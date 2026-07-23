La administración del presidente Donald Trump ha intensificado los procesos para retirar la ciudadanía estadounidense a personas naturalizadas que, según el Gobierno, obtuvieron ese beneficio mediante fraude, engaños o información falsa durante su trámite migratorio. De acuerdo con datos del Instituto de Política Migratoria, las autoridades ya han identificado 384 posibles casos y, solo en 2026, el Departamento de Justicia ha presentado demandas civiles contra al menos 39 personas para revocar su ciudadanía, entre ellas al menos ocho latinoamericanos mencionados en documentos oficiales.

El proceso, conocido como desnaturalización, no implica que cualquier ciudadano naturalizado pueda perder automáticamente su nacionalidad. Según explicó la abogada de inmigración Kathia Quirós, las autoridades únicamente pueden iniciar este tipo de acciones cuando consideran que la persona nunca debió haber obtenido la ciudadanía porque ocultó información relevante o incurrió en fraude durante el proceso de naturalización.

¿Qué es la desnaturalización?

Es un procedimiento judicial mediante el cual el Gobierno de Estados Unidos solicita revocar la ciudadanía de una persona naturalizada al considerar que fue obtenida de manera fraudulenta o incumpliendo los requisitos legales.

Una abogada explica qué errores durante la naturalización podrían poner en riesgo la ciudadanía estadounidense. | Crédito: Magnific

¿Por qué podrían quitarle la ciudadanía a un inmigrante naturalizado?

La abogada Kathia Quirós explicó que el foco de las investigaciones está en la información presentada antes de convertirse en ciudadano estadounidense.

“Generalmente porque el Gobierno cree que la persona nunca debió haberse hecho ciudadana, porque en el momento que pidió la ciudadanía ya no calificaba porque había cometido algún delito, había cometido algún fraude o había engañado al Gobierno de alguna forma. Uno tiene que estar consciente de algo: a nadie le quitan la ciudadanía por nada que haga después de hacerse ciudadano; es siempre por algo que pasó antes de hacerse ciudadano”, señaló a Noticias Telemundo.

Esto significa que cometer un delito años después de obtener la ciudadanía no es, por sí solo, un motivo para iniciar un proceso de desnaturalización. Lo que examinan las autoridades es si el solicitante ocultó antecedentes, mintió o presentó información falsa durante el trámite.

¿Qué errores pueden poner en riesgo la ciudadanía?

Durante la entrevista, Quirós recordó que el formulario de naturalización incluye preguntas que deben responderse con absoluta sinceridad, ya que omitir información o mentir puede convertirse en la base de un proceso para revocar la ciudadanía.

Entre las preguntas más importantes figuran:

Pregunta durante la naturalización ¿Por qué es importante? ¿Alguna vez cometió un delito por el que no fue arrestado? Ocultar esta información puede considerarse fraude. ¿Ha mentido o engañado al Gobierno de EE.UU.? Una respuesta falsa puede invalidar la naturalización. ¿Utilizó documentos falsos o alterados? El uso de documentos fraudulentos puede derivar en desnaturalización. ¿Alguna vez afirmó ser ciudadano estadounidense sin serlo? Hacer una declaración falsa sobre la ciudadanía tiene graves consecuencias migratorias.

La especialista explicó que responder incorrectamente cualquiera de estas preguntas puede generar problemas incluso años después de haber obtenido la ciudadanía.

“Hay preguntas claves como: ¿Alguna vez ha cometido un delito por el que no fue arrestado? ¿Alguna vez ha mentido, ha engañado, ha usado un documento falso o ha hecho algo para ocultarle información al Gobierno? ¿Alguna vez ha dicho que es ciudadano americano cuando no lo es? Esas preguntas, si no las contestamos con la verdad, pueden terminar dándonos problemas”, advirtió.

La administración Trump busca ampliar los casos de desnaturalización en Estados Unidos. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Quiénes podrían enfrentar un proceso de desnaturalización?

Las acciones del Gobierno están dirigidas principalmente contra ciudadanos naturalizados que presuntamente obtuvieron ese estatus mediante fraude, declaraciones falsas u ocultando información relevante durante su solicitud.

Por ello, especialistas recomiendan que quienes estén iniciando un proceso migratorio o de naturalización respondan con total honestidad cada pregunta del formulario y, si tienen dudas sobre antecedentes o situaciones pasadas, busquen asesoría legal antes de presentar su solicitud. Una respuesta falsa puede tener consecuencias incluso muchos años después de haberse convertido en ciudadano estadounidense.

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