy, hasta la madrugada del viernes. Hacia la noche del viernes, habrá más bandas de nieve”, indicaron desde el Servicio Meteorológico Nacional.

Las nevadas más constantes se concentrarán en áreas cercanas a los lagos Erie y Ontario, donde podrían formarse bandas de nieve más organizadas. También se prevén acumulaciones en el centro de Nueva Inglaterra y en zonas de los Apalaches centrales.

Para quienes viajan diariamente al trabajo, habrá "quizás lo suficiente como para ser problemático", dijo Frank Pereira, meteorólogo principal del Centro de Predicción Meteorológica de EE.UU. "A las dos o tres de la mañana, ya está. Es solo por un par de horas, pero ocurre en un mal momento", agregó.

Aunque no se anticipa una tormenta invernal severa, sí se esperan acumulaciones de ligeras a moderadas, con mayores cantidades en áreas elevadas. Esto podría generar carreteras resbaladizas y complicaciones en los desplazamientos locales.

Nieve también en el oeste

En el oeste del país, la combinación de humedad proveniente del Pacífico y una vaguada en niveles altos de la atmósfera generará condiciones favorables para nevadas en la cordillera de las Cascadas el viernes.

Estas precipitaciones en forma de nieve se extenderán hacia regiones del interior oeste el sábado. Al igual que en el noreste, se esperan acumulaciones moderadas, principalmente en zonas montañosas.

¿Dónde habrá lluvias este viernes 13?

Mientras el norte enfrenta nieve, el sur tendrá un escenario muy distinto. Un sistema de baja presión avanzará desde el suroeste hacia las Llanuras del Sur y el Valle del Mississippi, provocando lluvias desde el viernes.

El transporte de humedad desde el Golfo de México incrementará la probabilidad de precipitaciones en partes de Texas y regiones cercanas. Algunas zonas de las Llanuras del Sur presentan un riesgo marginal de lluvias intensas que podrían derivar en inundaciones repentinas.

Además, existe posibilidad de tormentas eléctricas en el oeste de Texas, con potencial de granizo.

Temperaturas por encima de lo normal en el centro y sur

A pesar de las nevadas en ciertas áreas, gran parte del centro y sur de EE.UU. continuará registrando temperaturas superiores al promedio para esta época del año.

En estados del centro del país, los termómetros podrían ubicarse entre 15 y 30 grados Fahrenheit por encima de lo habitual, con máximas que oscilarán entre los 60 y 70 grados Fahrenheit.

