El alcalde de Newark Ras Baraka regresó brevemente el martes a las puertas del centro federal de detención de inmigrantes donde fue arrestado la semana pasada al ser acusado de intrusión ilegal. Baraka, un demócrata que se postula para gobernador en las primarias del 10 de junio, fue rechazado en Delaney Hall, la instalación donde fue arrestado el viernes. Se retiró y permaneció a una distancia de aproximadamente media hora del edificio, según NJ.com.

Testigos dijeron que el arresto la semana pasada ocurrió después de que Baraka intentara unirse a tres miembros de la delegación del Congreso de Nueva Jersey — los representantes Robert Menendez, LaMonica McIver y Bonnie Watson Coleman — en un intento de ingresar a la instalación. Baraka, un opositor declarado de las medidas migratorias del presidente Donald Trump y crítico vocal de la apertura de la instalación, enfrenta una audiencia judicial el jueves. Ha negado las acusaciones.

Ras Baraka, alcalde de Newark, Nueva Jersey, en el debate en las primarias para las elecciones a gobernador de Nueva Jersey, en Newark, 12 de mayo del 2025. (Steve Hockstein/NJ Advance Media via AP, Pool) ×

No estaba claro de inmediato cómo la aparición de Baraka en las puertas el martes difería del viernes cuando fue arrestado. Negó estar en la propiedad de la instalación, que es operada por la empresa privada de prisiones Geo Group. Alina Habba, fiscal interina para Nueva Jersey, dijo en la plataforma social X que Baraka volvió a entrar ilegalmente al lugar.

En un video del altercado del viernes compartido con The Associated Press, se puede escuchar a un funcionario federal con una chaqueta con el logo de Investigaciones de Seguridad Nacional diciéndole a Baraka que no podía entrar a la instalación porque “usted no es un miembro del Congreso”. Baraka luego salió del área segura, reuniéndose con los manifestantes en el lado público de la puerta. El video lo mostró hablando a través de la puerta con un hombre en traje, quien dijo: “Están hablando de volver a arrestarlo”.

“No estoy en su propiedad. No pueden salir a la calle y arrestarme”, respondió Baraka. Minutos después, varios agentes de ICE, algunos con cubrebocas, lo rodearon a él y a otros en el lado público. Mientras los manifestantes gritaban “Vergüenza”, Baraka fue llevado a través de la puerta con esposas.

Delaney Hall es un edificio de dos pisos junto a una prisión del condado y anteriormente operaba como un centro de transición. En febrero, ICE otorgó un contrato de 15 años a The Geo Group Inc. para operar el centro. Geo valoró el contrato en 1.000 millones de dólares, en un acuerdo inusualmente largo y grande para ICE.