Una devolución histórica de US$166,000 millones en aranceles comenzó este 20 de abril de 2026 en Estados Unidos, dirigida a empresas que pagaron tarifas impuestas bajo el esquema de Donald Trump y que luego fueron declaradas ilegales por la Corte Suprema. Presentada como una de las mayores rebajas tributarias de la historia reciente del país y un revés a una de las principales banderas económicas del presidente republicano, esta decisión abre un nuevo capítulo en la batalla por el rumbo de la política comercial estadounidense. Más allá de las cifras y del impacto político, en esta nota te explicamos quiénes podrán acceder a estos recursos, qué requisitos deberán cumplir y cómo se gestionará administrativamente este masivo retorno de fondos.

Vale precisar que el lunes 20 la administración Trump abrió el proceso para recibir solicitudes de reembolso de aranceles, luego de que la Corte Suprema anulara esa política a comienzos de año.

¿POR QUÉ HABRÁ REEMBOLSO?

En febrero, el máximo tribunal determinó que parte de los aranceles establecidos por Trump usando poderes de “emergencia económica” no tenían base legal. Al quedar anulados, esos cobros se consideran indebidos y el Gobierno está obligado a devolverlos a las empresas importadoras que pagaron esas tarifas. La cifra asciende a US$166,000 millones. Estos gravámenes iban desde el 10% hasta el 50% y se aplicaban a importaciones procedentes de casi todo el mundo, lo que encendió las alertas de muchos economistas ante el riesgo de que encarecieran los productos para el consumidor final.

Aunque el fallo de la Corte Suprema no detalló cómo se harían los reembolsos, la administración Trump intentó frenar la puesta en marcha del mecanismo. Incluso, el propio mandatario había sugerido que el proceso podría quedar entrampado en los tribunales durante “años”, pero en marzo el Tribunal de Comercio Internacional ordenó que su gobierno empezara a cancelar y devolver esos aranceles.

¿QUIÉNES RECIBIRÁN EL REEMBOLSO?

Se calcula que alrededor de 300,000 importadores podrían ser elegibles para recibir dinero, desde gigantes como Walmart, Costco, FedEx, Target o Nike hasta otras cadenas minoristas y empresas más pequeñas.

Es importante comentar que más de 3,000 compañías (incluidas Costco y FedEx) ya habían demandado al Gobierno para asegurarse de recuperar esos montos.

El impacto real de la agenda arancelaria de Trump en el comercio global (Foto: EFE / EPA / Allison Robbert) / ALLISON ROBBERT / POOL

¿CÓMO APLICAR PARA EL REEMBOLSO?

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) puso en marcha una plataforma en línea para que las miles de compañías afectadas puedan tramitar la devolución de estos pagos. En esta etapa inicial, el sistema abarcará cerca del 63% de las empresas con derecho a reembolso; es decir, aquellas cuyas declaraciones aduaneras aún no han sido liquidadas de forma definitiva dentro del proceso.

“La fase 1 se limita a ciertas entradas no liquidadas y a ciertas entradas que se encuentren dentro de los 80 días posteriores a su liquidación”, precisa en su sitio web CBP.

Para solicitar el reembolso de los aranceles, solo se requieren las siguientes acciones:

Los importadores registrados y los agentes de aduanas autorizados tienen una cuenta establecida en el Portal de Datos Seguros de ACE (cuenta del Portal ACE).

Los beneficiarios utilizan la cuenta del Portal ACE para proporcionar a la CBP información sobre sus cuentas bancarias.

Los importadores registrados y los agentes de aduanas autorizados presentan las declaraciones CAPE en el portal ACE (consulte los detalles a continuación).

Una vez aceptada la solicitud, Aduanas estima un plazo de entre 60 y 90 días para emitir los pagos. Más adelante, el sistema se ampliará para incluir tarifas más antiguas que ya habían sido cerradas administrativamente.

¿QUIÉN RECIBE EL DINERO Y QUÉ PASA CON LOS CONSUMIDORES?

El reembolso va a las empresas importadoras, no directamente a los clientes que pagaron precios más altos por esos productos. Expertos señalan que no está previsto que los consumidores recuperen la diferencia que pagaron cuando los aranceles encarecieron las mercancías.

Para acceder al reembolso, las empresas deberán usar sus cuentas en el portal ACE (Foto: Freepik)

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