El gobierno de Estados Unidos prepara un mecanismo para localizar a migrantes que abandonaron el país y que mantienen deudas pendientes por multas relacionadas con inmigración. Para ello, busca recurrir a investigadores privados capaces de ubicar a estas personas incluso fuera de territorio estadounidense. A continuación, así planea hacerlo la administración del presidente Donald Trump.

La medida podría afectar a migrantes deportados y a otras personas que salieron de EE.UU. mientras tenían obligaciones económicas pendientes con el gobierno. El plan contempla inicialmente operaciones de localización en tres países, aunque posteriormente podría extenderse a otros países.

Migrantes que salieron de EE.UU. podrían seguir teniendo deudas

El caso de Claudia muestra una de las situaciones que podrían quedar alcanzadas por este mecanismo. En mayo pasado recibió en su domicilio una deuda de US$1.8 millones con el gobierno estadounidense. Ante la imposibilidad de pagarla y para evitar mayores inconvenientes, se inscribió al programa CBP One para salir del país y regresar a México.

Claudia consideraba que su salida podía evitar que enfrentara nuevas consecuencias legales en Estados Unidos. Sin embargo, posteriormente descubrió que la deuda continuaba vigente y que abandonar el territorio estadounidense no significaba que la obligación desapareciera.

“Estoy viendo en las noticias que no le quitan la deuda”, explicó a N+ Univision, al conocer que los pagos pendientes continúan activos hasta que sean liquidados.

Su caso se encuentra entre los que han puesto atención sobre el alcance que podrían tener las nuevas acciones de las autoridades estadounidenses para localizar a personas que abandonaron el país.

CBP busca que EE.UU. pueda cobrar multas pendientes a migrantes fuera del territorio estadounidense. | Crédito: AFP

Las multas superarían los US$84 mil millones

De acuerdo con la información difundida sobre el programa, hasta julio el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había impuesto multas por más de US$84 mil millones a inmigrantes acusados de no haber abandonado Estados Unidos.

El monto corresponde a las multas acumuladas y no significa que todas las personas tengan que pagar una cantidad similar. Las obligaciones dependen de cada caso y de las sanciones impuestas por las autoridades.

Ante las consultas realizadas por N+ y Univision, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) señaló que respalda las acciones destinadas a garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales.

“CBP respalda los esfuerzos para garantizar que las personas cumplan con sus obligaciones legales, incluido el pago de multas relacionadas con inmigración y otras deudas contraídas con el gobierno de Estados Unidos”, indicó la agencia en un comunicado.

De esta manera, la salida de Estados Unidos no necesariamente pondría fin a una deuda migratoria pendiente. Las autoridades buscan establecer mecanismos que permitan continuar con el proceso de cobro incluso cuando el deudor se encuentre fuera del país.

¿Cómo planea CBP localizar a los migrantes?

El plan contempla la participación de agencias privadas de investigación que deberán ayudar a las autoridades a localizar a personas que ya no se encuentran en Estados Unidos.

Según los documentos relacionados con el programa, los investigadores deberán ser capaces de identificar a los deudores y verificar su ubicación. Entre las tareas previstas se encuentra la toma de fotografías de sus viviendas y lugares de trabajo para comprobar su identidad y facilitar el contacto.

Una vez localizada la persona, los investigadores deberán dirigirla al sitio oficial Pay.gov, donde podrá realizar el pago de la deuda correspondiente.

El objetivo, por tanto, no sería únicamente determinar dónde se encuentra un migrante, sino establecer un mecanismo para ponerlo en contacto con el sistema de cobro del gobierno estadounidense.

El plan de CBP permitiría a EE.UU. rastrear deudores inicialmente en tres países. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

México, Honduras y Guatemala serán los primeros países

El programa comenzaría como un proyecto piloto en México, Honduras y Guatemala. Las agencias privadas contratadas deberán estar registradas en Estados Unidos y demostrar que cuentan con capacidad para localizar personas en esos tres países.

La selección de estos territorios podría marcar la primera etapa de un mecanismo que posteriormente se amplíe a otros países donde se encuentren personas con multas u otras deudas pendientes con el gobierno estadounidense.

Para Ángel Leal, abogado constitucionalista citado en la información, este tipo de acciones representa un mensaje de intimidación para los migrantes que mantienen obligaciones económicas con las autoridades.

¿Qué pasará con los migrantes que ya salieron de EE.UU.?

El punto central del nuevo mecanismo es que haber abandonado Estados Unidos no necesariamente elimina una deuda migratoria. Si una persona mantiene una multa pendiente, el gobierno busca contar con herramientas para localizarla y solicitarle que cumpla con el pago.

El alcance concreto del programa dependerá de su implementación y de las condiciones legales aplicables en cada país. Por ahora, México, Honduras y Guatemala aparecen como los primeros escenarios para este proyecto piloto.

Así, CBP y el gobierno estadounidense buscan extender el proceso de cobro más allá de sus fronteras y localizar a personas que ya abandonaron el territorio estadounidense, pero que todavía mantienen obligaciones económicas pendientes.

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